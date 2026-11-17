ANEP alerta que cambio en modo de organización y pago de cirugías afectaría las listas de espera. (Shutterstock/Shutterstock)

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) advirtió, mediante una conferencia de prensa, que los pacientes que aguardan por una cirugía podrían enfrentar mayores demoras en las listas de espera si los cambios que impulsa la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reducen la capacidad operativa de los hospitales.

Listas de espera

La agrupación sindical hizo este señalamiento en torno al cambio que quiere aplicar la Caja en el modelo de organizar y pagar los procedimientos. Actualmente se trabaja con esquemas llamados “Jornadas de Producción Quirúrgica” y “CUMCAS”, pero se pretende implementar uno nuevo denominado “VMUP”, el cual estaría generando los retrasos.

En palabras sencillas, las jornadas de producción y los CUMCAS son mecanismos que permiten habilitar quirófanos fuera de horario (tardes, noches y fines de semana) pagándole al personal por paquetes de cirugías realizadas para bajar las listas de espera. Con el nuevo modelo VMUP, la institución busca cambiar la forma en que se calculan, programan y remuneran esos procedimientos extraordinarios, transición que, según los gremios, tiene frenadas varias atenciones.

LEA MÁS: Sociólogo analiza crimen del periodista Camilo Rodríguez y dice algo que enciende todas las alarmas

Durante la actividad, algunos funcionarios del sector salud dieron su parecer en torno a esta situación. Greivin González, funcionario de la sala de operaciones del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, comentó:

Greivin González, funcionario de cirugías del Calderón Guardia indica que les preocupa que el cambio afecte las listas de espera. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

“Nos preocupa que el cambio en las modalidades esté retrasando que las cirugías que se venían realizando a nivel nacional como jornadas de producción y CUMCAS que era en trauma se vean ahorita opacadas o estén paralizadas debido al nuevo programa que denominaron VMUP”.

LEA MÁS: Banco Popular da importante anuncio para retirar pensión voluntaria

Además, González indicó que le solicitan a las autoridades de la CCSS recapacitar en cuanto a este cambio y establecer una mesa técnica para estudiar los pros y los contras de la nueva modalidad. Asimismo, piden que, mientras se hace dicha valoración, se les permita seguir atendiendo los casos de trauma y listas de espera bajo el modelo ya existente.

Funcionarios excluidos

Uno de los principales señalamiento de la ANEP es que la forma de organizar y pagar los turnos del nuevo esquema excluya a funcionarios de apoyo (como anestesiólogos y enfermeros instrumentistas), cuya labor es sumamente importante.

Así lo detalló Marta Ramírez, trabajadora de la sala de operaciones del Hospital San Rafael de Alajuela, quien recordó que una cirugía no la realiza una sola persona.

Marta Ramírez, trabajadora de la sala de operaciones del Hospital San Rafael de Alajuela, recordó que en una cirugía trabajan varias personas al mismo tiempo. (Captura de /Captura de pantalla)

“Todos y cada uno de nosotros somos necesarios y si alguno se debilita se puede comprometer todo el proceso quirúrgico, por eso no es correcto hablar de actividad quirúrgica sin reconocer el trabajo de todos los funcionarios que hacen posible que una cirugía se realice de principio a fin. ANEP por eso exige que ningún perfil indispensable sea excluido o invisibilizado con este nuevo modelo que se está dando que es el VMUP”.

LEA MÁS: Fiscalía abre nueva causa penal contra Rodrigo Chaves

En el mensaje emitido, la ANEP destacó que representantes de la organización han recorrido un 95 % de las salas de operación de la Caja, encontrándose con muchos funcionarios de enfermería desmotivados ante las modificaciones.

La Teja consultó a la oficina de prensa de la CCSS sobre la aseveración de atrasos hecha por el sindicato. Sin embargo, al cierre de esta nota la respuesta continuaba en trámite.