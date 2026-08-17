Recope estima un alza en algunos precios de los combustibles, mientras que otro bajaría

La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope)estimó que los precios de algunos combustibles subirían en setiembre, mientras que un tipo de gasolina en particular bajaría.

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Explicó que el posible aumento de algunos combustibles responde principalmente al comportamiento de los precios internacionales, marcado por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, una mayor demanda estacional y menores inventarios de productos refinados.

“Uno de los principales factores fue el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Las dificultades para movilizar petróleo por el Estrecho de Ormuz, junto con las interrupciones en puertos iraníes, aumentaron la incertidumbre sobre el suministro mundial y elevaron la prima de riesgo del crudo”, señaló Recope.

Recope envió una estimación de los precios de los combustibles a la Aresep. (Canva /Canva)

Los combustibles que aumentarían son la gasolina súper, el diésel y el cilindro de gas de 25 libras. La regular es la única gasolina que bajaría en setiembre.

¿Cómo quedarían los precios?

Estos son los precios que Recope estimó para setiembre:

Gasolina súper: 726 colones por litro

Gasolina regular: 707 colones por litro

Diésel: 688 colones por litro

Gas (cilindro de 25 libras): 7.052 colones

Recope indicó que la súper pasaría de ¢704 a 726 colones, lo que significa un aumento de 22 colones.

Mientras tanto, el diésel pasaría de ¢606 a 688 colones; es decir, aumentaría 82 colones, y el cilindro de gas de 25 libras tendría 63 colones más en su precio establecido en agosto.

Recordemos que el Ministerio de Hacienda solicitó hace unos días un ajuste en los montos de los combustibles por el impuesto único a los hidrocarburos. Es decir, los cambios que se aplicaron a partir del pasado 11 de agosto no tuvieron que ver con el dólar ni el precio del petróleo internacional.

Esto hizo que la gasolina súper subiera 3 colones en el precio que anunció la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) en agosto, mientras que el diésel aumentó 2 colones.

Solo el precio de la regular bajaría en setiembre. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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¿Por qué la regular bajaría?

La disminución en el precio de la gasolina regular generó sorpresa porque, según lo anunciado por la Aresep, en agosto el precio se mantuvo igual que en julio.

Cabe mencionar que Hacienda también pidió un aumento en el precio de la gasolina regular, pasando de ¢755 a 758 colones. Pero esto no duró mucho, pues Recope estimó una disminución en el precio.

La razón por la que el valor de la regular bajaría en setiembre se debe principalmente a una nueva importación que permite actualizar su costo de adquisición.

“La gasolina regular llegó a estar más cara que la súper porque las compras se hicieron en momentos donde había alta demanda internacional; sin embargo, los nuevos embarques se compraron en condiciones más favorables”, explicó Karla Montero, presidenta de Recope.

En setiembre se estima que el precio de este combustible estaría en 707 colones, por debajo de la súper.

Recope entregó esta estimación a la Aresep, que ahora deberá analizarla antes de establecer las tarifas definitivas que regirán en setiembre.

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