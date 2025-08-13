Alrededor de 40 mil estudiantes matricularon para el segundo semestre en la UCR

La UCR informó que registró 40 mil estudiantes matriculados para el segundo semestre de 2025. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Alrededor de 40.000 estudiantes se matricularon en la Universidad de Costa Rica (UCR) para el segundo semestre de este 2025.

Así lo informaron las autoridades de la UCR, cuya institución inició su segundo curso lectivo de este año el lunes 11 de agosto.

Según la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica, 6 de cada 10 estudiantes de esta universidad cuentan con beca de atención socioeconómica.

El 92% del estudiantado en la sede del sur cuenta con beca, mientras que en el Caribe hay un 85% y en el Atlántico un 81%.

La UCR señaló que para el primer ciclo de este año, alrededor de 24.032 estudiantes tuvieron beca.

Hasta julio de 2025, la institución había ejecutado ¢22 mil millones del presupuesto para becas, el cual asciende este año a ¢39 mil millones.

“El inicio del segundo ciclo lectivo siempre es un momento de renovación para nuestra comunidad universitaria. Este 2025 lo hacemos con la satisfacción de que más de la mitad del estudiantado cuenta con el respaldo del sistema de becas socioeconómicas, y con la certeza de que nuestro personal docente llega más preparado para acompañar el proceso de formación con excelencia y compromiso”, dijo Carlos Araya Leandro, rector de la UCR.

Más de 5.600 docentes acompañarán a la población estudiantil en todas las sedes de la universidad en este periodo académico.

