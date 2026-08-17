MOPT revela un dato importante sobre revisiones obligatorias de Dekra, eche para su saco para evitar problemas

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) reveló un dato que deben tomar en cuenta todos los conductores del país.

El tema está relacionado con la revisión obligatoria de vehículos con Dekra y la gente que deja todo para última hora.

MOPT recuerda que se puede llevar el carro a Dekra un mes antes de que le toque la revisión. (José Cordero)

Resulta que, según datos del MOPT con corte a julio pasado, durante este año 1.584 choferes fueron multados por no tener al día la inspección técnica vehicular. El parte por ese incumplimiento es de ¢61.000.

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Y es que, según dice la entidad, muchos ticos dejan todo para el final y llevan el vehículo a Dekra ya cuando se va a terminar el mes que les corresponde. Muchas veces no pasan la prueba y se les vence el periodo para estar al día, por lo que se la juegan sacando el carro sin la revisión y ahí es donde se viene el problema.

Lleve el vehículo con tiempo para que no tenga problemas con los partes. (José Cordero)

¿Qué mes le toca la revisión?

Tenga presente que los vehículos cuyas placas terminan en 1 deben ir a revisión en enero; los carros y motos con placas que finalizan en 2 deben ir en febrero. A los de placas terminadas en 3 les corresponde en marzo.

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A los de placas que finalizan en 4 les toca en abril, a los que terminan en 5 en mayo, a los que terminan en 6 en junio. Los de placas terminadas en 7 deben ir a Dekra en julio, los de placas terminadas en 8 en agosto, los que tienen placas finalizadas en 9 en setiembre y los de placas terminadas en 0 en octubre.

Ahora bien, el MOPT recuerda que, para evitar que le agarre el toro con la revisión, usted puede sacar la cita para llevar el carro o la moto a revisión desde el mes previo al que le corresponde, así va con paz, tranquilidad y sin presiones.

Tome en cuenta que siempre tiene que sacar cita antes de llevar el vehículo a alguna estación de Dekra. Esta se puede gestionar por medio de la página web empresa alemana o del call center 4000-1100. Usted puede elegir el horario y la estación donde quiere que se haga la inspección.