Fuertes lluvias obligan a suspender lecciones en otros 72 centros educativos

Más centros educativos se sumaron a la lista de clases suspendidas debido a las fuertes lluvias que se presentaron este fin de semana en el país.

LEA MÁS: MOPT revela un dato importante sobre revisiones obligatorias de Dekra, eche para su saco para evitar problemas

El Ministerio de Educación Pública (MEP) informó que se trata de 72 instituciones que se ubican en las Direcciones Regionales de Educación de Guápiles, San Carlos, Zona Norte-Norte (que cubre Upala, Los Chiles y Guatuso), Cartago, Heredia y San José Norte (que cubre Goicoechea, Tibás, Moravia y Vázquez de Coronado).

Las autoridades anunciaron la tarde del domingo 16 de agosto la suspensión de las lecciones en 862 escuelas y colegios para resguardar la seguridad de los estudiantes, los docentes y el personal administrativo.

Ahora hay 934 instituciones que no tendrán clases este lunes 17 de agosto por las fuertes lluvias. (Jose Cordero/José Cordero)

Durante el fin de semana se han reportado afectaciones como daños en vías, crecimiento y desbordamiento de ríos y quebradas, derrumbes, caída de material y otros incidentes que han dificultado el tránsito.

Horas más tarde, por la noche, la suspensión de clases para este lunes 17 de agosto se amplió a más centros educativos. Ahora hay 934 instituciones que no impartirán clases.

LEA MÁS: Expertos explican lo bueno y lo malo de los 100 días de gobierno de Laura Fernández y hay datos que preocupan

¿Cuáles centros educativos fueron suspendidos?

El MEP indicó que se suspendieron las clases en 15 centros educativos en Guápiles, 23 en San Carlos, 19 en la zona norte (Upala, Los Chiles y Guatuso), 11 en Cartago, 3 en Heredia y 1 en San José Norte que cubre a Moravia, Tibás, Vázquez de Coronado y Goicoechea.

En la tarde del domingo, se anunció el cierre total de los centros educativos en Turrialba (216 instituciones), Sarapiquí (138), Limón (285) y Sulá (110).

Tampoco se iban a recibir estudiantes en 80 centros educativos en Guápiles, 12 en San Carlos y 21 en la zona norte.

Según la lista brindada por el ministerio, estas son algunas de las escuelas y colegios que se sumaron a la suspensión:

Guápiles: Liceo Experimental Bilingüe de Pococí, escuela Londres, escuela Mata Limón, Colegio Técnico Profesional de Pococí, escuela Sardina, entre otros.

San Carlos: escuela Yucatán, Liceo Capitán Manuel Quirós, escuela Llano Verde, Liceo Rural Banderas, escuela Patastillo, entre otros.

Zona Norte-Norte: CTP Guatuso, escuela San Gerardo, Liceo Coquital, escuela Caño Rito, esceula Las Nubes, escuela Las Delicias, entre otros.

Cartago: escuela Buena Vista, escuela San Rafael de Irazú, CTP de Pacayas, escuela Guillermo Rodríguez, escuela Llano Grande, entre otros.

Heredia: Liceo Rural de Vara Blanca, escuela San Rafael de Vara Blanca y escuela Julia Fernández Rodríguez.

San José Norte: escuela Monserrat.

El MEP tomó la decisión de suspender clases en varios centros educativos en Guápiles, San Carlos, Cartago, Heredia y otras zonas debido a que las fuertes lluvias han generado incidentes en el país. (Foto: Reiner /Foto: Reiner Montero)

LEA MÁS: CNFL cambia fecha y horario de trabajos en la General Cañas para evitar más presas