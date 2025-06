A mamá le sacaron millonada de su cuenta en el BCR y esto responde la entidad bancaria

Anayanci Sanabria perdió $4.000, poco más de ₡2.000.000, en un abrir y cerrar de ojos. Ella fue una de las tantas víctimas de los ciberfraudes bancarios que se investigaron durante el operativo Nexus.

A modo de contexto, a finales del mes de mayo, las autoridades alertaron que un grupo de mañosos falsificaron el sitio web del Banco de Costa Rica (BCR) y lograron robarse ₡35 millones de usuarios de esa entidad bancaria y Anayanci habría sido una de ellos.

Pese a que ella está en un estira y encoje con el BCR en el que asegura han tardado demasiado en resolverle el problema, en la entidad financiera se amparan en que están actuando a tiempo según la ley.

Sanabria nos contó, con lujo de detalle, el viacrucis que ha vivido.

Tica vivió en carne y hueso las estafas de los sitios falsos del Banco de Costa Rica.

“Fue muy rápido. En esto de las estafas, uno jamás se imagina que le vaya a pasar, pero, es cuestión de dos minutos. Fue el 26 de diciembre, me acuerdo bien”, nos contó.

“Estaba haciendo unos pagos del Centro Cultural para mi hijo pero, por el celular, por el app del BCR no podía hacerlos, entonces tuve que ingresar a la plataforma para poder pagar.

“Como siempre, ingresé a www.bcr.com, pero, en lo que estoy ingresando mis datos, la página se queda pegada”, agregó.

Sin saberlo, en ese momento comenzó la pesadilla que la acompañaría por todos estos meses.

“Se quedó como pensando, el circulito dando vuelta y, en cuestión de uno o dos minutos, me entraron dos correos: uno de que matriculé una cuenta y el segundo, diciendo que había transferido $4.000 a esa cuenta que yo matriculé.

“Obviamente, uno cae en desesperación. Agarré el teléfono para ver si podía entrar a la app y no me dejó, me decía que mis cuentas están inactivas. Llamé al banco y empezaron a hacerme un montón de preguntas y yo le dije: ‘vea, muchacha sea rápida, porque me están robando la plata’”, recordó.

“En eso dejaron la preguntadera y, efectivamente, se dieron cuenta que habían sacado plata de mis sobres de ahorros, la pasaron a la cuenta general y de ahí hicieron la transferencia”.

Y si perder si dinero ganado con sudor no fuera suficiente, algo que la sacó de sus casillas fue que --asegura-- el banco quiso echarle la culpa.

El Banco de Costa Rica no ha querido dar respuesta a las denuncias recibidas por este caso. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

“Me empezaron a preguntar que cómo había ingresado al banco, si no había sido que abrí un correo electrónico, todas las preguntas que el banco hace como para empezar a zafarse.

“Les dije que todo lo había hecho bien, pero igual caí en la trampa.

“Lo que me molesta es que, cuando uno hace una matrícula de una cuenta, el banco envía al correo un código de autorización y, en este caso, no lo envió. Por eso fui a poner la denuncia al OIJ y a congelar todas las cuentas”.

Bola de nieve

Anayanci no es ni la primera ni la última tica que pasará por este martirio. Lo que preocupa es que los ciberfraudes se están saliendo de las manos.

Para que se haga una idea, según un análisis del Semanario Universidad, utilizando datos del Organismo de Investigación Judicial, en lo que llevamos del año, en promedio, 37 personas son víctimas de este tipo de estafas al día.

Y, entre el 2020 y 2024, las estafas electrónicas han aumento en un 668,05%. En los primeros cuatro meses del 2025, se han presentado 4.545 casos de estafas.

Pero, aquí no acaba el tema.

Resulta que la Defensoría de los Habitantes recientemente emitió un reporte en el que asegura que los usuarios necesitan mayores seguridades antes las estafas.

Este correo, con firma del 22 de marzo, deja en evidencia que el BCR está al tanto del caso de Anayanci. (Cortesía: Anayanci Sanabria/Cortesía: Anayanci Sanabria)

Y es que, a partir de este 1 de junio, entró a regir la normativa “Aspectos Mínimos de Control para Prevenir y Mitigar la Ocurrencia de Estafas Informáticas” que establece dos cosas:

Los bancos tienen que tener controles mínimos de seguridad para evitar esas estafas.

Que la SUGEF (Superintendencia General de Entidades Financieras) revise los casos cuando un banco no resuelve la queja del cliente.

El problema es que, a ojos de la Defensoría, aún quedan muchos aspectos en el aire.

¿Esta regla está apegada a los estándares internacionales? ¿Se va a aplicar el principio de “responsabilidad objetiva”? Es decir, aunque no se demuestre que el banco fue culpable, ¿se va a hacer cargo? ¿Cuál debería ser un plazo razonable para que los banco respondan? 120 días es demasiado.

Y, justamente con ese último punto es que Anayanci perdió la paciencia.

Ausencia

“Cuando fui al banco, los muchachos de la contraloría y de la plataforma me dijeron que el banco de una u otra forma, siempre devolvía el dinero, pero que era un proceso lento.

“Fui haciendo todo lo que me pedían, llevé la copia de la denuncia del OIJ y nada que me respondían. Hablé con abogados y me dijeron que el proceso legal era más caro que los $4.000 y que era una pérdida de tiempo.

“Al final, tuve que escribir un correo para que me enviaran la respuesta y ellos duraron como dos meses en hacer la investigación.

“Al final, el banco me dijo que ellos no se iban a hacer responsables, porque al analizar mi caso había sido como un gemeleo de una cuenta y me acusaron de que yo le había dado mis datos a una señora.

“¿Quien en su sano juicio va a dar los datos de su cuenta a un tercero?“, dijo indignada.

Este es el correo en el que el BCR se lavó las manos y dijo que no asumiría la responsabilidad. (Cortesía: Anayanci Sanabria/Cortesía: Anayanci Sanabria)

El BCR le dio tres días para presentar una apelación, eso fue el 27 de marzo de este 2025. Al día de hoy, no ha recibido respuesta a esa apelación.

“He mandado dos correos preguntando qué pasó, ya pasaron más de dos meses y más de los 30 días hábiles que ellos tenían para responder.

“Es desesperante, es feo porque uno se pregunta, ¿qué voy a hacer con mi dinero?, si me paso de banco, ¿me va a pasar lo mismo? No sé en cuál banco confiar, no sé qué hacer, no tengo idea", concluyó.

En La Teja le cuestionamos al banco por qué no ha respondido a la apelación de Anayanci, pero se limitaron a responder lo siguiente: “La apelación se encuentra dentro del tiempo correspondiente para este tipo de trámites, lo cual es regulado por la Ley General de Administración Pública, por lo anterior y debido a la naturaleza confidencial de la investigación administrativa en curso, no podemos proporcionar detalles específicos sobre el caso en consulta”.

Además, aseguraron que en ningún momento el Banco ha sido vulnerado, que se toman muy en serio la seguridad de sus clientes, pero, en dos platos, que son ellos quienes deben de tener cuidado a la hora de ingresar a su sitio web.