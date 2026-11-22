Gran Maratón Costa Rica Edición 2026 Icoder 2 de junio del 2026 Cortesia: Gran Maratón Costa Rica (Cortesia: Gran Maratón Costa Rica/La Nación)

Desde la noche de este sábado 21 de noviembre, distintas vías de San José cerrarán para los preparativos y la realización de la Gran Maratón Costa Rica 2026.

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Según la organización del evento, la avenida de las Américas y el Paseo Colón tendrán cierre total desde las 10 p. m. hasta las 11:30 a. m. del domingo. El sector de Circunvalación tendrá cierre en el sentido de La Uruca hacia San Pedro desde las 3 a. m. hasta las 8:30 a. m.; el sentido San Pedro-Circunvalación estará habilitado.

La avenida Segunda cerrará por completo desde las 3:00 a. m. hasta las 11 a. m. Por su parte, el bulevar de Rohrmoser tendrá inhabilitados los dos carriles en el sentido Sabana-Pavas entre las 3 a. m. y las 6:00 a. m. del domingo, con paso regulado para los vecinos.

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Gran Maratón Costa Rica Segunda edición 22 de noviembre del 2026 Cortesía: Content Lab (Cortesía: Content Lab/La Nación)

La calle 42 tendrá cierre parcial desde las 3 a. m. hasta las 11:00 a. m., mientras que la calle Ancha de Pavas y la calle 68 tendrán cierres desde las 4:30 a. m. hasta las 9:30 a. m.

La organización de la Gran Maratón informó que las calles paralelas al paseo Colón estarán abiertas para circular hacia el centro de San José.

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La competencia, que se realizará este domingo 22 de noviembre, reunirá a más de 10.000 participantes, quienes a partir de las 5:00 a. m. saldrán de las inmediaciones del Estadio Nacional para correr en las distintas distancias habilitadas, llegando nuevamente al reducto de La Sabana.