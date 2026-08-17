Anuncian inicio de remodelación del gimnasio del colegio San Luis Gonzaga en Cartago

La Municipalidad de Cartago anunció este lunes 17 de agosto el inicio de la remodelación del gimnasio del colegio San Luis Gonzaga, que busca beneficiar a 2.000 estudiantes.

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Según Kattia Jiménez, presidenta de la Junta Administrativa del colegio, no ha tenido un espacio adecuado para realizar actividades deportivas, graduaciones y otras durante muchos años.

El alcalde de Cartago, Mario Redondo, recordó que el gimnasio ha sido un lugar muy importante para la juventud, pues allí se han firmado leyes y decretos, como la creación del Instituto Tecnológico, y se jugaron los torneos de verano.

La Municipalidad de Cartago anunció este lunes 17 de agosto el inicio de la remodelación del gimnasio del colegio San Luis Gonzaga. (MEP/MEP)

“Estamos muy agradecidos con lo que es la presidencia, la municipalidad, la junta directiva del colegio por esa oportunidad de darnos un nuevo gimnasio porque tenemos seis años sin poder darle uso”, dijo Alejandro Brenes, estudiante de la institución.

Según las imágenes compartidas por el gobierno local cartaginés, se realizó un acto este lunes 17 de agosto para dar inicio a las obras de remodelación. Como parte de la actividad, la banda del colegio dio una presentación.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) emitió en abril de 2020 una orden sanitaria para desalojar el gimnasio por completo tras años de problemas de infraestructura, filtraciones graves en el techo y fallas de seguridad.

Este lunes 17 de agosto se realizó un acto oficial en el que se anunció el inicio de la remodelación del gimnasio del colegio San Luis Gonzaga. (Municipalidad de Cartago/Municipalidad de Cartago)

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Una inversión de alrededor de 1.303 millones de colones

La presidenta de la Junta Administrativa del colegio señaló que la remodelación del gimnasio se inició con una inversión de 1.303 millones de colones.

“Esperamos que con esta inversión y en 200 días ya podamos rescatar el edificio y seguirlo utilizando para las nuevas generaciones”, dijo Jiménez.

De acuerdo con el MEP, el proyecto debe estar finalizado en mayo de 2027.

Por su parte, Redondo mencionó que también se ha invertido en los pabellones sur del colegio.

“Es una inversión total del Ministerio de Educación Pública de alrededor de 3.000 millones de colones directamente a la institución benemérita de la educación costarricense, San Luis Gonzaga, y me parece que más que necesario y conveniente”, dijo.

La remodelación tiene una inversión de 1.303 millones de colones y se espera que el gimnasio esté listo en mayo de 2027. (Keyna Calderón/Keyna Calderón)

El proyecto de remodelación contempla el cambio de cubierta y hojalatería, el mantenimiento de la cancha y de las graderías, la restauración del piso de madera existente, el mantenimiento de las baterías sanitarias, de los vestidores, del vestíbulo principal y de las aulas, la construcción de la estructura, el cambio del sistema eléctrico, de telecomunicaciones y de detección de incendios, entre otras intervenciones.

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