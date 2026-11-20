Un presunto cambio en el tipo de medidor hizo que un abonado pagara más de 100 recibos con un monto mayor equivocado. Imagen con fines ilustrativos. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Se imagina usted pagar, mes a mes, el recibo de agua, de luz u de otro servicio durante años y darse cuenta de que pagó de más? Esta atípica y llamativa situación le sucedió a un vecino de la zona norte.

Un error de medición

Debido a un cambio en el tipo de medidor que tiene en una finca ganadera, este vecino de Pocosol de San Carlos recibió 112 recibos con una tarifa equivocada. El afectado, quien prefiere mantenerse en el anonimato, conversó con La Teja sobre esta situación.

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“Lo que tenemos es una finquita en la zona de San Carlos, la finquita lo que tiene es una casita para un peón. Recientemente hicimos un cambio en la instalación eléctrica, entonces movíamos el medidor. Un día noté que el recibo, digamos, me llegó un poco más alto del usual, entonces, me puse a revisar y fue donde noté que decía industrial”.

Tras percatarse de la situación, el afectado consultó a su padre si se había hecho un cambio en el medidor. Al verificar que no se había hecho el cambio en el tipo de medición, se acercó a la Cooperativa de Electrificación de San Carlos (Coopelesca) para hacer el reclamo correspondiente.

El reclamo

El medidor estaba como industrial, pero el consumo era solo de una casa pequeña en la finca. (Cortesía)

“Forcé un poquito la conversación con Coopelesca y eventualmente sí tuve que hacer una carta más formal como exigiendo cuentas y que, por favor, me dijeran en qué momento se cambió a industrial y quién lo solicitó. Y ahí fue donde me dijeron que había sido un error por parte de ellos. Que un inspector había hecho el cambio a industrial sin notificar, sin avisar, sin visitar, etcétera y entonces por casi 10 años pagamos tarifa una industrial en una finca de ganado donde lo que hay es una casita pequeña”.

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Según informó el periodista Luis Castrillo, quien le ayudó al afectado a divulgar lo sucedido, durante el tiempo que se presentó la afectación, el usuario pagó ¢1,4 millones en total como cliente con medidor industrial.

La Teja consultó a Coopelesca sobre la situación. Efectivamente, comentaron que se trató de una variación en la tarifa de consumo. Asimismo, indicaron que el caso se resolvió y se le devolvió al cliente el dinero que había pagado de más. Estp también lo confirmó el abonado.

Algo que vale la pena contar

El afectado explicó que quiso dar a conocer este caso para que sirva como una especie de alerta o recordatorio para que todas las personas estén atentas a los recibos o facturas, ya que se dio cuenta de que pasaba por mera casualidad.

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“Uno como usuario a veces no pone atención, por eso yo le escribí a Luis Castrillo que esto vale la pena divulgarlo porque hay mucha gente que probablemente esté en la misma situación”.

El vecino de San Carlos dio a conocer su caso para que las personas se fijen bien en su recibo. (Canva /Canva)

El vecino de San Carlos reiteró el mensaje de que los usuarios y abonados a servicios tengan siempre el cuidado de revisar los detalles de su factura, por más mínimos que sean, para que estén bien enterados del monto que pagan y de si el cobro se realiza de manera correcta.