¿Busca casa? Banco Popular tiene estas propiedades en remate

El Banco Popular anunció algunas propiedades que están disponibles para remate, así que aproveche las ofertas para encontrar su nuevo hogar y así, construir recuerdos.
La entidad señaló que los remates se realizarán la próxima semana. Estas son las propiedades disponibles:
Casa en Cartago
- Expediente Judicial: 23-000759-1164-CJ
- Ubicación: Agua Caliente, Cartago, Cartago
- Área: 73 m²
- Valor de mercado: ¢34.115. 913,79
- Base de remate: ¢21.456.140,21
- Fecha y hora del remate: 20 de agosto, a las 3:30 p.m.
- Contacto: 2104-6085
Lote en Grecia
- Expediente Judicial: 25-001132-1204-CJ
- Ubicación: Tacares, Grecia, Alajuela
- Área: 191,13 m²
- Valor de mercado: ¢12.111.277,00
- Base de remate: ¢15.433.947,29
- Fecha y hora del remate: 20 de agosto, a la 1:30 p.m.
- Contacto: 2104-6240
Casa en Los Chiles
- Expediente Judicial: 23-002353-1202-CJ
- Ubicación: San Jorge, Los Chiles, Alajuela
- Área: 317 m²
- Valor de mercado: ¢23.226.311,00
- Base de remate: ¢17.189.329,76
- Fecha y hora del remate: 18 de agosto, a las 9:00 a. m.
- Contacto: 2104-6240
Casa en Nicoya
- Expediente Judicial: 19-002850-1206-CJ
- Ubicación: Nicoya, Guanacaste
- Área: 359,84 m²
- Valor de mercado: ¢39.518.949,00
- Base de remate: ¢21.884.186,59
- Fecha y hora del remate: 18 de agosto, a las 8:30 a. m.
- Contacto: 2104-6240
Casa en Bagaces
- Expediente Judicial: 21-005656-1205-CJ
- Ubicación: Bagaces, Guanacaste
- Área: 917 m²
- Valor de mercado: $99.414,58
- Base de remate: $50.868,58
- Fecha y hora del remate: 18 de agosto, a las 10:30 a. m.
- Contacto: 2104-6240
Casa en Guápiles
- Expediente Judicial: 25-001218-1209-CJ
- Ubicación: Guápiles, Pococí, Limón
- Área: 226 m²
- Valor de mercado: ¢26.432.087,00
- Base de remate: ¢19.422.334,11
- Fecha y hora del remate: 20 de agosto, a las 9:30 a.m.
- Contacto: 2104-6085
