Diputados oficialistas quitarán la opción que permitiría a trabajadores votar si acogen o no las jornadas 4x3

Si usted es de los que están con el ojo puesto en la tramitación del famoso y polémico proyecto de las jornadas 4-3 (trabajar cuatro días durante 12 horas y descansar tres días), le cuento que la cosa se está moviendo rápido en la Asamblea Legislativa y que se vienen cambios importantes.

La fracción del Partido Pueblo Soberano (PSO) no está para nada contenta con el texto que se está discutiendo, ya que el original se había modificado por medio de mociones. Los oficialistas están esperando la oportunidad para regresar al proyecto inicial.

Diputados oficialistas quieren regresar al proyecto original del proyecto de jornadas 4x3. (Archivo)

¿Cómo lo van a hacer? Nogui Acosta, jefe de bancada oficialista, dice que lo que harán es rescatar y aprobar la moción 2.528. Este documento de 13 páginas fue presentado a la corriente legislativa en abril de 2024 por la exdiputada socialcristiana Daniela Rojas, junto con la liberacionista Carolina Delgado.

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Eliminarán el derecho a decidir

Para entender bien el asunto, hay que echar un poco para atrás. En 2025, el Partido Liberación Nacional (PLN) había logrado introducir un cambio muy importante al condicionar su apoyo a la vía rápida del proyecto.

Ellos lograron que se aprobara la moción 625, en la que les da a los trabajadores de las empresas la potestad de votar para decidir si acogen o no las jornadas 4x3. En su momento, esta idea fue apoyada también con los votos de la bancada liderada por Pilar Cisneros.

Además, los diputados habían aprobado otro texto que dejaba por fuera de estas jornadas de 12 horas a los trabajadores de la agricultura y la construcción, para protegerlos de estas jornadas tan largas.

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Los legisladores están a la espera de la moción que les permitirá dejar sin efectos varios cambios aprobados. (Asamblea Legislativa)

Sin embargo, Nogui Acosta es claro al decir que quiere volver al texto base.

“Vamos a aprobar la moción que regresa al texto del proyecto que se presentó originalmente”. Es decir, Pueblo Soberano pretende revertir esos cambios y quitar esas condiciones.

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Diputados están avanzando mucho más rápido

Luego de siete meses en los que la iniciativa estuvo frenada, los diputados retomaron la semana pasada las votaciones de las más de 4 mil mociones que tiene el expediente y ya han avanzado mucho.

Ahorita el plenario legislativo está paralizado porque está acaparado por el proyecto de jornadas 4x3, pero ahora va mucho más rápido que antes. Solo la semana pasada rechazaron 454 mociones en apenas cinco sesiones.

Se espera que las votaciones se extiendan unas cinco semanas más. Una vez que terminen con todas las mociones, tanto las de fondo como las de revisión, que en total suman 4.248, votarán el proyecto en primer debate.

La votación de las mociones de esta iniciativa tiene la Asamblea Legislativa paralizada. (Shutterstock)

Pueblo Soberano no requiere negociar con ninguna de las otras fracciones para avanzar, ya que tanto las mociones como el proyecto se aprueban con mayoría simple, por lo que sus votos son suficientes.

Eso sí, una vez que logren pasarlo y aprobarlo en primer debate, es prácticamente un hecho que el plan se irá directo a revisión a la Sala Constitucional.