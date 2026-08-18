Adolescente publica libro de poemas que comenzó como terapia tras la muerte de su abuela

Sofía Martínez Munive tiene 16 años, está en décimo año de colegio y desde hace varios años guarda una parte muy especial de su vida en poemas.

Lo curioso es que cuando comenzó a escribir, a los 10 años, jamás imaginó que aquellos textos terminarían convertidos en un libro. Para ella eran simplemente una manera de sacar lo que llevaba por dentro.

“Todo salió en poesía. Fue como mi terapia, mi forma de entender mis sentimientos”, nos contó Sofía.

Sofía Martínez Munive tiene 16 años y comenzó a escribir poesía cuando apenas tenía 10. (Cortesía/Cortesía)

La joven explica que no escribía siguiendo un calendario ni porque tuviera que hacerlo. Había semanas en las que no escribía nada y otras en las que podían salirle tres poemas en un mismo día.

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“Mis sentimientos controlaban ese proceso. No era que yo lo planeaba, era lo que sentía, lo que surgía”, recordó.

Uno de los momentos que más la marcó fue la muerte de su abuela, quien prácticamente la había criado.

“Yo nunca había pasado por una pérdida. Uno cree que es normal que los abuelos fallezcan, pero no. Sí duele y demasiado”, dijo.

Aquella experiencia también le enseñó a valorar cosas que antes hacía casi por compromiso, como dar un abrazo.

Hay dolor, pero también esperanza

“Fragmentos del alma” reúne una selección de los poemas que Sofía escribió durante varios años y está dividido en cuatro capítulos correspondientes a las edades de 11, 12, 13 y 14 años.

Al leerlos, ella misma puede reconocer cómo fue cambiando.

“Al principio son más tristes o desesperanzadores. Se nota que era una niña que no entendía exactamente todo, pero sí lo estaba sintiendo. Después van madurando, voy escribiendo mejor y se vuelven más esperanzadores y motivacionales”, explicó.

Mary Munive acompañó a su hija durante todo el proceso que llevó sus poemas hasta convertirse en un libro. (Cortesía/Cortesía)

El libro también contiene poemas relacionados con pérdidas que vivió de cerca, entre ellas la muerte de personas que formaron parte de su entorno mientras su mamá, la exministra de Salud y exvicepresidenta del país, Mary Munive, el 18 de febrero del 2023, era parte de la caravana presidencial que iba rumbo a Puerto Jiménez cuando hubo un accidente de tránsito y falleció el escolta Jimarki Badilla, quien iba conduciendo uno de los vehículos.

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Uno de ellos se llama “Héroes ocultos” y nació, precisamente, después del fallecimiento de Jimarki.

Sofía no quiso quedarse únicamente con el dolor de la pérdida. Pensó en la familia que queda en casa cada día, esperando el regreso de una persona cuyo trabajo implica riesgos.

“Estamos tan acostumbrados a que las personas que nos protegen diariamente, como policías, bomberos o doctores, nos protejan, que eso se normaliza. La gente no los aprecia ni los agradece como debería”, dice, desde el fondo de su corazón, recordando que ese capítulo de muerte lo vivió ella a los 13 años.

Su mamá, Mary Munive, recuerda aquel momento como una muestra de la capacidad que tenía su hija para mirar situaciones difíciles desde un punto de vista diferente.

“Ella me enseñó a mostrar esa vulnerabilidad que todos tenemos, pero que nadie muestra y que todo el mundo esconde”, contó doña Mary.

Un libro que primero fue un regalo

Durante mucho tiempo, “Fragmentos del alma” fue solamente de Sofía.

“Fragmentos del alma” nació como un desahogo personal y terminó convertido en libro. (Cortesía/Cortesía)

Su mamá veía que escribía muchísimo, pero no sabía exactamente qué estaba poniendo en aquellas páginas, hasta que empezó a leerlas y entendió que la escritura se había convertido en una forma de expresión muy importante para su hija.

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Mary reunió algunos de los poemas y se los imprimió como regalo de Navidad hace unos años. “Yo le dije: mi amor, esto tiene potencial de libro”, recordó.

A partir de ahí, comenzó un camino que llevó a ambas a conocer el complicado mundo de publicar un libro.

La joven dividió su libro de acuerdo con las edades en que escribió los poemas. (Cortesía/Cortesía)

Para Sofía, tenerlo finalmente entre sus manos fue algo difícil de explicar. “Cuando lo vi así, hasta con las ilustraciones, fue especial. Yo escribo en la computadora y solo lo veo como páginas de computadora. Verlo así fue…”, contó con una sonrisa.

Hoy ella no mira el libro solamente como una recopilación de poemas. “Yo aquí veo evolución, veo desahogo. El libro siento que me escuchó en el momento que más lo ocupaba. Para mí es como alguien, no solo un libro”.

Soltar lo que sentimos

Entre sus poemas favoritos están “Instinto”, “Will Power” y “Peace”. Este último habla, según Sofía, de aprender a no vivir tratando de satisfacer las expectativas de los demás.

Su mensaje va más allá de la poesía. “Todos los niños y los jóvenes sienten y tienen que decir algo. Solo es cuestión de preguntarles”, afirmó.

Sofía estuvo acompañada en la presentación del libro por su mamá, Mary Munive, su hermana gemela, Arianna y su papá, Manuel Martínez. (Cortesía/Cortesía)

Sofía cree que muchas personas esconden sus preocupaciones porque sienten que deben aparentar que todo está bien. Por eso quiere que su libro también sirva para recordar que existen formas saludables de expresar lo que llevamos dentro.

“Es importante encontrar su forma de desahogarse. Puede ser la escritura, el arte, la música, el deporte o comunicándolo. Encontrar esa forma saludable que les ayude a acercarse a su paz”.

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Y quizá esa sea la mayor historia detrás de “Fragmentos del alma”: una muchacha que comenzó escribiendo para entenderse a sí misma y que ahora espera que alguien más pueda encontrarse entre sus páginas.

El libro tiene un precio de ₡12.000 y está disponible en Librería Internacional y en Amazon.