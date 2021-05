“Tengo mucho dolor de cabeza, ojos llorosos, fiebre y escalofríos, fuera de eso no he sentido más cosas, no he perdido el gusto ni el olfato, y espero que los síntomas no pasen de ahí. Los médicos me han dicho que tengo que tener muy controlada la oxigenación en la sangre, no me puede bajar de 90 porque tendría que llamar a una ambulancia, de momento lo más bajo que la he tenido es en 92″, contó.