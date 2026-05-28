“Paisajes del fútbol” un libro que fotografió más de 120 canchas donde nace la magia del gol

Las canchas de fútbol de Costa Rica dejaron de ser solamente lugares donde rueda la pelota y ahora quedaron inmortalizadas en un libro que mezcla paisajes, cultura, barro, recuerdos y pura identidad nacional.
Se trata de “Paisajes del Fútbol”, una publicación realizada por el arquitecto Adrián Reifer y que fue presentada oficialmente el pasado martes 26 de mayo en el Museo de Arte Costarricense.
El proyecto documenta 121 canchas ubicadas en las siete provincias del país, luego de un recorrido de más de tres años y visitas a unas 410 plazas deportivas en distintos rincones del territorio nacional.
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La obra ofrece una mirada distinta del país, pues muestra desde canchas rodeadas de montañas, ríos y naturaleza, hasta plazas ubicadas en barrios urbanos donde el fútbol sigue siendo parte fundamental de la vida cotidiana y el punto de encuentro de muchas comunidades.
Pasión que terminó en investigación
Según explicó Reifer, todo comenzó como una pasión personal por encontrar canchas especiales y terminó convirtiéndose en una investigación profunda sobre los pueblos y su relación con el deporte rey.
“El libro expone una apasionante aventura de recopilación fotográfica de canchas de fútbol en diversos contextos de Costa Rica, o de diferentes contextos que incluyen siempre una cancha, según como lo quiera ver el lector.
“Lo que comenzó como un pasatiempo de búsqueda de este tipo de canchas terminó convirtiéndose en una investigación muy detallada de esos hitos rurales y urbanos, casi siempre llamados plazas, que encontramos en los pueblos y ciudades del país y que representan mucho más que fútbol”, explicó el arquitecto.
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Reifer añadió que el proyecto permitió documentar no solo espacios deportivos, sino también elementos sociales, culturales y hasta emocionales que forman parte de la identidad costarricense.
“Gracias a este profundo análisis territorial y artístico, pudimos complementar esa esencia del proyecto con datos deportivos, sociales y culturales, gracias al gran equipo profesional que me acompañó para lograr el producto final”, agregó.
Barro, llantas y recuerdos de barrio
La publicación tiene 308 páginas e incluye fotografías aéreas, relatos comunales y referencias culturales relacionadas con el deporte más popular del país.
También rescata detalles muy propios de las mejengas ticas, como llantas usadas para delimitar las canchas, barriales provocados por la lluvia y plazas rodeadas de paisajes únicos.
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Además, el libro reúne información y referencias de 81 figuras ligadas al fútbol nacional, entre ellas el exportero de la Selección Nacional Keylor Navas, Alejandro Morera Soto, Marco Antonio Rojas y el reconocido artista Rafael Ángel “Felo” García.
Para Adriana Acosta, directora de Marca País esencial COSTA RICA, el proyecto refleja una parte importante de la esencia nacional.
“Las canchas de fútbol y los elementos sociales y culturales que las caracterizan son parte de lo que somos como costarricenses, mostrando además una forma innovadora y poco convencional de retratar al país”, aseguró.
El proyecto también incorpora la canción original “La plaza del barrio”, del grupo Malpaís, disponible en plataformas digitales.
También cuenta con la participación del historiador y estadígrafo deportivo Rodrigo Calvo, además de un prólogo escrito por el músico costarricense Jaime Gamboa.
El libro, que cuesta 29.800 colones ya se encuentra disponible en distintos comercios del país y también puede comprarse AQUÍ