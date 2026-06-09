Barrio Luján quedó atrapado en el tiempo y por eso es la memoria del San José de antaño

En medio de una capital que cambia constantemente y donde cada vez es más difícil encontrar lugares que conserven su identidad, un nuevo libro pone la mirada sobre uno de los barrios más emblemáticos de San José.

Se trata de “Barrio Luján. Una cartografía imaginada”, una publicación que convierte a este histórico barrio josefino en el eje de una serie de relatos, análisis y fotografías que buscan mostrar una ciudad distinta a la que normalmente aparece en los mapas o en los planes urbanos.

Karina Salguero dedica su nueva obra a la memoria y la identidad de barrio Luján. (Claudio Corrales /Fotos cortesía)

La obra fue escrita por la gestora cultural y autora Karina Salguero Moya, con el acompañamiento visual del diseñador y fotógrafo Claudio Corrales Quesada, y forma parte de la colección de crónicas de Ediciones Perro Azul.

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El libro reúne crónicas que exploran la vida cotidiana de uno de los barrios históricos de San José. (Claudio Corrales /Fotos cortesía)

El proyecto nació con la intención de estudiar el barrio desde la experiencia de quienes lo viven, lo recorren y lo construyen todos los días. Lejos de ofrecer una mirada académica o técnica, el libro se enfoca en las relaciones humanas, la memoria de quienes llevan años viviendo ahí y los pequeños detalles que dan forma a la vida de un barrio.

Claudio Corrales complementó la publicación con un amplio trabajo fotográfico. (Claudio Corrales /Fotos cortesía)

Se niega a desaparecer

Barrio Luján ocupa un lugar especial dentro de la historia de San José. Ubicado al sur de la capital, fue uno de los primeros lugares residenciales modernos de la ciudad y durante décadas ha conservado características propias de los barrios tradicionales costarricenses.

La obra forma parte de la colección de crónicas de Ediciones Perro Azul. (Claudio Corrales /Fotos cortesía)

Aunque el crecimiento urbano transformó buena parte de sus alrededores, todavía mantiene una fuerte identidad de barrio que se refleja en sus comercios, sus lugares para compartir y la cercanía entre vecinos.

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Barrio Luján es retratado como un territorio construido desde la memoria y los afectos. (Claudio Corrales /Fotos cortesía)

Precisamente esa realidad es la que busca retratar Salguero en su libro. A través de diferentes crónicas, la autora muestra cómo la vida diaria puede convertirse en una forma de comprender el país.

El río Ocloro y la organización vecinal aparecen como parte importante de la historia local. (Claudio Corrales /Fotos cortesía)

Las conversaciones en las aceras, las historias compartidas en una pulpería, los recuerdos de los adultos mayores y los cambios que ha experimentado el barrio aparecen como piezas de una misma historia.

La publicación nos da, además, una reflexión sobre la manera en que las ciudades crecen y cómo muchas veces las decisiones urbanísticas terminan alejándose de las necesidades reales de la gente que habitan esos espacios.

La publicación invita a reflexionar sobre el futuro de las comunidades urbanas. Vean esta belleza en una casa. (Claudio Corrales /Fotos cortesía)

Fotos cuentan otra parte de la historia

Uno de los ingredientes más llamativos de la obra es el trabajo fotográfico hecho por Claudio Corrales. Las imágenes no sirven únicamente como acompañamiento de los textos, sino que dan una lectura propia sobre barrio Luján.

Las fotografías muestran rincones cotidianos que forman parte de la identidad del barrio. (Claudio Corrales /Fotos cortesía)

Las fotografías capturan fachadas antiguas, rincones cotidianos, espacios de convivencia y escenas que permiten entender cómo se vive actualmente en el barrio. Según Karina y Claudio, la intención fue construir una muy amistosa conversación de barrio entre palabra e imagen para ofrecer una experiencia más cercana al lector.

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Una barriada en una foto: ventana, pared y vecino de barrio Luján. (Claudio Corrales /Fotos cortesía)

La comunidad como protagonista

Uno de los temas centrales de la publicación es el valor de la organización comunal. A lo largo de sus páginas aparecen situaciones que han marcado la historia reciente del barrio, incluyendo los desafíos provocados por las inundaciones asociadas al río Ocloro y las respuestas colectivas que han surgido desde la propia comunidad.

El día a día de barrio Luján queda retratado en el libro, tanto en texto como en foto. (Claudio Corrales /Fotos cortesía)

La solidaridad vecinal, la capacidad de organización y el sentido de pertenencia aparecen constantemente como elementos que permiten a barrio Luján mantener viva su identidad pese a los cambios que experimenta la ciudad.

La típica sodita de barrio josefino que está a la espera de comensales. (Claudio Corrales /Fotos cortesía)

Más allá de contar la historia de un sector específico de San José, el libro propone una pregunta que puede aplicarse a muchos otros lugares del país: qué ocurre cuando una comunidad decide defender su memoria, resguardar sus raíces y seguir construyendo lugares de convivencia en tiempos donde el individualismo parece ganar terreno.

Como todo barrio, los personajes no pueden faltar y ya son tan queridos que son de todos los vecinos. (Claudio Corrales /Fotos cortesía)

Con esta publicación, barrio Luján deja de ser solamente un punto en el mapa josefino para convertirse en un símbolo de las historias, los recuerdos y las relaciones humanas que todavía sobreviven en uno de los barrios más tradicionales de Costa Rica.