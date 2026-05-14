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(Video) Alerta máxima en aeropuerto Juan Santamaría por armas y drogas

En el aeropuerto Juan Santamaría se vivió una alerta máxima por drogas y armas a tal punto que oficiales de seguridad se pusieron trajes especiales contra explosiones de bombas

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Por Eduardo Vega

Se encendió la alerta máxima en el aeropuerto Juan Santamaría ante la posible presencia de armas y drogas.

Por la tarde de este miércoles 13 de mayo el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se metió de lleno ante la información de un carro con drogas y armas cerca del Juan Santamaría.

Por la tarde de este miércoles 13 de mayo el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se metió de lleno ante la información de un carro con drogas y armas cerca del Juan Santamaría.
Justo en el momento de la explosión gracias al video de Ronald Rojas. (Captura de pantalla/Cortesía)

La información fue dada por la Organización Internacional de Policía Criminal, la Interpol, a eso de las 3:30 de la tarde. A partir de esa hora la Policía Judicial de Alajuela comenzó a correr para revisar el aeropuerto.

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El gran movimiento de policías se dio en la zona de parqueos del aeropuerto, ya que la información no descartaba la presencia de explosivos dentro de un vehículo.

El asunto fue extremadamente serio, a tal punto que AERIS, gestor del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, informó a las 5:04 de la tarde lo siguiente: “actualmente se encuentra en proceso la aplicación de un protocolo de seguridad en el aeropuerto, por lo que el acceso a las instalaciones en el nivel de salidas internacionales se mantiene restringido de manera temporal.

Por la tarde de este miércoles 13 de mayo el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se metió de lleno ante la información de un carro con drogas y armas cerca del Juan Santamaría.
Las autoridades se tomaron muy en serio la alerta máxima. Vean el traje que lleva un oficial. (Captura de pantalla/Cortesía)

Protocolos se activaron

“Los equipos operativos y autoridades competentes se encuentran atendiendo la situación conforme a los procedimientos establecidos para la operación aeroportuaria. La terminal aérea y las operaciones del aeropuerto continúan funcionando conforme a los protocolos”.

Por la tarde de este miércoles 13 de mayo el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se metió de lleno ante la información de un carro con drogas y armas cerca del Juan Santamaría.
Pocas veces vemos a las autoridades con los cuidados que tuvieron este 13 de mayo en el aeropuerto Juan Santamaría. (Captura de pantalla/Cortesía)

Se pudieron ver escenas policiales que no son muy comunes en nuestro país, equipos especiales de nuestras policías con trajes especiales ante posibles explosiones de bombas mientras revisaban un vehículo. Gracias a los videos en nuestro poder cortesía de don Ronald Rojas.

Aquí el momento de la explosión de un vehículo en el Juan Santamaría

A las 5:47 de la tarde AERIS informó: “El acceso a la terminal en el nivel de salidas y llegadas internacionales ha sido habilitado y el ingreso de pasajeros se desarrolla con normalidad. La operación aérea se mantiene activa conforme a los procedimientos establecidos.

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“AERIS se mantiene en coordinación con las autoridades correspondientes para asegurar la continuidad de la operación aeroportuaria. El área de intervención se mantiene bajo custodia de las autoridades”.

Un vehículo fue revisado con mucha seguridad por las autoridades

Hubo explosión

A las 5:58 p.m., el capitán Javier Moreira, director del Servicio de Vigilancia Aérea, declaró sobre lo que consideraron “un incidente en las afueras del Aeropuerto Juan Santamaría”, lo siguiente: “En horas de la tarde recibimos una alerta de un vehículo abandonado en las afueras del aeropuerto Juan Santamaría. De inmediato se activó el protocolo”.

Capitán Javier Moreira, director del Servicio de Vigilancia Aérea

Pudimos observar tres videos del trabajo de nuestras autoridades y en uno de ellos se confirma que hubo una explosión en el vehículo que estaban revisando.

Las autoridades se tomaron la alerta con las máximas precauciones

La explosión fue en la parte de atrás, en la cajuela. Lo que no se ha confirmado al momento de esta nota es si explotó algo que estaba en el carro o fue una explosión controlada de las autoridades, precisamente, para poder revisar el interior del carro.

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Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

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