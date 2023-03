Esto es todo lo que debe saber de las pruebas del MEP que empezaron a aplicarse este lunes

“Estas pruebas son muy buenas porque la verdad, en 2020 y 2021, por la pandemia, los estudiantes estuvieron muy retrasados en el aprendizaje. Espero que sirvan para mejorar la educación porque la pandemia sí afectó mucho.

“Como mamá de un estudiante, estoy convencida que sí hubo un gran retraso en el aprendizaje, al menos mi hijo siempre se conectó a las clases por el celular y eso no es lo indicado, así no aprendieron lo que tenían que aprender.

Doña Lorena tiene la esperanza de que la educación nacional mejore para beneficio de su hijo Santiago. (Eduardo Vega Arguijo)

“Si le tengo que poner nota a la enseñanza durante pandemia, le pongo un 40, es que los estudiantes aprendieron muy poco… La esperanza es que esto mejore”.

Con tremenda esperanza en sus palabras, doña Lorena Marchena, de San Miguel de Desamparados, mamá de Santiago Marchena, quien está en sétimo en el Liceo de Costa Rica, nos contó la experiencia educativa en su hogar en el 2020 y 2021.

¿Cuánto enfermó el covid-19 a la educación nacional? Esa es la gran respuesta que quiere responder el Ministerio de Educación Pública (MEP) con las “Pruebas Comprensivas para la Recuperación de Aprendizajes”, porque no hay datos sobre la fuerza del golpe de la pandemia sobre la educación.

A doña Lorena nos la encontramos a la entrada del Liceo de Costa Rica en San José, este lunes 13 de marzo, justo cuando el MEP arrancó con estos exámenes, los cuales les servirán a las autoridades del país y a cada centro educativo para saber el verdadero nivel en que se encuentra cada alumno.

Una herramienta

Las pruebas son una herramienta que medirá el dominio que tiene cada estudiante de lo que ya aprendió y eso servirá para comprender si fue poco, mucho o nada.

Las Pruebas Comprensivas para la Recuperación de Aprendizajes arrancaron en todo el país este 13 de marzo. (Jose Cordero)

Los exámenes lo hacen todos los estudiantes de escuelas y colegios del país, aproximadamente 1,2 millones de estudiantes en un poquito más de cinco mil centros educativos.

El viceministro Académico del MEP, Melvin Chaves Duarte, visitó el Liceo de Costa Rica y ahí comentó: “Implementar esta estrategia nos aportará información clave para la toma de decisiones estratégicas. Nos va a permitir concentrarnos en la recuperación de aprendizajes a nivel nacional. Estamos preparando a los niños y jóvenes para que sean campeones al final del año, así que… ¡adelante!”, dijo muy positivo el viceministro.

No hay datos

La prueba para estudiantes de escuela se hará en Matemáticas, Estudios Sociales, Ciencias y Español. En los colegios, además de esas asignaturas, se examinará Inglés, Francés, Física-Matemática, Biología y Química.

“Cuando nos piden datos para recuperar a los estudiantes, en este momento no los tenemos. Tenemos un plan de nivelación que son orientaciones, pero para salir de un rezago usted necesita tener información, entonces esta prueba nace con ese fin, para conocer los datos y poder decir: ‘Bueno, necesitamos recuperar 20 estudiantes en Limón’, pero hasta este momento no hay datos puntuales que me permitan esto”, agregó el viceministro.

El profe Raúl Gálvez le reparte los exámenes a sus estudiantes del Liceo de Costa Rica. (Jose Cordero)

Cada centro educativo decidirá en qué orden aplica los exámenes. Por ejemplo, el Liceo de Costa Rica comenzó este lunes con Matemáticas, otro colegio pudo haber decidido arrancar con Español.

Son pruebas que sí tendrán nota, pero no se tomará en cuenta para ganar el curso lectivo 2023. Los estudiantes tendrán dos lecciones para completarla, o sea, 80 minutos. Cada centro decide la hora en que las hará, puede ser que en las primeras dos lecciones o en las dos últimas.

¿Para qué servirán los resultados?

Según el viceministro del MEP, las pruebas servirán para que cada escuela, colegio y cada educador hagan un plan de crecimiento educativo, según lo necesite cada estudiante. Los papás serán informados de los resultados.

Se espera que a finales de este mes de marzo ya los centros educativos hayan mandado al MEP las notas, para que a partir del próximo mes de abril, los educadores arranquen con los procesos de nivelación educativa.

Harán otras pruebas de estas, en las mismas materias, en el mes de julio para que el MEP pueda confirmar si los profesores lograron aumentar los aprendizajes de sus estudiantes. Las pruebas ubicarán a los estudiantes en nivel básico, intermedio y avanzado.

En las aulas no habrá separación por niveles, lo que habrá es un esfuerzo mayor de los profes porque sus estudiantes de los niveles básico e intermedio lleguen al avanzado, y para eso es posible que hasta los mismos estudiantes que están en el más alto, ayuden a sus compañeros que no tienen el mismo nivel de aprendizaje que ellos.

En el Liceo de Costa Rica, este 13 de marzo a las 7 de la mañana, arrancaron con Matemáticas. (Jose Cordero)

“Por ejemplo, si voy a resolver un problema de multiplicación o división a los chicos que están en nivel básico, es probable que los dejen sacar las tablas de multiplicar para que resuelvan el problema.

“Mientras que, los que están en avanzado, puede ser que utilicen otra estrategia como explicar el problema o hacer un mapa mental del mismo”, aclaró el viceministro, para quien estos datos incluso ayudarán a evitar que algunos estudiantes con faltas en el aprendizaje tomen la decisión de dejar los estudios.