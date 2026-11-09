Barro, coligalleros escondidos en la montaña y balazos, la historia tras el premio ganado por equipo periodístico que llegó hasta Conchudita donde extraen oro ilegalmente

Lo que encontraron en el cerro Conchudita, en Cutris de San Carlos, fue mucho más que una noticia. Fue una montaña destruida, túneles, contaminación y una realidad que hasta entonces permanecía escondida entre la vegetación.
Para documentarla, el periodista Christian Montero y el fotoperiodista Alonso Tenorio de La Nación, se metieron hasta el corazón de aquella ilegal zona minera con la ayuda del guía Greivin Rodríguez, baqueano de la zona.
Su trabajo de tres entregas recibió el Premio Alberto Martén 2026 (junto con la editora Vanessa Loaiza) y el reconocimiento de Gran Ganador, otorgados por la Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio (AmCham).
LEA MÁS: ¿Por qué cientos de miles de hostias sin consagrar hechas en Costa Rica llegaron a Cuba?
La montaña se resistió
Montero recuerda que inicialmente tenían previsto ingresar con acompañamiento policial, pero los planes cambiaron y, después de llegar a la zona, decidieron continuar con un guía local.
“Estábamos relativamente cerca del punto donde se empieza a caminar. Entonces nos preguntamos: ¿Qué hacemos? ¿Entramos solos o nos devolvemos? Y la decisión fue: estamos aquí, ya estamos a medio río, no nos vamos a devolver”, contó.
El recorrido fue durísimo. Había pendientes pronunciadas, humedad y barro que les llegaba por encima de las rodillas.
“Yo no me imaginaba que iba a ser así. El terreno era bien complicado, mucha lluvia, muchísimo barro. La dificultad para caminar era terrible. En ciertos sectores uno se hundía hasta arriba de las rodillas; había que salir prácticamente de panza del suampo”, recordó Tenorio.
El fotógrafo también contó que entraron con apenas tres litros de agua por persona, pues no podían tomar la que encontraban en el camino debido a la contaminación.
Después de varias horas encontraron los primeros túneles y comenzaron a documentar la devastación.
La cámara también estaba en peligro
Para Tenorio, además del esfuerzo físico, había una responsabilidad enorme: conseguir las imágenes que permitieran mostrar lo que estaba pasando y proteger ese material durante el recorrido.
LEA MÁS: ¡El frijolero en Costa Rica está en peligro de extinción! “Ya no da para vivir”, aseguran agricultores
La presencia de personas vinculadas con la minería ilegal (coligalleros) aumentaba la tensión.
“Era una sensación muy extraña. Estar metidos en la montaña, no ver a nadie, pero sentirlos a todos”, aseguraron tanto Montero como Tenorio que fueron enfáticos en que siempre se sintieron vigilados a pesar de no ver a nadie.
Cuando comenzaron a salir, efectivamente, los coligalleros se acercaron a conversar con ellos, Alonso decidió guardar la cámara. Incluso había separado la tarjeta de memoria y la llevaba protegida, por si intentaban quitarle el equipo.
Al regreso hubo un trayecto que Montero se adelantó, como entrena para maratones tiene buena condición física, y de un pronto a otro escuchó disparos.
“De inmediato pensé que tenían que ver con Tenorio y el guía”, dijo Montero y Tenorio que también los escucharon “creí que era con Montero el asunto”, por eso ambos se asustaron demasiado.
No sabían si eran balazos de advertencias o qué significaban, pero entendían que estaban en un lugar complicado.
El fotógrafo tiene una lesión en una rodilla y cada paso se convirtió en un esfuerzo adicional. La preocupación era que los alcanzara la noche en medio de la montaña.
Le dolió ver la montaña destruida
Más allá de las dificultades, hubo algo que impactó especialmente al fotoperiodista: comprobar cuánto puede destruir la naturaleza el ser humano en tan poco tiempo.
LEA MÁS: Nicaragüense pasó de vender helados y trabajar en construcción a diseñar traje para Miss Universo Nicaragua
“Lo impresionante es cómo el ser humano hace leña una montaña. Una montaña donde se oyen las loras verdes, donde hay árboles de tamarindo en el suelo, donde esa naturaleza podría ser un albergue de aves espectacular, pero está todo en el suelo y contaminado”, lamentó.
La investigación permitió documentar una devastación que, en menos de ocho meses, llegó a superar la registrada en Crucitas. Encontraron túneles, campamentos clandestinos, ropa tendida y piletas artesanales utilizadas para procesar oro con cianuro.
Reconocimiento a todo el medio
Para Montero, el premio reconoce el compromiso de todo un medio con el periodismo de investigación.
“Ese no es un reconocimiento a Christian Montero y Alonso Tenorio por habernos ido a meter ahí. Es un reconocimiento al periódico y al Grupo Nación por apostar por un periodismo serio, un periodismo que le aporte al país, que denuncie, que exhiba las cosas”, afirmó.
Alonso, por su parte, dijo sentirse satisfecho por un trabajo bien hecho y por haber cumplido con el propósito informativo.
“Fue un trabajo que los costarricenses creo valoran porque fuimos los primeros y fuimos los que estallamos la bomba. Acuérdese que no se hablaba de eso, todo el mundo calladito”, expresó Tenorio.
La sorpresa fue todavía mayor cuando supieron que, además del reconocimiento en la categoría periodistas, también habían obtenido el máximo galardón del certamen, el Gran Premio.
Para ambos, aquellas horas de barro, cansancio, incertidumbre y fotografías terminaron convirtiéndose en un trabajo que permitió sacar a la luz una realidad que Costa Rica necesitaba conocer.