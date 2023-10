¡Al fin! Hubo un acuerdo importante sobre temas de seguridad, vea los detalles

El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, informó este lunes al salir de una reunión con representantes del Poder Judicial, que ahora sí hay un acuerdo en materia de seguridad que dará la guía para la aprobación de proyectos de ley para combatir la criminalidad, que nos tiene a todos con miedo.

Arias se mostró muy complacido con el encuentro y aseguró que este es diferente a los que se han dado anteriormente, ya que aquí hubo acuerdos concretos.

Rodrigo Arias se mostró muy complacido con el resultado de la reunión. Foto: John Durán. (JOHN DURAN)

Él dijo que cada fracción legislativa presentó cinco proyectos en materia de seguridad, es decir, hay una lista de 30 iniciativas. Además, el Poder Judicial presentó otros proyectos más.

“Nos dimos cuenta de que muchos de los proyectos están relacionados y que entonces no son excluyentes, sino incluyentes, muchos se pueden vincular. Me siento muy satisfecho porque siento que hemos acordado una verdadera política de Estado donde todos vamos a trabajar juntos, no se van a sentar responsabilidades diferentes, cada poder tiene su campo de acción delimitado de lo que puede hacer.

LEA MÁS: Exdiputado que trabajó para Rodrigo Chaves dejó a los diputados con la boca abierta

“Hemos logrado tener un acuerdo político importante de todas las fracciones de que vamos a apoyar los proyectos que sean necesarios priorizándolos, pero dándoles el compromiso de que los vamos a apoyar urgentemente para que los cuerpos encargados de aplicar la ley en Costa Rica y también los que tienen que dar la lucha contra la delincuencia cuenten con los instrumentos que necesiten de parte del Poder Legislativo”, aseguró Chaves.

Los Poderes Legislativo y Judicial llegaron a un acuerdo en materia de seguridad. Foto: John Durán. (JOHN DURAN)

Mencionaron algunos proyectos

Arias dijo que las jefaturas de fracción irán asignando en consenso el orden de los proyectos, la idea es ir a probando unos dos por semana.

Aunque todavía no está definida la lista de las iniciativas que tramitarán primero, tanto la diputada Gloria Navas como Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia; Carlo Díaz, fiscal general y Michael Soto, subdirector del OIJ, revelaron algunos de ellos.

LEA MÁS: ¿Llevar a los niños a la escuela o a una cita son excepciones para la restricción?

Aguirre contó que presentaron un proyecto sobre la ejecución de penas que pretende poner orden en ese tema. Él asegura que actualmente hay un vacío en la ley y por eso es que hay tanto desorden con la liberación de reos, pero este proyecto vendría a resolver ese tema.

Los diputados acordaron darle más plata a los cuerpos policiales. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Por su parte, Carlo Díaz mencionó que ellos también aportaron un proyecto para reformar la ley de registro judicial de delincuentes y una sobre los préstamos gota a gota.

La diputada Gloria Navas, presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, dijo que ya se señalaron algunas deficiencias que tienen los proyectos de ley presentados por las distintas comisiones para que se vayan corrigiendo.

LEA MÁS: Diputada perdió el trabajo, la pareja y hasta la ilusión mientras luchaba contra el cáncer de mama

Ella mencionó que uno de los proyectos a trabajar regula qué pasa cuando una persona naturalizada tiene un proceso relacionado con el crimen organizado.

La idea es aprobar entre uno y dos proyectos de estos por semana. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Más plata

Rodrigo Arias dijo que otro de los temas tratados fue el de presupuestos y anunció que este martes la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso se encargará de darle un empujón importante al Poder Judicial y al Ministerio de Seguridad.

LEA MÁS: Imprudente mensaje del ministro de Seguridad, Mario Zamora, causó dolor y culpa

“Es una suma que la va a fijar la comisión de Hacendarios, no quiero dar detalles específicos porque todavía está por aprobarse, pero es una suma que anda alrededor de los ¢20 mil millones de refuerzo: ¢8 mil millones para Seguridad Pública y ¢12 mil millones los cuerpos de Justicia”, expresó Arias.

Michael Soto dijo que todas estas acciones ayudarán bastante en el tema de Seguridad, pero reconoció que deben ir acompañadas por acciones concretas del Poder Ejecutivo.

El ministro de Seguridad, Mario Zamora, se fue apenas terminó la reunión y no dio declaraciones a la prensa. Foto: John Durán. (JOHN DURAN)

“La criminalidad de un país no se soluciona con la represión, sino con otro tipo de estrategias”, entre las que señaló los programas culturales y deportivos para jóvenes, formación y otras soluciones integrales y sociales.

Soto lamentó los enfrentamientos que se están dando todos los días entre bandas narcos, que son los que están causando la ola de homicidios, y dijo que esto se debe a la lucha de territorios entre bandas rivales.

En la reunión participaron el ministro de Seguridad, Mario Zamora y el de Justicia, Gerald Campos, pero llamó la atención que apenas terminó la actividad salieron y no dieron declaraciones a la prensa sobre qué les había parecido el encuentro.