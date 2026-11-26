APSE se presentó en los Tribunales de Justicia para entregar apelación a resolución de Juzgado de Trabajo. (APSE/APSE)

La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) tomó medidas en cuanto a la resolución del Juzgado de Trabajo que declaró ilegal la huelga de docentes realizada el pasado 11 de noviembre.

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Representantes de la organización sindical se acercaron hasta los Tribunales de Justicia, en San José, para presentar la apelación contra la sentencia, la cual aún no se encuentra en firme, sino que fue emitida en primera instancia.

¿Qué dice la apelación?

En el documento, con más de 20 páginas, que incluso fue publicado por el sindicato en redes sociales, se menciona que el propio Juzgado de Trabajo reconoció que la huelga fue pacífica y que los motivos de la protesta eran jurídicamente admisibles.

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Además, se presentaron siete argumentos para solicitar la apelación, los cuales van desde el uso erróneo de artículos del Código de Trabajo, culpar solo a los sindicatos por no tener plan de servicios básicos (como en el caso de los comedores escolares que cerraron) y falta de pruebas reales de la interrupción de servicios, entre otros.

11/11/2026 Manifestación Sindical en San José centro sobre avenida segunda. foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Asimismo, APSE reconoció que no envió copia del aviso de huelga al Ministerio de Trabajo; sin embargo, indica que el Ministerio de Educación Pública (MEP) sí fue notificado a tiempo, desde el 2 de noviembre.

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El sindicato solicita al Juzgado declarar con lugar la apelación y revocar la sentencia de ilegalidad de la huelga del 11 de noviembre, o bien que, de forma alternativa, se anule la sentencia que se emitió en los puntos afectados y se ordene dictar una nueva resolución debidamente fundamentada.