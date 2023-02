Alex Campos, Ingrid Rosario, Lilly Goodman y Redimi2, cantarán en Costa Rica

Luego de 17 años, el próximo 24 y 25 de marzo, regresa el Festival Palau a Costa Rica, en el Parque Metropolitano la Sabana.

Evangelizarán con su música en Costa Rica los cantantes cristianos Alex Campos (colombiano), Ingrid Rosario (estadounidense), Lilly Goodman (dominicana) y la banda Redimi2 (dominicano) con el objetivo de alcanzar a personas para que conozcan el evangelio.

Lilly Goodman ya confirmó presencia en el Festival Palau. (Carlos González Carballo)

El último Festival Palau que se realizó en el país fue en 2006 en el Parque de la Paz. En esa ocasión nos visitaron artistas reconocidos en esa época, como el caso de José Luis Rodríguez (El Puma), Yuri y la banda argentina de rock cristiano “Rescate”.

“Yo fui con mi familia al Festival Palau, gracias a la palabra de ese día me acuerdo que muchos conocimos a Dios. Era demasiada gente la que había ese momento, fue algo impresionante que jamás había vivido, y donde me enteré de que otra vez venían para Costa Rica, me emocioné mucho.”, explicó Kimberly Soto, quien estuvo presente en el festival del 2006.

Ese festival estuvo a cargo del pastor argentino Luis Palau, a quien el festival debe su nombre, un evangelista cristiano que se calcula que predicó a 30 millones de personas en 75 países. Recientemente, Palau falleció a sus 86 años debido a un cáncer de pulmón.

El colombiano Alex Campos vuelve a Costa Rica para ministrar con su música.

Después de la muerte de Luis, todo el equipo empezó a seguir a Andrés Palau (el hijo), para continuar con su legado. Precisamente, él es quien dirigirá el evento que se realizará aquí en Costa Rica.

“En el mes de setiembre del año anterior tuvimos el lanzamiento del Festival, donde anunciamos la presencia de artistas muy reconocidos. Estos últimos meses hemos trabajado en fortalecer las comisiones previas al festival, que tendrá desde muy temprano actividades para la familia y de proyección social; además de las dos noches de concierto con buena música y el mensaje de esperanza que compartirá Andrés Palau.”, explicó Miguel Estevill, Coordinador del Festival en Costa Rica.

Ingrid Rosario es de las cantantes cristianas más queridas en el país. (Cortesía)

Este festival es gracias al apoyo de la Federación Alianza Evangélica Costarricense (FAEC) y la iglesia cristiana. Ambas esperan atraer a miles de asistentes para exaltar el nombre de Dios.

El Festival Palau será en La Sabana y gratis. (Cortesía)

“La Alianza Evangélica en conjunto con la Asociación Palau, hemos realizado un trabajo enorme para que todo salga de la mejor manera. Instamos a todas las personas a unirse en este proyecto para que muchas almas lleguen a los pies de Cristo y también podamos recuperar a esas personas que se perdieron de las iglesias debido a la pandemia. Esperamos una gran afluencia de público para ambos días”, aseguró Jorge Gómez, presidente de la FAEC.

El Festival Palau siempre es gratis y para toda la familia. Se hace en lugares al aire libre de manera que la gente pueda acceder con facilidad al evento. Recientemente, se han realizado en Madrid, Nueva York, Salta, Santiago y Buenos Aires. Si desea más información puede comunicarse a la oficina del festival: 6110-5210.