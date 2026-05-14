(Video) Alerta máxima en aeropuerto Juan Santamaría por armas y drogas

Se encendió la alerta máxima en el aeropuerto Juan Santamaría ante la posible presencia de armas y drogas.

Por la tarde de este miércoles 13 de mayo el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se metió de lleno ante la información de un carro con drogas y armas cerca del Juan Santamaría.

Justo en el momento de la explosión gracias al video de Ronald Rojas. (Captura de pantalla/Cortesía)

La información fue dada por la Organización Internacional de Policía Criminal, la Interpol, a eso de las 3:30 de la tarde. A partir de esa hora la Policía Judicial de Alajuela comenzó a correr para revisar el aeropuerto.

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El gran movimiento de policías se dio en la zona de parqueos del aeropuerto, ya que la información no descartaba la presencia de explosivos dentro de un vehículo.

El asunto fue extremadamente serio, a tal punto que AERIS, gestor del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, informó a las 5:04 de la tarde lo siguiente: “actualmente se encuentra en proceso la aplicación de un protocolo de seguridad en el aeropuerto, por lo que el acceso a las instalaciones en el nivel de salidas internacionales se mantiene restringido de manera temporal.

Las autoridades se tomaron muy en serio la alerta máxima. Vean el traje que lleva un oficial. (Captura de pantalla/Cortesía)

Protocolos se activaron

“Los equipos operativos y autoridades competentes se encuentran atendiendo la situación conforme a los procedimientos establecidos para la operación aeroportuaria. La terminal aérea y las operaciones del aeropuerto continúan funcionando conforme a los protocolos”.

Pocas veces vemos a las autoridades con los cuidados que tuvieron este 13 de mayo en el aeropuerto Juan Santamaría. (Captura de pantalla/Cortesía)

Se pudieron ver escenas policiales que no son muy comunes en nuestro país, equipos especiales de nuestras policías con trajes especiales ante posibles explosiones de bombas mientras revisaban un vehículo. Gracias a los videos en nuestro poder cortesía de don Ronald Rojas.

Aquí el momento de la explosión de un vehículo en el Juan Santamaría

A las 5:47 de la tarde AERIS informó: “El acceso a la terminal en el nivel de salidas y llegadas internacionales ha sido habilitado y el ingreso de pasajeros se desarrolla con normalidad. La operación aérea se mantiene activa conforme a los procedimientos establecidos.

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“AERIS se mantiene en coordinación con las autoridades correspondientes para asegurar la continuidad de la operación aeroportuaria. El área de intervención se mantiene bajo custodia de las autoridades”.

Un vehículo fue revisado con mucha seguridad por las autoridades

Hubo explosión

A las 5:58 p.m., el capitán Javier Moreira, director del Servicio de Vigilancia Aérea, declaró sobre lo que consideraron “un incidente en las afueras del Aeropuerto Juan Santamaría”, lo siguiente: “En horas de la tarde recibimos una alerta de un vehículo abandonado en las afueras del aeropuerto Juan Santamaría. De inmediato se activó el protocolo”.

Capitán Javier Moreira, director del Servicio de Vigilancia Aérea

Pudimos observar tres videos del trabajo de nuestras autoridades y en uno de ellos se confirma que hubo una explosión en el vehículo que estaban revisando.

Las autoridades se tomaron la alerta con las máximas precauciones

La explosión fue en la parte de atrás, en la cajuela. Lo que no se ha confirmado al momento de esta nota es si explotó algo que estaba en el carro o fue una explosión controlada de las autoridades, precisamente, para poder revisar el interior del carro.