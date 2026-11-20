Si usted es de las personas que usan Correos de Costa Rica para recibir paquetes, le tenemos una noticia que le va a facilitar la vida.

La entidad acaba de lanzar oficialmente su nueva herramienta tecnológica: la aplicación Correos Móvil.

Correos de Costa Rica lanza una App para facilitar el envió de paquetes. (Correos de Costa Rica)

Hable directamente con el mensajero

La gran novedad de esta aplicación es que trae herramientas para que la entrega sea rápida y sin estrés. El mensajero que entrega sus pedidos podrá habilitar un chat directo con usted desde la plataforma.

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Y si su casa es de las que cuesta encontrar porque no hay números o rótulos, ambas partes podrán intercambiar información y hasta compartir ubicaciones usando aplicaciones como Waze o Google Maps.

Con esto, la institución busca hacer mejores rutas, mejorar la coordinación y, lo más importante para uno como cliente, reducir los intentos fallidos de entrega.

La plataforma es muy amigable. (Correos de Costa Rica)

Un verdadero escudo contra los estafadores

Otro detalle importante de Correos Móvil es que protege la seguridad digital.

Lamentablemente, muchos “vivazos” andan mandando enlaces fraudulentos usando indebidamente el nombre de Correos, pero con esta herramienta usted tendrá un medio oficial y confiable para verificar su información. Esto le ayudará a disminuir el alto riesgo de caer en estafas.

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Además de todo esto, la aplicación le sirve para buscar rápidamente su código postal o encontrar dónde quedan las sucursales, lockers y buzones en cualquier rincón del país.

Correos de Costa Rica da buena noticia a sus usuarios

¿Cómo se obtiene?

Mauricio Rojas Cartín, gerente general de Correos de Costa Rica, explicó que el objetivo es que las personas gestionen sus entregas y se mantengan conectadas en todo el proceso.

“Con Correos Móvil ponemos la tecnología al servicio de nuestros clientes, permitiéndoles acceder a información en tiempo real”, aseguró.

La herramienta ya está disponible para los celulares Android. La puede descargar a través del enlace oficial: https://correoscr.info/RastreoCorreos.

Para los que usan iPhone (dispositivos iOS), la institución confirmó que la versión estará disponible “próximamente”.