¿Aún no se ha hecho el Papanicolau? Este sábado podrá hacerlo sin cita ni seguro

Este sábado 25 de octubre se realizará una feria de Papanicolau en el ebáis de Higuito de Desamparados para aquellas mujeres que aún necesitan realizarse el examen. (Peakstock/Shutterstock)

Los exámenes del Papanicolau son importantes para las mujeres, pues detecta signos de células precancerosas en el cuello uterino que pueden derivar en cáncer y por eso Coopesalud R.L. anunció una feria de salud para este sábado 25 de octubre.

Las mujeres que aún no se han realizado este importante examen pueden ir al Ebáis de Higuito de Desamparados en un horario de 8:00 a. m. a mediodía.

Para participar en la feria, no se requiere cita previa ni seguro. Sin embargo, las autoridades advirtieron que el cupo es limitado, por lo que algunas pacientes podrían quedarse sin hacerse el examen, por eso se recomienda ir al Ebáis lo más temprano posible para que tengan la oportunidad.

Además, las mujeres que quieran hacerse el examen de Papanicolau deben cumplir con ciertos requisitos como tener más de 20 años y contar con un documento de identidad vigente.

Las mujeres más de 20 años pueden participar en la feria de Papanicolau, sin embargo, el cupo es limitado. (Coopesalud R.L./Coopesalud R.L.)

Así que, si usted quiere participar en la feria, vaya y haga fila. No se le olvide su cédula de identidad u otro documento, pues le solicitarán sus datos a la hora de hacerse el examen para luego enviarle los resultados.

