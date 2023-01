A partir de esta quincena le rebajarán más por las cuotas de la CCSS

A partir de esta primera quincena de enero del 2023 entra en vigencia el ajuste en las cuotas de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobadas por la junta directiva de la institución desde el 20 de junio del 2019.

La cuota de la Caja que le rebajan para su pensión será mayor a partir de este mes. (Shutterstock/Shutterstock)

La medida que aplica la institución busca garantizar la sostenibilidad del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS mediante el ajuste de 0,5% en la cotización mensual a la institución, la cual fue distribuida en un incremento de 0,17% para los patrones, misma cuota para los trabajadores y 0,16% que aportará el Estado.

Pero, eso ¿cómo lo afecta a usted? Bueno, en el pago de la próxima quincena sentirá una rebaja mayor en el rubro de las deducciones de la CCSS por el IVM donde por cada ¢100.000 que reciba de salario, le bajarán ¢170, el mismo monto aportará su patrono y el Estado aportará ¢160.

Así por ejemplo, si usted tiene un salario de ¢500.000, el aporte aproximado a contribuir a su pensión del IVM por mes sería de ¢2.500 más, es decir, ¢850 saldrán de su salario, ¢850 de su patrono y ¢800 los pondrá el Estado.

Según explicó Ubaldo Carrillo, director de Pensiones de la CCSS, la medida es parte del proceso de fortalecimiento del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte que se vienen impulsando desde el 2005 para mejorar la solvencia y solidez de las pensiones.

Reforma en las pensiones del régimen IVM aplicará a partir del 11 de enero del 2024

En ella se decidió aumentar la prima que pagamos todos los trabajadores y patronos y en el acuerdo se estableció que cada tres años se aumentaría 0.5% el aporte.

De esta manera, a partir de este mes se hace el ajuste, luego el siguiente será en enero del 2026 de otros 0,5% y finalmente otra en enero del 2029 por el mismo porcentaje para un aporte máximo de 12,16% entre las tres partes.

“La idea es llevar de forma paulatina la prima de cotización a ese 12,16% en enero del 2029 y lo que estamos haciendo es un paso en la grada que al sumarlo al millón y medio de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, se trata de un aporte importante para mantener la calidad de los servicios que estamos otorgando y su sostenibilidad en el tiempo”, comentó Carrillo.

En el caso de los trabajadores independientes y asegurados voluntarios, como la mayoría cotiza el mínimo, el mayor aporte lo hace el Estado de las tres partes en las que se divide la contribución.

Mucha quejas

Muchas han sido las críticas y comentarios de la gente, en especial los más jóvenes en torno a que no desean que les rebajen las cuotas de la Caja y que más bien, les permitan hacer uso de ese dinero a discresión porque “de por sí no vamos a tener pensión”.

El director de pensiones defiende el régimen y asegura que para ello son las medidas que se están tomando a fin de garantizar que tanto los pensionados actuales, como los futuros, reciban su pensión cada mes.

Muchas personas en edad productiva quedan incapacitados para trabajar y sin pensión porque no coizaban. (Mayela López)

“El joven por lo general no visualiza que la invalidez y la muerte, son probabilidades que pueden suceder. Entonces cuando un joven no cotiza a la seguridad social, no esta protegido él, ni su familia ante la contingencia de la muerte y la invalidez.

“Si una persona joven muere y más si era la cabeza de hogar, sus hijos caen en pobreza y hasta en deserción escolar, pero si estaba asegurado, reciben la pensión que le corresponda y el derecho a la atención médica”, amplió Carrillo.

¿Quiere pensionarse antes?, bancos público y privado nos dan varios bolados

Además, explicó que muchos de los lesionados en los accidentes de tránsito, principalmente en moto, son personas en edad productiva y si no pueden seguir trabajando y no cotizaban, su familia se queda sin el sustento que él aportaba y ninguna ayuda.

“Los jóvenes deberían de pensar que no solamente están cotizando para el pago de las pensiones de los adultos mayores de hoy (solidaridad), sino también para estar cubiertos ante los riesgos de invalidez y muerte y no dejar en desprotección a su cónyuge y a sus hijos”, dijo el director de pensiones.