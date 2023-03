¿Busca brete? Crean plataforma para que mujeres encuentren trabajo

La plataforma busca motivar a muchas mujeres y ayudarlas en su crecimiento. (Cortesía)

Si es de las mujeres que tiene dificultades para encontrar brete, un sitio web podría ayudarla.

La idea es de una administradora de empresas, quien desde hace tiempo maneja una plataforma exclusiva para mujeres con la intención de que puedan conseguir trabajo y empoderarse en otros aspectos.

El proyecto se llama ‘Talento Femenino BriYa’ y para conocer más detalles, conversamos con su fundadora, Yanela Barrantes, que tomó como inspiración su disposición para ayudar a otras mujeres.

“Siempre me ha gustado empoderar a otras mujeres, y por mi experiencia de vida me he encontrado las limitantes que tenemos, como la brecha salarial que existe entre los hombres y las mujeres, entonces quise hacer algo para ayudarlas”, comentó.

El proyecto se fundó en el 2022 y desde entonces la respuesta por parte de sus talentosas (como Barrantes llama a las usuarias de la plataforma) ha sido exitosa, incluso ha trascendido fuera del país como el primer sitio web latinoamericano de ese tipo.

Además, muchas empresas las han buscado porque han visto su trabajo y las ven como la mejor forma de cumplir con su misión en equidad de género en la cantidad de empleados que contratan.

“Las empresas nos indican qué empleos tienen como vacantes, nosotros hacemos todo el proceso de selección y le damos a la persona que necesita”, agregó.

Barrantes comentó que cuentan con un personal especializado en recursos humanos para escoger a las indicadas con base a lo que le solicitan las empresas.

Los trabajos que ellas buscan van desde contabilidad, construcción, servicios financieros, telecomunicaciones, servicio al cliente, entre otros. También reciben los perfiles de señoras con nivel académico bajo, pero con mucha experiencia laboral y no tienen límite de edad para aplicar.

También le dan espacio a las emprendedoras que quieran mostrar sus proyectos, así las empresas toman esta vitrina para contratarlas.

Pero el sitio web no solo busca dar trabajito, también ofrecen cursos para el empoderamiento femenino, cómo identificar sus fortalezas y debilidades, servicio al cliente, bolados para mejorar sus finanzas, cómo mejorar su salud física y mental, entre otros.

Para Barranres, el ver a sus talentosas encontrar trabajo por medio de su plataforma, la inspira para ayudar a más mujeres.

“La emoción de las mujeres cuando escuchan que esta plataforma es solo para ellas, sienten que tienen más oportunidad para mejorar”, concluyó.

Para mas informacion, puede visitar el sitio web www.talentofemenino.com y si quiere inscribirse, puede hacerlo desde el siguiente enlace: www.talentofemenino.com/como-registrarse/