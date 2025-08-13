Nacional

¿Busca casa? Banco Popular tiene estas propiedades en remate

Varias casas y un lote están disponibles para remate la próxima semana

Por Ingrid Hidalgo
El Banco Popular tiene varias propiedades disponibles para remate en diferentes lugares como Bagaces, Cartago, Grecia, entre otros. (ChatGPT/Generada con IA)

El Banco Popular anunció algunas propiedades que están disponibles para remate, así que aproveche las ofertas para encontrar su nuevo hogar y así, construir recuerdos.

La entidad señaló que los remates se realizarán la próxima semana. Estas son las propiedades disponibles:

Casa en Cartago

El Banco Popular tiene varias propiedades disponibles para remate en diferentes sectores del país.
  • Expediente Judicial: 23-000759-1164-CJ
  • Ubicación: Agua Caliente, Cartago, Cartago
  • Área: 73 m²
  • Valor de mercado: ¢34.115. 913,79
  • Base de remate: ¢21.456.140,21
  • Fecha y hora del remate: 20 de agosto, a las 3:30 p.m.
  • Contacto: 2104-6085

Lote en Grecia

El Banco Popular tiene varias propiedades disponibles para remate en diferentes sectores del país.
  • Expediente Judicial: 25-001132-1204-CJ
  • Ubicación: Tacares, Grecia, Alajuela
  • Área: 191,13 m²
  • Valor de mercado: ¢12.111.277,00
  • Base de remate: ¢15.433.947,29
  • Fecha y hora del remate: 20 de agosto, a la 1:30 p.m.
  • Contacto: 2104-6240

Casa en Los Chiles

El Banco Popular tiene varias propiedades disponibles para remate en diferentes sectores del país.
  • Expediente Judicial: 23-002353-1202-CJ
  • Ubicación: San Jorge, Los Chiles, Alajuela
  • Área: 317 m²
  • Valor de mercado: ¢23.226.311,00
  • Base de remate: ¢17.189.329,76
  • Fecha y hora del remate: 18 de agosto, a las 9:00 a. m.
  • Contacto: 2104-6240

Casa en Nicoya

El Banco Popular tiene varias propiedades disponibles para remate en diferentes sectores del país.
  • Expediente Judicial: 19-002850-1206-CJ
  • Ubicación: Nicoya, Guanacaste
  • Área: 359,84 m²
  • Valor de mercado: ¢39.518.949,00
  • Base de remate: ¢21.884.186,59
  • Fecha y hora del remate: 18 de agosto, a las 8:30 a. m.
  • Contacto: 2104-6240

Casa en Bagaces

El Banco Popular tiene varias propiedades disponibles para remate en diferentes sectores del país.
  • Expediente Judicial: 21-005656-1205-CJ
  • Ubicación: Bagaces, Guanacaste
  • Área: 917 m²
  • Valor de mercado: $99.414,58
  • Base de remate: $50.868,58
  • Fecha y hora del remate: 18 de agosto, a las 10:30 a. m.
  • Contacto: 2104-6240

Casa en Guápiles

El Banco Popular tiene varias propiedades disponibles para remate en diferentes sectores del país.
  • Expediente Judicial: 25-001218-1209-CJ
  • Ubicación: Guápiles, Pococí, Limón
  • Área: 226 m²
  • Valor de mercado: ¢26.432.087,00
  • Base de remate: ¢19.422.334,11
  • Fecha y hora del remate: 20 de agosto, a las 9:30 a.m.
  • Contacto: 2104-6085

Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

