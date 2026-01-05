Acumulado de la JPS sube a ¢365 millones para este martes

El acumulado para este martes 6 de enero está muy jugoso, pues su monto aumentó después de que no saliera en el sorteo de Lotería Nacional de este domingo 4 de enero.

La Junta de Protección Social (JPS) informó que el acumulado ahora está en 365 millones de colones en dos emisiones.

Después del sorteo de Chances de este martes, se jugará el acumulado. Actualmente, hay 58 bolitas con premios extras y una con la palabra “acumulado”.

sorteo de la junta de protección social (cortesia/cortesia)

¿Cuándo fue la última vez que salió el acumulado?

El acumulado salió el pasado 28 de diciembre en el segundo sorteo de Consolación. El premio estaba en 425 millones de colones en tres emisiones. La combinación ganadora fue el 46 con la serie 536.

Según la JPS, 17 fracciones del premio ganador no se vendieron, por lo que fueron reintegrados al monto del acumulado.

Por eso, este año el acumulado inició con un monto de 340 millones de colones y no 100 millones como normalmente ocurre.

Premio de acumulado (Captura de pantalla JPS /La Nación)

¿Qué pasa si el acumulado no sale?

Si el acumulado no sale este martes 6 de enero, el monto aumentará 25 millones de colones más.

Es decir, pasará de 365 millones a 390 millones de colones por emisión, cuyo monto estará en juego para el sorteo de Chances de este viernes 9 de enero.