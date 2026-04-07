¿A qué se expone el médico que firmó un montón de dictámenes mientras estaba internado en el Max Peralta?

Un médico que emitió dictámenes sin una valoración física podría enfrentar graves consecuencias, según el Colegio de Médicos y Cirujanos.

Resulta que hace unos días se dio a conocer una denuncia contra un médico que emitía dictámenes mientras estaba hospitalizado en el Max Peralta.

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El doctor, de apellido Morales, estuvo internado entre el 12 y el 15 de junio del año pasado y durante ese periodo, al parecer, emitió 279 dictámenes.

Un médico emitió más de 200 dictámenes mientras estaba hospitalizado en el Max Peralta. Imagen ilustrativa. (IStock)

Debido a esto, el Colegio de Médicos le abrió un proceso disciplinario y le impuso una medida cautelar para que el médico no emitiera nuevos dictámenes mientras se realiza la investigación en su contra.

Pero, ¿a qué se expone un médico que emite un certificado sin cumplir con las reglas?

El Colegio de Médicos explicó que las sanciones dependen de cada caso, es decir, la falta y su gravedad. Sin embargo, de acuerdo con el Código de Ética, puede haber sanciones desde una amonestación hasta la suspensión del ejercicio profesional para todo tipo de falta.

El caso

El doctor de apellido Morales emitió dictámenes mientras estaba hospitalizado, pero, según él, nunca estuvo incapacitado y atendió a pacientes por medio de teleconsultas, cuya atención brinda desde que se pensionó.

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La Comisión Central Evaluadora de Licencias e Incapacidades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) presentó una denuncia. Por eso, el Colegio de Médicos abrió un proceso contra el profesional.

La institución señaló que, para emitir un certificado de salud, de defunción, de licencia de conducir, de portación de armas, entre otros, debe existir una valoración física de por medio.

El Colegio de Médicos y Cirujanos abrió un proceso disciplinario contra el médico que emitió dictámenes mientras estaba internado. (Rafael Pacheco Granados)

De hecho, hay un decreto ejecutivo, emitido en 2024, que prohíbe la emisión de dictámenes por medio de teleconsultas, según reveló Teletica.com.

“Hay un decreto ejecutivo que es de 2024 y hay lineamientos del colegio del mismo año, que prohíben expresamente la realización de certificados por medio de plataformas, cualquiera que sea, porque se requiere de la consulta médica presencial para poder certificar el estado de salud de las personas o realizar cualquiera de los otros certificados que tiene el Colegio de Médicos regulados”, dijo Olivier Guadamuz, fiscal de la institución a Teletica.com.

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