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“Paisajes del fútbol” un libro que fotografió más de 120 canchas donde nace la magia del gol

Libro “Paisajes del Fútbol” retrata las canchas más sorprendentes de Costa Rica y las historias que nacen en cada pueblo

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Por Eduardo Vega

Las canchas de fútbol de Costa Rica dejaron de ser solamente lugares donde rueda la pelota y ahora quedaron inmortalizadas en un libro que mezcla paisajes, cultura, barro, recuerdos y pura identidad nacional.

Se trata de “Paisajes del Fútbol”, una publicación realizada por el arquitecto Adrián Reifer y que fue presentada oficialmente el pasado martes 26 de mayo en el Museo de Arte Costarricense.

Libro “Paisajes del Fútbol” del arquitecto Adrián Reifer y cuenta con la participación del historiador y estadígrafo deportivo Rodrigo Calvo. Reúne fotografías de 121 canchas ubicadas en distintas regiones de Costa Rica, seleccionadas tras un proceso de exploración y documentación que incluyó la visita a más de 410 plazas deportivas en todo Costa Rica. Un proceso que tardó aproximadamente tres años.
Cancha de fútbol en el polideportivo de Santa Ana. (PROCOMER/Cortesía)

El proyecto documenta 121 canchas ubicadas en las siete provincias del país, luego de un recorrido de más de tres años y visitas a unas 410 plazas deportivas en distintos rincones del territorio nacional.

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Libro “Paisajes del Fútbol” del arquitecto Adrián Reifer y cuenta con la participación del historiador y estadígrafo deportivo Rodrigo Calvo. Reúne fotografías de 121 canchas ubicadas en distintas regiones de Costa Rica, seleccionadas tras un proceso de exploración y documentación que incluyó la visita a más de 410 plazas deportivas en todo Costa Rica. Un proceso que tardó aproximadamente tres años.
El libro es un proyecto esencial COSTA RICA, que recorre el país a través de las canchas y relatos de sus pueblos. (PROCOMER/Cortesía)

La obra ofrece una mirada distinta del país, pues muestra desde canchas rodeadas de montañas, ríos y naturaleza, hasta plazas ubicadas en barrios urbanos donde el fútbol sigue siendo parte fundamental de la vida cotidiana y el punto de encuentro de muchas comunidades.

Libro “Paisajes del Fútbol” del arquitecto Adrián Reifer y cuenta con la participación del historiador y estadígrafo deportivo Rodrigo Calvo. Reúne fotografías de 121 canchas ubicadas en distintas regiones de Costa Rica, seleccionadas tras un proceso de exploración y documentación que incluyó la visita a más de 410 plazas deportivas en todo Costa Rica. Un proceso que tardó aproximadamente tres años.
Cancha en Penshurt de Limón lista para anotar mil goles en las mejengas del medio día. (PROCOMER/Cortesía)

Pasión que terminó en investigación

Según explicó Reifer, todo comenzó como una pasión personal por encontrar canchas especiales y terminó convirtiéndose en una investigación profunda sobre los pueblos y su relación con el deporte rey.

Libro “Paisajes del Fútbol” del arquitecto Adrián Reifer y cuenta con la participación del historiador y estadígrafo deportivo Rodrigo Calvo. Reúne fotografías de 121 canchas ubicadas en distintas regiones de Costa Rica, seleccionadas tras un proceso de exploración y documentación que incluyó la visita a más de 410 plazas deportivas en todo Costa Rica. Un proceso que tardó aproximadamente tres años.
La cancha de Bahía Drake está muy a la orilla del mar. (PROCOMER/Cortesía)

“El libro expone una apasionante aventura de recopilación fotográfica de canchas de fútbol en diversos contextos de Costa Rica, o de diferentes contextos que incluyen siempre una cancha, según como lo quiera ver el lector.

Libro “Paisajes del Fútbol” del arquitecto Adrián Reifer y cuenta con la participación del historiador y estadígrafo deportivo Rodrigo Calvo. Reúne fotografías de 121 canchas ubicadas en distintas regiones de Costa Rica, seleccionadas tras un proceso de exploración y documentación que incluyó la visita a más de 410 plazas deportivas en todo Costa Rica. Un proceso que tardó aproximadamente tres años.
La difícil cancha de La Suiza de Turrialba, ahí cuesta ganar y en serio. (PROCOMER/Cortesía)

“Lo que comenzó como un pasatiempo de búsqueda de este tipo de canchas terminó convirtiéndose en una investigación muy detallada de esos hitos rurales y urbanos, casi siempre llamados plazas, que encontramos en los pueblos y ciudades del país y que representan mucho más que fútbol”, explicó el arquitecto.

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MATERIAL EXCLUSIVO DE LA TEJA. 28/05/2026, Costa Rica. Libro “Paisajes del Fútbol” del arquitecto Adrián Reifer y cuenta con la participación del historiador y estadígrafo deportivo Rodrigo Calvo. Reúne fotografías de 121 canchas ubicadas en distintas regiones de Costa Rica, seleccionadas tras un proceso de exploración y documentación que incluyó la visita a más de 410 plazas deportivas en todo Costa Rica. Un proceso que tardó aproximadamente tres años.
La verdad, no importa el estado de la cancha, la fiebre por jugar puede más. (Adrian R/Adrian Reifer)

Reifer añadió que el proyecto permitió documentar no solo espacios deportivos, sino también elementos sociales, culturales y hasta emocionales que forman parte de la identidad costarricense.

MATERIAL EXCLUSIVO DE LA TEJA. 28/05/2026, Costa Rica. Libro “Paisajes del Fútbol” del arquitecto Adrián Reifer y cuenta con la participación del historiador y estadígrafo deportivo Rodrigo Calvo. Reúne fotografías de 121 canchas ubicadas en distintas regiones de Costa Rica, seleccionadas tras un proceso de exploración y documentación que incluyó la visita a más de 410 plazas deportivas en todo Costa Rica. Un proceso que tardó aproximadamente tres años.
Al medio día esa cancha debe ser un verdadero infierno, pero no importa ¡A jugar carajo! (Adrian R/Adrian Reifer)

“Gracias a este profundo análisis territorial y artístico, pudimos complementar esa esencia del proyecto con datos deportivos, sociales y culturales, gracias al gran equipo profesional que me acompañó para lograr el producto final”, agregó.

MATERIAL EXCLUSIVO DE LA TEJA. 28/05/2026, Costa Rica. Libro “Paisajes del Fútbol” del arquitecto Adrián Reifer y cuenta con la participación del historiador y estadígrafo deportivo Rodrigo Calvo. Reúne fotografías de 121 canchas ubicadas en distintas regiones de Costa Rica, seleccionadas tras un proceso de exploración y documentación que incluyó la visita a más de 410 plazas deportivas en todo Costa Rica. Un proceso que tardó aproximadamente tres años.
A cualquier hora y con cualquier balón se puede jugar. (Adrian Reifer/Adrian Reifer)

Barro, llantas y recuerdos de barrio

La publicación tiene 308 páginas e incluye fotografías aéreas, relatos comunales y referencias culturales relacionadas con el deporte más popular del país.

MATERIAL EXCLUSIVO DE LA TEJA. 28/05/2026, Costa Rica. Libro “Paisajes del Fútbol” del arquitecto Adrián Reifer y cuenta con la participación del historiador y estadígrafo deportivo Rodrigo Calvo. Reúne fotografías de 121 canchas ubicadas en distintas regiones de Costa Rica, seleccionadas tras un proceso de exploración y documentación que incluyó la visita a más de 410 plazas deportivas en todo Costa Rica. Un proceso que tardó aproximadamente tres años.
Por más cultivos que haya, siempre debe quedar el espacio para el partido de los domingos. (Adrian R/Adrian Reifer)

También rescata detalles muy propios de las mejengas ticas, como llantas usadas para delimitar las canchas, barriales provocados por la lluvia y plazas rodeadas de paisajes únicos.

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Libro “Paisajes del Fútbol” del arquitecto Adrián Reifer y cuenta con la participación del historiador y estadígrafo deportivo Rodrigo Calvo. Reúne fotografías de 121 canchas ubicadas en distintas regiones de Costa Rica, seleccionadas tras un proceso de exploración y documentación que incluyó la visita a más de 410 plazas deportivas en todo Costa Rica. Un proceso que tardó aproximadamente tres años.
Uno se siente medio "bendito" cuando juega en una cancha desde la cual se ve la basílica de nuestra señora de Los Ángeles. (PROCOMER/Cortesía)

Además, el libro reúne información y referencias de 81 figuras ligadas al fútbol nacional, entre ellas el exportero de la Selección Nacional Keylor Navas, Alejandro Morera Soto, Marco Antonio Rojas y el reconocido artista Rafael Ángel “Felo” García.

Libro “Paisajes del Fútbol” del arquitecto Adrián Reifer y cuenta con la participación del historiador y estadígrafo deportivo Rodrigo Calvo. Reúne fotografías de 121 canchas ubicadas en distintas regiones de Costa Rica, seleccionadas tras un proceso de exploración y documentación que incluyó la visita a más de 410 plazas deportivas en todo Costa Rica. Un proceso que tardó aproximadamente tres años.
Plaza, iglesia y cantina, era la medida perfecta de nuestros abuelos. (PROCOMER/Cortesía)

Para Adriana Acosta, directora de Marca País esencial COSTA RICA, el proyecto refleja una parte importante de la esencia nacional.

“Las canchas de fútbol y los elementos sociales y culturales que las caracterizan son parte de lo que somos como costarricenses, mostrando además una forma innovadora y poco convencional de retratar al país”, aseguró.

Libro “Paisajes del Fútbol” del arquitecto Adrián Reifer y cuenta con la participación del historiador y estadígrafo deportivo Rodrigo Calvo. Reúne fotografías de 121 canchas ubicadas en distintas regiones de Costa Rica, seleccionadas tras un proceso de exploración y documentación que incluyó la visita a más de 410 plazas deportivas en todo Costa Rica. Un proceso que tardó aproximadamente tres años.
No hay problema si llueve, la mejenga sigue, eso sí, que no caigan truenos. (PROCOMER/Cortesía)

El proyecto también incorpora la canción original “La plaza del barrio”, del grupo Malpaís, disponible en plataformas digitales.

MATERIAL EXCLUSIVO DE LA TEJA. 28/05/2026, Costa Rica. Libro “Paisajes del Fútbol” del arquitecto Adrián Reifer y cuenta con la participación del historiador y estadígrafo deportivo Rodrigo Calvo. Reúne fotografías de 121 canchas ubicadas en distintas regiones de Costa Rica, seleccionadas tras un proceso de exploración y documentación que incluyó la visita a más de 410 plazas deportivas en todo Costa Rica. Un proceso que tardó aproximadamente tres años.
El libro reúne fotografías de 121 canchas ubicadas en distintas regiones de Costa Rica (Adrian R/Adrian Reifer)

También cuenta con la participación del historiador y estadígrafo deportivo Rodrigo Calvo, además de un prólogo escrito por el músico costarricense Jaime Gamboa.

MATERIAL EXCLUSIVO DE LA TEJA. 28/05/2026, Costa Rica. Libro “Paisajes del Fútbol” del arquitecto Adrián Reifer y cuenta con la participación del historiador y estadígrafo deportivo Rodrigo Calvo. Reúne fotografías de 121 canchas ubicadas en distintas regiones de Costa Rica, seleccionadas tras un proceso de exploración y documentación que incluyó la visita a más de 410 plazas deportivas en todo Costa Rica. Un proceso que tardó aproximadamente tres años.
El libro, además, incluye una recopilación de 81 figuras del fútbol nacional, como el pintor, arquitecto y jugador de fútbol costarricense, Rafael Ángel “Felo” García. (Adrian R/Adrian Reifer)

El libro, que cuesta 29.800 colones ya se encuentra disponible en distintos comercios del país y también puede comprarse AQUÍ

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Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

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