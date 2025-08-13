¿Busca casa? Banco Popular tiene estas propiedades en remate

El Banco Popular tiene varias propiedades disponibles para remate en diferentes lugares como Bagaces, Cartago, Grecia, entre otros. (ChatGPT/Generada con IA)

El Banco Popular anunció algunas propiedades que están disponibles para remate, así que aproveche las ofertas para encontrar su nuevo hogar y así, construir recuerdos.

LEA MÁS: A Ariel Robles no le molesta que lo comparen: “Hace más un gato en la ciudad que un jaguar”

La entidad señaló que los remates se realizarán la próxima semana. Estas son las propiedades disponibles:

Casa en Cartago

El Banco Popular tiene varias propiedades disponibles para remate en diferentes sectores del país. (Banco Popular/Banco Popular)

Expediente Judicial: 23-000759-1164-CJ

23-000759-1164-CJ Ubicación: Agua Caliente, Cartago, Cartago

Agua Caliente, Cartago, Cartago Área: 73 m²

73 m² Valor de mercado: ¢34.115. 913,79

¢34.115. 913,79 Base de remate: ¢21.456.140,21

¢21.456.140,21 Fecha y hora del remate: 20 de agosto, a las 3:30 p.m.

20 de agosto, a las 3:30 p.m. Contacto: 2104-6085

Lote en Grecia

El Banco Popular tiene varias propiedades disponibles para remate en diferentes sectores del país. (Banco Popular/Banco Popular)

Expediente Judicial: 25-001132-1204-CJ

25-001132-1204-CJ Ubicación: Tacares, Grecia, Alajuela

Tacares, Grecia, Alajuela Área: 191,13 m²

191,13 m² Valor de mercado: ¢12.111.277,00

¢12.111.277,00 Base de remate: ¢15.433.947,29

¢15.433.947,29 Fecha y hora del remate: 20 de agosto, a la 1:30 p.m.

20 de agosto, a la 1:30 p.m. Contacto: 2104-6240

Casa en Los Chiles

El Banco Popular tiene varias propiedades disponibles para remate en diferentes sectores del país. (Banco Popular/Banco Popular)

Expediente Judicial: 23-002353-1202-CJ

23-002353-1202-CJ Ubicación: San Jorge, Los Chiles, Alajuela

San Jorge, Los Chiles, Alajuela Área: 317 m²

317 m² Valor de mercado: ¢23.226.311,00

¢23.226.311,00 Base de remate: ¢17.189.329,76

¢17.189.329,76 Fecha y hora del remate: 18 de agosto, a las 9:00 a. m.

18 de agosto, a las 9:00 a. m. Contacto: 2104-6240

LEA MÁS: Esto hará el padre Sergio con quien soltó el chisme de las 43 propiedades y 19 carros que le achacan

Casa en Nicoya

El Banco Popular tiene varias propiedades disponibles para remate en diferentes sectores del país. (Banco Popular/Banco Popular)

Expediente Judicial: 19-002850-1206-CJ

19-002850-1206-CJ Ubicación: Nicoya, Guanacaste

Nicoya, Guanacaste Área: 359,84 m²

359,84 m² Valor de mercado: ¢39.518.949,00

¢39.518.949,00 Base de remate: ¢21.884.186,59

¢21.884.186,59 Fecha y hora del remate: 18 de agosto, a las 8:30 a. m.

18 de agosto, a las 8:30 a. m. Contacto: 2104-6240

Casa en Bagaces

El Banco Popular tiene varias propiedades disponibles para remate en diferentes sectores del país. (Banco Popular/Banco Popular)

Expediente Judicial: 21-005656-1205-CJ

21-005656-1205-CJ Ubicación: Bagaces, Guanacaste

Bagaces, Guanacaste Área: 917 m²

917 m² Valor de mercado: $99.414,58

$99.414,58 Base de remate: $50.868,58

$50.868,58 Fecha y hora del remate: 18 de agosto, a las 10:30 a. m.

18 de agosto, a las 10:30 a. m. Contacto: 2104-6240

Casa en Guápiles

El Banco Popular tiene varias propiedades disponibles para remate en diferentes sectores del país. (Banco Popular/Banco Popular)

Expediente Judicial: 25-001218-1209-CJ

25-001218-1209-CJ Ubicación: Guápiles, Pococí, Limón

Guápiles, Pococí, Limón Área: 226 m²

226 m² Valor de mercado: ¢26.432.087,00

¢26.432.087,00 Base de remate: ¢19.422.334,11

¢19.422.334,11 Fecha y hora del remate: 20 de agosto, a las 9:30 a.m.

20 de agosto, a las 9:30 a.m. Contacto: 2104-6085

LEA MÁS: Hay novedad con la novela de la pasta de dientes de Colgate y el Ministerio de Salud