¿Utiliza desinfectante u otro producto de limpieza sin revisar la etiqueta? Experto advierte riesgo

Si usted es de los que utilizan desinfectantes, pinturas, adhesivos y otros productos químicos para el mantenimiento del hogar o lugares de trabajo sin revisar la etiqueta, debe empezar a hacerlo y así evita accidentes.

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El Colegio de Químicos de Costa Rica recordó la importancia de revisar la etiqueta de un producto. La información que contiene no es un elemento comercial ni una formalidad del fabricante, sino que comunica a los usuarios los riesgos que puede haber con el uso de dicho producto, así como las medidas para utilizarlo de forma correcta y las acciones necesarias para reducir la posibilidad de algún accidente.

Luis Ricardo Charpentier, vocero del Colegio de Químicos, explicó que la etiqueta es la primera herramienta de seguridad que el usuario debe revisar antes de entrar en contacto con un producto químico.

El Colegio de Químicos recordó a los usuarios revisar la etiqueta antes de utilizar cualquier producto químico. (Canva/Canva)

“Cada pictograma, palabra de advertencia e indicación de peligro responde a una evaluación técnica que permite comunicar los riesgos y orientar sobre un uso seguro. Leerla toma pocos segundos, pero puede marcar una diferencia importante en la prevención de accidentes”, dijo.

La etiqueta incorpora información como el nombre comercial, ingredientes peligrosos, indicaciones de peligro y pictogramas del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA), según corresponda, número de registro sanitario, fabricante e importador del producto, uso específico y recomendaciones para un manejo seguro.

“Detrás de una etiqueta existe un proceso técnico de evaluación en el que el cada profesional responsable verifica que la información sobre peligros, manejo y prevención corresponda con las características del producto. La etiqueta permite que esa información llegue finalmente al usuario”, comentó Charpentier.

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¿Qué información se debe ver en la etiqueta?

Antes de manipular un producto químico, los usuarios deben revisar la etiqueta y verificar si la información responde a preguntas importantes.

Por ejemplo, ¿qué producto va a utilizar? Deben incluirse el uso específico y la información necesaria para conocer sus características.

¿Qué riesgos presenta? Esta información se indica en los pictogramas y en las indicaciones de peligro, cuyos elementos advierten si una sustancia puede ser inflamable, corrosiva, tóxica, irritante o puede representar riesgos para la salud o el ambiente.

La etiqueta de los productos químicos debe contener información como advertencias, uso específico, recomendaciones en caso de algún incidente, entre otros datos. (Cortesía)

¿Cómo se debe utilizar el producto? La etiqueta debe incluir las recomendaciones de manipulación, almacenamiento y medidas preventivas.

¿Qué se debe hacer ante una emergencia? Debe incluir las indicaciones de seguridad para actuar ante situaciones como contacto accidental, ingestión o exposición.

Es importante que usted tome en cuenta que el nombre comercial no sustituye la información química. Según el Colegio de Químicos, este es uno de los errores en los que incurren los usuarios; al ver el nombre comercial, asumen su nivel de seguridad.

El vocero del Colegio de Químicos advirtió que un uso distinto al que se indica en la etiqueta puede aumentar los riesgos.

Por ejemplo, sucede con frecuencia que se mezclan los productos de limpieza que contienen hipoclorito de sodio (cloro) con otros productos como limpiadores ácidos. Esto no debe ocurrir, pues puede generar gases peligrosos.

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