Alumno de sexto grado: “Estaba bien fácil el examen, estoy seguro que lo gané y por goleada”

El defensa central titular del AF Tirrases, Ethan Ceciliano Chacón, está en sexto grado de la escuela Centroamérica de Tirrases y le tocó hacer este 17 de abril la Prueba Nacional Estandarizada Diagnóstica del ministerio de Educación Pública (MEP).

Antes del examen tenía tamaño poco de nervios, pero cuando lo terminó (tenía solo 30 preguntas) puso tremenda cara de triunfo.

“Estaba bien fácil el examen, estoy seguro que lo gané y por goleada”, nos dijo con total seguridad.

Ethan respondió las 30 preguntas del examen en menos de una hora. (Alonso Tenorio)

Es un enamorado del fútbol y tiene once años, por eso nos explicó que, desde los primeros toques de balón, con las preguntas se dio cuenta que sería un “partido” facilito, pero tampoco para confiarse porque sí hubo tres preguntas de Matemáticas con las que casi le hacen un gol, pero en la puritica Saprihora las pudo resolver este morado de corazón.

Ethan tiene once años y es el defensa central de la Academia de Fútbol Tirrases. (Cortesía)

Esas tres preguntas de Matemáticas fueron lo más complicado del examen.

“No tuve ningún problema con Estudios Sociales cuando me hicieron preguntas sobre los héroes de la patria, en Español, fue muy fácil la comprensión de lectura y en Ciencias, lo de plantas y animales lo respondí fácil y rápido, no tuve problema con esa defensa”, comentó el futbolista haciendo un lindo amarre entre su amor por el fútbol y el examen del MEP.

El profesor de Informática, Allan Garro, estuvo pendiente de las dudas de sus estudiantes en la escuela Centroamérica. (Eduardo Vega Arguijo)

Ethan sí llegó con algo de nervios, pero no en gran cantidad porque la profe que tiene les dijo que no se preocuparan, que ellos estaban bien capacitados para hacer la prueba y eso le dio tranquilidad.

Como buen jugador de fútbol, él no se confió y siguió las indicaciones de su directora técnica, la profe, quien les dijo que el que quería que estudiara un poco para que no se estresara y eso fue lo que hizo él. Algo así como calentar muy bien antes del partido para no arratonarse.

“Como lo que más me cuesta es Matemáticas, eso fue a lo que le metí más entrenamiento. Uno debe conocer sus debilidades y yo sé que ahí fallo, en temas como fórmulas, por eso las estudié bastante.

“La verdad, sí sentí muy fácil el examen, estoy seguro que lo gané, de hecho, me sorprendí demasiado cuando lo terminé porque lo hice muy rápido, entonces me dije, ‘esto está fácil, qué dicha’.

“Duré menos de una hora respondiéndolo y la otra hora me sirvió para revisar cada pregunta”, reconoce el estudiante quien cuando sea grande le gustaría ser oficial de la Fuerza Pública para servirle al país.

El examen dura dos horas y tiene 30 preguntas. Kathetlyn Acuña llegó muy nerviosa, pero terminó feliz porque sintió muy fácil la prueba. (Alonso Tenorio)

El defensa tuvo 72 horas muy complicadas y exitosas a la vez. El pasado sábado su equipo tuvo partido ante el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú y ganó 6-3 (por torneo Interfiliales), Ethan anotó uno de los goles, pateando perfectamente un penal; este lunes jugó el “partido” del examen del MEP.

El examen

El MEP aplicó en todo el país la primera Prueba Nacional Estandarizada Diagnóstica a estudiantes de sexto grado de escuela en formatos digital e impreso. Digitalmente los estudiantes pueden hacerla en computadora, tableta y hasta por celular. La prueba dura dos horas.

Por tratarse de un examen de análisis, la nota correspondiente a esta primera prueba no se toma en cuenta para la aprobación final del curso lectivo, como ocurrirá con la segunda prueba que se hará en octubre próximo y tendrá un valor del 40% de porcentaje de aprobación. El restante 60% será del trabajo en clase.

Anthony Ramírez Núñez, de la Escuela Timoleón Morera Soto en La Ceiba de Alajuela, sintió bien fácil el examen. (Eduardo Vega Arguijo)

Durante la semana del 17 al 21 de abril del 2023, el examen se realizará a 76.311 estudiantes de 3.680 escuelas del país. De ellos, 47.325 a realizarán en formato digital y 28.849 en físico.

Los sextos grados de escuela hicieron un solo examen, mientras que en los colegios académicos y técnicos serán dos, pues también deben presentar la prueba de lengua extranjera (inglés o francés).

En el caso de los colegios, el examen se hace la otra semana, es decir, entre 24 y 28 de abril.

“Esta es una oportunidad única, un espacio y una experiencia de aprendizaje para diagnosticarme, para saber en qué estoy fallando y cómo mejorarlo a lo largo del año, ya que con esa información las posibilidades de poder aprobar y entender mis debilidades se amplían.

“Es importante entender que esta prueba diagnóstica no tiene nota, pero hay que hacerla con responsabilidad, es una buena oportunidad para aprovechar esta experiencia y recordemos que aquí no hay temas memorísticos, ya que la finalidad de la prueba es resolver problemas”, aclaró Melvin Chaves, viceministro Académico del MEP.

En el caso de la prueba aplicada en formato digital, cada estudiante se encuentra inscrito en una hora específica para realizarla, por lo que una vez pasadas las dos horas se cierra y no se vuelve a tener acceso, lo que garantiza la seguridad y confidencialidad.