Año Chino del Tigre: ¿Qué les espera a los seis candidatos presidenciales que llevan la delantera?

El tigre es símbolo de nobleza, fuerza y pasión, así será es 2022 según el horóscopo chino. Foto: AFP. (JACK TAYLOR/AFP)

China, y muchos países orientales más, entran hoy en el año 4720, el del Tigre de agua, según sus tradiciones.

El Año Nuevo chino es una celebración que se vive en familia; es común que quienes viven lejos de casa viajen a su hogar para compartir con su gente, según describe la Embajada de China en Costa Rica en un video.

Es usual que además de las calles, se adornen las casas y que las flores, los trajes y los regalos que se dan sean rojos, el color de la buena suerte, esa que van a necesitar los candidatos ticos a la presidencia para que no se les vayan seguidores y, según lo que se anticipa, lograr un puesto en la segunda ronda.

Es tradición que las calles en China se decoren para festejar el nuevo año. Foto: AFP. (JACK TAYLOR/AFP)

Como Costa Rica irá a elecciones apenas cinco días después de inaugurado este nuevo período, en La Teja quisimos saber qué les espera --según el horóscopo chino-- en este 2022 a los seis candidatos que encabezan las encuestas. También les preguntamos a ellos qué opinan de las predicciones, pero solo dos contestaron.

Atrae a la gente

El signo de José María Figueres es el caballo y una de sus características es que es un excelente orador. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

José María Figueres, candidato del partido Liberación Nacional y nacido en 1954, tiene como signo al caballo, según el horóscopo chino.

Se dice que tendrá un año muy bueno y que será más creativo de todos los demás animales del zodíaco oriental.

Según un artículo del diario La Nación, de Argentina, el caballo es un gran orador y atrae a su audiencia por su inteligencia. En el amor, aunque suele ser fiel mantiene una actitud de desafío intelectual con el sexo opuesto. Si sabe encauzar sus energías podrá lograr todo lo que se proponga.

Las predicciones dicen que logrará conectarse con su talento, se centrará en sus proyectos y su bienestar personal.

Es una etapa ideal para cumplir los sueños que venía posponiendo, serán premiados por su responsabilidad, se sentirán con mucha confianza y orgullosos de sí mismos. Puede ser un año extraordinario.

Características: El caballo es el animal más pintoresco del zodiaco chino. Tiene un espíritu libre que lo convierte en un trotamundos, necesita explorar, sentir independencia y libertad.

Su sola presencia es llamativa. Es impulsivo, tiene un carácter inquieto, es bueno para trabajar en equipo y cuando una causa lo entusiasma pondrá su talento y esfuerzo para concretarla. Es rebelde, anticonvencional y juvenil, le agrada generar cambios, estar siempre informado y comunicarse.

¿Se les parece a cómo vemos al candidato?

El caballo es apto para trabajar en equipo.

Una luchadora

Lineth Saborío es del signo de la rata y entre sus carasterísticas está la inteligencia. Foto: John Durán. ( John Durán)

Lineth Saborío, del partido Unidad Social Cristiana, es del signo rata porque nació en 1960.

Las predicciones dicen que se sentirá a gusto este año. El coraje y la capacidad de realizar acciones arriesgadas le fascinan y estimulan su intelecto, provocan su admiración y es capaz de seguirle el ritmo. Será un año estable y productivo, llega la hora de dar un paso adelante, animarse a más y creer que con voluntad todo es posible.

Iniciará una etapa en la cual será posible consolidar grandes metas laborales, económicas y personales.

Esto sin duda gustará en el PUSC.

Características: Tiene mucha vitalidad, dinamismo, inteligencia, agilidad y espíritu emprendedor. También son optimistas y luchadoras (no importa lo difícil de sus circunstancias). Al mismo tiempo, son sensibles y tienen unas buenas dosis de intuición e imaginación; sin embargo, la lógica y sacar sus propias conclusiones no son su fuerte.

Normalmente tienden a hacer demasiadas cosas al mismo tiempo, por lo que dispersan sus energías. Si son capaces de desarrollar sus puntos fuertes y evitar los débiles, obtendrán el éxito que desean.

Las personas de la rata son sensibles y buenas.

Es su año

Fabricio Alvarado es tigre y debe sacar provecho porque este año está dedicado a su signo. Foto: Albert Marín. (Alber Marín)

Fabricio Alvarado tiene una gran ventaja con el horóscopo chino porque su signo es tigre, o sea, este es su año. El aspirante de Nueva República nació en 1974.

Las predicciones dicen que para los tigres este año da lugar a un nuevo ciclo con energías renovadas y nuevos comienzos. Tomará decisiones basadas en sus necesidades y aquello que ponga en marcha influirá en el resto del ciclo de doce años.

Su meta es buscar nuevas oportunidades y no desalentarse ante los obstáculos. Las condiciones serán inmejorables para la expansión y la prosperidad.

Es tiempo de una gran reestructuración que llevará a prosperar y triunfar, pero será necesario confiar, tanto en sus capacidades como en su destino. El valor será su estandarte y le permitirá eliminar lo que ya no necesita para construir nuevas bases hacia un futuro prometedor. Todo resultará más fácil.

Hace cuatro años se coló a segunda ronda de manera inesperada, ¿podrá hacerlo esta vez?

Características: El tigre es el rey de la seducción, carismático y confiado en sí mismo, posee un magnetismo difícil de resistir. Es el animal que representa la libertad, busca emoción, riesgo y no duda cuando quiere algo. Nació para tener un destino especial y a lo largo de su vida le pasarán cosas que tal vez nunca sepa por qué o cómo se generaron, pero las vivirá con la pasión e intensidad de los que viven como si fuera el último día.

En Oriente se respeta al tigre porque --según la creencia popular-- protege el hogar contra la negatividad y las calamidades. Es independiente y audaz, no soporta que lo manden y luchará por no sentirse atado. Necesita hacer lo que quiere, si no se siente frustrado.

Posee encanto y tiene mucha facilidad para comunicarse siendo extremadamente sincero y frontal. Quien nace bajo su influencia puede ser inestable emocionalmente, sexy y hechizante, no conoce el descanso. Sabe relajarse, pero está siempre alerta.

El tigre es muy hábil y fuerte, sabe descansar pero siempre está alerta.

Poder interior

José María Villalta es serpiente y el horóscopo lo describe como buen administrador. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El candidato José María Villalta, del Fente Amplio, nació en 1977 y es serpiente, lo mismo que Eli Feinzaig, del Liberal Progresista y nacido en 1965.

Las predicciones dicen que iniciarán el año con buena energía y grandes oportunidades de superación. Se apartarán de lo que no va alineado a su ser y pondrán sanos límites en tu vida.

Tomarán las riendas de su vida, promoverán sus ideas y sabrán canalizar sus pensamientos hacia áreas fértiles donde poder expresar la individualidad, desarrollarse y progresar. Será fundamental la buena predisposición y cierta flexibilidad, ya que la comunicación y el intercambio pueden darles sorpresas agradables.

Durante la primera mitad del año podrán dar un gran salto profesional y personal. Aunque se adentren en una etapa de nuevas responsabilidades o cargas familiares que deban cumplir, se trata de una gran oportunidad de progreso, desarrollo y liberación. Tiempo favorable para matrimonios o uniones especiales.

Eli Feinzaig también es serpiente y este signo tiene intuición y cuenta con una aptitud natural para los negocios. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Características: La serpiente es el signo más sensual y seductor del horóscopo chino. Al igual que el dragón, es venerada, respetada y amada en Oriente.

Su imagen se encuentra en la pintura, la literatura y toda manifestación artística como símbolo del más exquisito refinamiento, sabiduría y belleza. Posee intuición y cuenta con una aptitud natural para los negocios, la buena fortuna y la tendencia a no gastar más de lo necesario aseguran que tendrá una vida sin privaciones.

Su claridad e inteligencia profundas le son indispensables para desarrollarse. Tienen una gran capacidad de lucha y perseverancia, es muy precavida. En general tiene una naturaleza reservada y una mente analítica que hace que los retos intelectuales le sean más atractivos que las actividades físicas. Constante y responsable, exclusivista, celosa y posesiva, necesita tener el control de las situaciones y puede volverse obsesiva y desconfiada. Es la gran administradora de los bienes de la familia.

Eli Feinzaig reaccionó a su horóscopo y dijo: “Espero que todo ese éxito, crecimiento y buenas oportunidades sean no para mí, sino para todas las personas de Costa Rica. Juntos podemos mover al país hacia adelante y lograr grandes cosas”.

José María Villalta también contestó y dijo que es un horóscopo que da muy buenos augurios para su candidatura, especialmente por decir que en la primera mitad del año va a asumir grandes retos y responsabilidades.

La serpiente es el signo más sensual y seductor del horóscopo chino.

Nuevos desafíos

Rodrigo Chaves es buey y el horóscopo dice que es terco, pero muy responsable y dedicado. Foto: John Durán. (JOHN DURAN)

Rodrigo Chaves, aspirante del partido Progreso Social Democrático, es del signo del buey ya que nació en 1961.

El zodiaco chino predice para él que terminará el año del buey (2021) con la satisfacción que brinda la tarea cumplida. Iniciará un período de cosecha que afianzará su situación económica al tiempo que elevará su posición y confianza personal.

Ha superado obstáculos, nuevos desafíos y la propia resistencia por lo que el balance es positivo. Ahora su mente se abrirá a nuevos mundos. Habrá cambios en la forma de comunicar y relacionarse.

No será difícil sentir mayor empatía con su entorno y sabrá expresarse de manera convincente. Es u año de resurgimiento. Es meticuloso y va a su ritmo, sin embargo, su energía encenderá la ambición y le llevará a conquistar grandes logros.

Características: El buey (o búfalo) inspira confianza. Es inteligente y metódico, llega al éxito a través de su tenacidad y dedicación. Guiado por su perseverancia y convicción es un animal admirable que consigue a lo largo de su vida lo que se propone sin prisa y sin pausa.

Su empeño es recompensado alcanzando fama, prestigio y poder. Es obsesivo en lo que emprende, puede ser terco, pero muy responsable y dedicado. No le gusta dejar las cosas a medias y siempre cumple con la palabra empeñada.

Es sereno frente a la adversidad, la tranquilidad de sus reacciones puede abrumar a cualquiera. Pacifista, sabio, maduro, organizador y líder, el búfalo es un filósofo, un ser de gran espiritualidad.

Reservado y solitario, rechaza las sorpresas, la improvisación y posee un gran sentido del humor. Es muy paciente, constante y con una gran fuerza de voluntad, no es impulsivo, sino más bien tranquilo y cuando se enamora, su amor es profundo y leal.