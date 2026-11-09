Barro, coligalleros escondidos en la montaña y balazos, la historia tras el premio ganado por equipo periodístico que llegó hasta Conchudita donde extraen oro ilegalmente

Lo que encontraron en el cerro Conchudita, en Cutris de San Carlos, fue mucho más que una noticia. Fue una montaña destruida, túneles, contaminación y una realidad que hasta entonces permanecía escondida entre la vegetación.

Para documentarla, el periodista Christian Montero y el fotoperiodista Alonso Tenorio de La Nación, se metieron hasta el corazón de aquella ilegal zona minera con la ayuda del guía Greivin Rodríguez, baqueano de la zona.

Minería Ilegal en Conchudita. Al fondo de una colina de aproximadamente 75 metros de profundidad, ubicamos dos piletas hechas con palos, tubería PVC y una lona para tener el agua que los coligalleros contaminan con cianuro para extraer el oro. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Su trabajo de tres entregas recibió el Premio Alberto Martén 2026 (junto con la editora Vanessa Loaiza) y el reconocimiento de Gran Ganador, otorgados por la Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio (AmCham).

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La montaña se resistió

Montero recuerda que inicialmente tenían previsto ingresar con acompañamiento policial, pero los planes cambiaron y, después de llegar a la zona, decidieron continuar con un guía local.

“Estábamos relativamente cerca del punto donde se empieza a caminar. Entonces nos preguntamos: ¿Qué hacemos? ¿Entramos solos o nos devolvemos? Y la decisión fue: estamos aquí, ya estamos a medio río, no nos vamos a devolver”, contó.

La minería ilegal provocó una grave devastación ambiental en el cerro Conchudita, en Cutris de San Carlos. En la foto, el fotó-periodista Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

El recorrido fue durísimo. Había pendientes pronunciadas, humedad y barro que les llegaba por encima de las rodillas.

“Yo no me imaginaba que iba a ser así. El terreno era bien complicado, mucha lluvia, muchísimo barro. La dificultad para caminar era terrible. En ciertos sectores uno se hundía hasta arriba de las rodillas; había que salir prácticamente de panza del suampo”, recordó Tenorio.

El fotógrafo también contó que entraron con apenas tres litros de agua por persona, pues no podían tomar la que encontraban en el camino debido a la contaminación.

En una colina de aproximadamente 75 metros de profundidad, encontraron dos piletas hechas con palos, tubería PVC y una lona para tener el agua que los coligalleros contaminan con cianuro para extraer el oro. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Después de varias horas encontraron los primeros túneles y comenzaron a documentar la devastación.

La cámara también estaba en peligro

Para Tenorio, además del esfuerzo físico, había una responsabilidad enorme: conseguir las imágenes que permitieran mostrar lo que estaba pasando y proteger ese material durante el recorrido.

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La presencia de personas vinculadas con la minería ilegal (coligalleros) aumentaba la tensión.

La deforestación es muy marcada en Conchudita por la fiebre del oro. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

“Era una sensación muy extraña. Estar metidos en la montaña, no ver a nadie, pero sentirlos a todos”, aseguraron tanto Montero como Tenorio que fueron enfáticos en que siempre se sintieron vigilados a pesar de no ver a nadie.

Cuando comenzaron a salir, efectivamente, los coligalleros se acercaron a conversar con ellos, Alonso decidió guardar la cámara. Incluso había separado la tarjeta de memoria y la llevaba protegida, por si intentaban quitarle el equipo.

Más de 5 horas después Alonso (sombrero) y Christian, llegaron a la zona de Cnchudita donde se está dando la extracción ilegal de oro. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Al regreso hubo un trayecto que Montero se adelantó, como entrena para maratones tiene buena condición física, y de un pronto a otro escuchó disparos.

“De inmediato pensé que tenían que ver con Tenorio y el guía”, dijo Montero y Tenorio que también los escucharon “creí que era con Montero el asunto”, por eso ambos se asustaron demasiado.

No sabían si eran balazos de advertencias o qué significaban, pero entendían que estaban en un lugar complicado.

El material extraído a la selva se apila a los lados y eso lo registró el equipo de La Nación. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

El fotógrafo tiene una lesión en una rodilla y cada paso se convirtió en un esfuerzo adicional. La preocupación era que los alcanzara la noche en medio de la montaña.

Le dolió ver la montaña destruida

Más allá de las dificultades, hubo algo que impactó especialmente al fotoperiodista: comprobar cuánto puede destruir la naturaleza el ser humano en tan poco tiempo.

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“Lo impresionante es cómo el ser humano hace leña una montaña. Una montaña donde se oyen las loras verdes, donde hay árboles de tamarindo en el suelo, donde esa naturaleza podría ser un albergue de aves espectacular, pero está todo en el suelo y contaminado”, lamentó.

Eran como las 3 de la tarde y el equipo paró para medio comerse algo y seguir la misión. Iban de salida. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

La investigación permitió documentar una devastación que, en menos de ocho meses, llegó a superar la registrada en Crucitas. Encontraron túneles, campamentos clandestinos, ropa tendida y piletas artesanales utilizadas para procesar oro con cianuro.

Reconocimiento a todo el medio

Para Montero, el premio reconoce el compromiso de todo un medio con el periodismo de investigación.

Los túneles excavados en la montaña evidencian las dimensiones de la actividad minera que se desarrolla en Conchudita. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

“Ese no es un reconocimiento a Christian Montero y Alonso Tenorio por habernos ido a meter ahí. Es un reconocimiento al periódico y al Grupo Nación por apostar por un periodismo serio, un periodismo que le aporte al país, que denuncie, que exhiba las cosas”, afirmó.

Alonso, por su parte, dijo sentirse satisfecho por un trabajo bien hecho y por haber cumplido con el propósito informativo.

Christian (primero izquierda), Vanessa (vestido anaranjado) y Alonso (último a la derecha), sostienen su premio entregado por autoridades de AMCHAM. (Garrett Britton/Garrett Britton)

“Fue un trabajo que los costarricenses creo valoran porque fuimos los primeros y fuimos los que estallamos la bomba. Acuérdese que no se hablaba de eso, todo el mundo calladito”, expresó Tenorio.

La sorpresa fue todavía mayor cuando supieron que, además del reconocimiento en la categoría periodistas, también habían obtenido el máximo galardón del certamen, el Gran Premio.

Selva densa en la cual Christian (azul) con el guía Greivin Rodríguez avanzaron a paso lento, pero seguro. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Para ambos, aquellas horas de barro, cansancio, incertidumbre y fotografías terminaron convirtiéndose en un trabajo que permitió sacar a la luz una realidad que Costa Rica necesitaba conocer.

La montaña está llena de túneles. (Alonso Tenorio/La Nación)

Christian (azul) y el guía Greivin, confirman la deforestación en Conchudita. (Alonso Tenorio/La Nación)

Los sacos con el cuarzo extraído de la montaña, son acarreados en hombros hasta la orilla del río San Juan o procesados en las piletas con cianuro, como en este caso donde hallamos varias toneladas de material ya empacado. (Alonso Tenorio/La Nación)