Apostando solo un rojito la suerte le podría reparar ¢80,5 millones si sale el acumulado

Para el próximo martes 7 de marzo se juegan los Chances de la Junta de Protección Social (JPS) y es una perfecta oportunidad para que usted invierta mil colones por un pedacito y pueda ganarse ochenta millones y medio de colones.

¿Suena bien rico verdad? Y es cierto porque el Acumulado de la JPS sigue creciendo y para el próximo sorteo de Chances alcanza los ¢805 millones, la cantidad más alta del presente 2023...¡Se vale soñar!

Cada pedacito de Chances vale mil colones. El entero vale cinco rojitos. Como la JPS imprime cada número con su serie en doble emisión, quiere decir que de salir el Acumulado andarían en la calle 10 pedacitos ganadores, lo que significa que cada pedacito se gana esos ¢80,5 millones.

El Acumulado de la JPS ya está en 805 millones de colones. (Tomada del Facebook de la Junta de Protección Social)

Para este martes el asunto en la tómbola del Acumulado estará así: habrá 43 bolitas con premios millonarios extra y una bolita con la palabra Acumulado.

No se le olvide que, si no sale la bolita con la palabra Acumulado en los próximos Chances, para el viernes 10 de marzo el Acumulado subirá a ¢825 millones y si ese viernes no sale para el sorteo de Lotería del domingo 12 de marzo la cantidad de dinero será de ¢845 millones. En la Lotería el pedacito vale ¢1.500 y el entero ¢15.000.

Este domingo 5 de marzo la bolita que se sacó de la tómbola especial del Acumulado fue de un premio de ¢10 millones para el número 60 con la serie 902.

Fotos: Así sería Costa Rica si se llenara de los infectados de “The Last of Us”

Los tres primeros premios en importancia de la Lotería del pasado domingo fueron: número 14 con la serie 016, paga ¢150 millones; el número 10 con la serie 766, paga ¢22 millones y el número 16 con la serie 241 paga ¢10 millones.