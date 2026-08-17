MOPT revela un dato importante sobre revisiones obligatorias de Dekra, eche para su saco para evitar problemas

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) reveló un dato que deben tomar en cuenta todos los conductores del país.
El tema está relacionado con la revisión obligatoria de vehículos con Dekra y la gente que deja todo para última hora.
Resulta que, según datos del MOPT con corte a julio pasado, durante este año 1.584 choferes fueron multados por no tener al día la inspección técnica vehicular. El parte por ese incumplimiento es de ¢61.000.
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Y es que, según dice la entidad, muchos ticos dejan todo para el final y llevan el vehículo a Dekra ya cuando se va a terminar el mes que les corresponde. Muchas veces no pasan la prueba y se les vence el periodo para estar al día, por lo que se la juegan sacando el carro sin la revisión y ahí es donde se viene el problema.
¿Qué mes le toca la revisión?
Tenga presente que los vehículos cuyas placas terminan en 1 deben ir a revisión en enero; los carros y motos con placas que finalizan en 2 deben ir en febrero. A los de placas terminadas en 3 les corresponde en marzo.
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A los de placas que finalizan en 4 les toca en abril, a los que terminan en 5 en mayo, a los que terminan en 6 en junio. Los de placas terminadas en 7 deben ir a Dekra en julio, los de placas terminadas en 8 en agosto, los que tienen placas finalizadas en 9 en setiembre y los de placas terminadas en 0 en octubre.
Ahora bien, el MOPT recuerda que, para evitar que le agarre el toro con la revisión, usted puede sacar la cita para llevar el carro o la moto a revisión desde el mes previo al que le corresponde, así va con paz, tranquilidad y sin presiones.
Tome en cuenta que siempre tiene que sacar cita antes de llevar el vehículo a alguna estación de Dekra. Esta se puede gestionar por medio de la página web empresa alemana o del call center 4000-1100. Usted puede elegir el horario y la estación donde quiere que se haga la inspección.