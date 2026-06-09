Barrio Luján quedó atrapado en el tiempo y por eso es la memoria del San José de antaño

En medio de una capital que cambia constantemente y donde cada vez es más difícil encontrar lugares que conserven su identidad, un nuevo libro pone la mirada sobre uno de los barrios más emblemáticos de San José.
Se trata de “Barrio Luján. Una cartografía imaginada”, una publicación que convierte a este histórico barrio josefino en el eje de una serie de relatos, análisis y fotografías que buscan mostrar una ciudad distinta a la que normalmente aparece en los mapas o en los planes urbanos.
La obra fue escrita por la gestora cultural y autora Karina Salguero Moya, con el acompañamiento visual del diseñador y fotógrafo Claudio Corrales Quesada, y forma parte de la colección de crónicas de Ediciones Perro Azul.
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El proyecto nació con la intención de estudiar el barrio desde la experiencia de quienes lo viven, lo recorren y lo construyen todos los días. Lejos de ofrecer una mirada académica o técnica, el libro se enfoca en las relaciones humanas, la memoria de quienes llevan años viviendo ahí y los pequeños detalles que dan forma a la vida de un barrio.
Se niega a desaparecer
Barrio Luján ocupa un lugar especial dentro de la historia de San José. Ubicado al sur de la capital, fue uno de los primeros lugares residenciales modernos de la ciudad y durante décadas ha conservado características propias de los barrios tradicionales costarricenses.
Aunque el crecimiento urbano transformó buena parte de sus alrededores, todavía mantiene una fuerte identidad de barrio que se refleja en sus comercios, sus lugares para compartir y la cercanía entre vecinos.
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Precisamente esa realidad es la que busca retratar Salguero en su libro. A través de diferentes crónicas, la autora muestra cómo la vida diaria puede convertirse en una forma de comprender el país.
Las conversaciones en las aceras, las historias compartidas en una pulpería, los recuerdos de los adultos mayores y los cambios que ha experimentado el barrio aparecen como piezas de una misma historia.
La publicación nos da, además, una reflexión sobre la manera en que las ciudades crecen y cómo muchas veces las decisiones urbanísticas terminan alejándose de las necesidades reales de la gente que habitan esos espacios.
Fotos cuentan otra parte de la historia
Uno de los ingredientes más llamativos de la obra es el trabajo fotográfico hecho por Claudio Corrales. Las imágenes no sirven únicamente como acompañamiento de los textos, sino que dan una lectura propia sobre barrio Luján.
Las fotografías capturan fachadas antiguas, rincones cotidianos, espacios de convivencia y escenas que permiten entender cómo se vive actualmente en el barrio. Según Karina y Claudio, la intención fue construir una muy amistosa conversación de barrio entre palabra e imagen para ofrecer una experiencia más cercana al lector.
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La comunidad como protagonista
Uno de los temas centrales de la publicación es el valor de la organización comunal. A lo largo de sus páginas aparecen situaciones que han marcado la historia reciente del barrio, incluyendo los desafíos provocados por las inundaciones asociadas al río Ocloro y las respuestas colectivas que han surgido desde la propia comunidad.
La solidaridad vecinal, la capacidad de organización y el sentido de pertenencia aparecen constantemente como elementos que permiten a barrio Luján mantener viva su identidad pese a los cambios que experimenta la ciudad.
Más allá de contar la historia de un sector específico de San José, el libro propone una pregunta que puede aplicarse a muchos otros lugares del país: qué ocurre cuando una comunidad decide defender su memoria, resguardar sus raíces y seguir construyendo lugares de convivencia en tiempos donde el individualismo parece ganar terreno.
Con esta publicación, barrio Luján deja de ser solamente un punto en el mapa josefino para convertirse en un símbolo de las historias, los recuerdos y las relaciones humanas que todavía sobreviven en uno de los barrios más tradicionales de Costa Rica.