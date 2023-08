Abuelitos ticos de cien o más años tendrán su serie en Netflix

Ciudadanos costarricenses de 100 o más años de Guanacaste serán protagonistas de una serie-documental de Netflix que tratará el tema de las zonas azules del planeta Tierra. Una de esas zonas, totalmente identificada, es la Península de Nicoya.

A partir del 30 de agosto usted podrá ver en Netflix una serie con centenarios de la península de Nicoya. (Shutterstock)

“Live to 100: Secrets of the Blue Zones” (Vivir 100 años: Los secretos de las Zonas Azules), una serie divida en cuatro partes y producida por Netflix que llevará a las personas a conocer la dieta y los estilos de vida de quienes viven vidas más largas”, explica Netflix sobre el documental.

“La serie es la culminación de 20 años de identificar y estudiar a las personas más longevas del mundo. No puedo imaginar una mejor fuente de experiencia para aprender a vivir una vida más larga que la de las personas que realmente lo han logrado.

“Y el secreto central que tienen para ofrecernos no es en absoluto lo que piensas”, asegura Dan Buettner, el periodista que tras realizar amplias investigaciones fue quien creó el concepto de Zonas Azules, luego de un trabajo con la National Geographic.

Se han confirmado cinco zonas azules: Okinawa, Japón; Cerdeña, Italia; Icaria, Grecia; Loma Linda, California y la Península de Nicoya, Costa Rica. Son las zonas del planeta que tienen las tasas más altas de centenarios vivos.

A partir del 30 de agosto usted podrá ver en Netflix una serie con centenarios de la península de Nicoya. (Cortesía Jorge Vindas)

Estos cinco lugares comparten algunos elementos similares tales como una dieta basada en plantas, trabajos que demanda esfuerzo físico y poner a la familia primero, que han demostrado promover la longevidad y la salud de sus residentes.

LEA MÁS: ¿Debe una o varias materias de bachillerato? Ojo a la nueva oportunidad que implementará el MEP

Este documental será lanzado oficialmente a través de la plataforma de streaming el próximo miércoles 30 de agosto.

“Uno de los capítulos será dedicado a la zona azul ubicada en la Península de Nicoya, la cual fue visitada por la producción de Netflix en marzo del 2022, quienes realizaron tomas y entrevistas en lugares como Santa Cruz, Carrillo y Nicoya, conversando con algunos de los centenarios que actualmente habitan en estos cantones sobre los factores que consideran claves para la longevidad”, explica Netflix.

¿Cómo llegó Netflix a la península de Nicoya?

Eso nos lo responde don Jorge Vindas, investigador de la Asociación Península de Nicoya Zona Azul, quien se encargó de coordinarle todo a Netflix con los centenarios.

“Desde hace como dos años y medio venimos peloteando el tema. Aumentaron las conversaciones y reuniones por computadora desde hace como año y medio y ya desde finales del 2021 logramos establecer las fechas para filmar en marzo del 2022. Habíamos cuadrado antes, pero llegó la pandemia y atrasó todo”.

Don Bernardo López García tiene 100 años de edad. (Cortesía Jorge Vindas)

¿Cómo se eligieron los centenarios que saldrán en la serie?

Con la experiencia que uno tiene en la Península de Nicoya envié 12 candidatos para que ellos eligieran 4 para filmar. La elección tuvo que ver con los pilares del por qué la longevidad: alimentación, fe, ejercicio y unión familiar.

Don Jorge Vindas (izquierda) compartió a caballo con don José Ramiro quien tiene 102 años. (Cortesía Jorge Vindas)

¿Cuáles son los abuelitos ticos que saldrán?

Don Benerando López García, de Terciopelo de Sámara, Nicoya. Lo escogí porque es bien carga, todavía en enero del año pasado producía una gran cantidad del arroz y frijoles que se comía. Vive hasta el día de hoy sin electricidad, sin agua de tubo, busca el agua en una naciente. Se levanta cuando sale el sol y se acuesta cuando oscurece.

LEA MÁS: Estudiantes que vivían en un puro pique se unieron para crear una superbanda de tres colegios

María Ruiz Gutiérrez, quien tiene 100 años y es de Lagunilla de Santa Cruz. Ella también todavía hace su comida y es quien manda en la casa, las decisiones de ella se respetan en el hogar. Ella siempre que se levanta hace gallo pinto, café, es bien fuerte y valiente.

Dora Amparo Bustos Duarte, tiene 104 años de San Blas de Sardinal de Carrillo. Es un gran ejemplo porque quedó viuda a los 28 años de edad y sola sacó adelante a sus seis hijos a punta de trabajo, vendiendo productos de maíz como rosquillas, tanelas, tamales, lavando y cocinando ajeno. Bien valiente y muy apoyada por su familia.

Doña María Ruiz tiene 100 años y está como un roble. (Cortesía Jorge Vindas)

El caso de doña Dora tiene un agregado especial y es el tema genético porque tiene un hermano que vivió 100 años, la abuela vivió 100 años, dos hermanas tienen 92 y 95 años, tres hermanos que ya fallecieron tenían más de 90 años todos.

También tuvimos el caso de don José Ramiro Guadamuz Chavarría, quien el pasado sábado 13 de agosto cumplió 102 años. Don José Ramiro le dice a uno que está hasta el día de hoy esperando que le presenten la pereza y confirma que el trabajo es el mejor alimento para el cuerpo. Actualmente trabaja porque le gusta, anda a caballo todos los días porque asegura que le da energía y vida. Es de Santa Bárbara de Santa Cruz.

¿Algo difícil de la grabación?

Me queda el gran dolor que se grabó también a don Juan Carrillo Carrillo, al momento de grabarlo tenía 87 años y lamentablemente falleció hace como mes y medio. Don Juan picó leña y mostró tremenda energía. Era de Corralillo de San Antonio de Nicoya. Un cáncer estomacal se lo llevó. Eso me duele demasiado.

LEA MÁS: ¿Tienen sus horas contadas los maleantes quiebra vidrios de los Hatillos?

La Asociación Península de Nicoya Zona Azul tiene años de especializarse en los abuelitos longevos de Guanacaste. (Cortesía Jorge Vindas)

¿Cuántos vinieron de Netflix?

Como 20 personas, además, contrataron como 5 más aquí. Las grabaciones duraron dos semanas de 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde.