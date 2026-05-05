CCSS anuncia un cambio importante en el EDUS que será vital para los asegurados

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) inició la implementación progresiva de una nueva herramienta digital en el Expediente Digital Único en Salud (EDUS), que tiene como fin ayudar a proteger la salud de los asegurados.

El cambio permitirá mejorar la precisión de los diagnósticos médicos y fortalecer la atención oportuna y segura para la población.

El EDUS tiene una nueva e importante función que será vital. (Albert Marín)

“Se trata de la herramienta SNOMED CT, una terminología clínica sanitaria multilingüe que permite representar la información clínica de forma estandarizada, coherente y procesable automáticamente.

“A diferencia del estándar CIE-10, orientado principalmente a fines estadísticos, esta nueva herramienta está diseñada para responder a las necesidades del ejercicio clínico, lo que permite un registro más preciso y detallado de los diagnósticos”, informó la Caja.

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Mejora en los servicios

La presidenta ejecutiva de la institución, Mónica Taylor Hernández, destacó que este avance forma parte del proceso de transformación digital de la Caja y se orienta a mejorar la calidad de los servicios.

“Esta iniciativa permitirá a nuestros profesionales en salud registrar diagnósticos con mayor precisión clínica, complementando el sistema actual basado en CIE-10, sin alterar los procesos vigentes”, afirmó.

El cambio ayudará con los diagnósticos. (Rafael Murillo)

La jerarca agregó que esta implementación fortalece la calidad de los datos, la trazabilidad del paciente y la continuidad del cuidado a lo largo de toda la red de servicios de salud, al tiempo que sienta bases sólidas para el desarrollo del análisis de datos e inteligencia artificial aplicada a la salud.

Los primeros pasos

La implementación de la herramienta inició con el registro de diagnósticos médicos, a partir del jueves 30 de abril, en el Centro Nacional de Detección Temprana de Cáncer Gastrointestinal, ubicado en Cartago, como parte de un despliegue progresivo.

La CCSS cuenta con una función desarrollada en el EDUS que permitirá ampliar su uso de manera gradual a otros establecimientos de salud.

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El gerente médico de la institución, Alexander Sánchez Cabo, señaló que esta herramienta, utilizada en más de ochenta países, permitirá mejorar la calidad de la atención y fortalecer la toma de decisiones clínicas.

Además, indicó que favorece una clasificación más precisa de los diagnósticos, lo que reduce variaciones, mejora la comunicación entre servicios y facilita el análisis de información para la atención basada en evidencia.

La CCSS anunció que la nueva función actualiza el sistema y conserva los datos que ya tiene. (Archivo)

“La incorporación de esta terminología fortalece la identificación temprana de enfermedades, particularmente el cáncer gástrico, y mejora la capacidad institucional para brindar atención basada en evidencia, con mayor oportunidad y seguridad para los pacientes”, dijo.

Mayor precisión

Por su parte, el Ing. Manuel Rodríguez Arce, director del Componente de Innovación y Salud Digital (CISADI), explicó que esta herramienta permite registrar la información clínica con un mayor nivel de detalle y precisión, respondiendo directamente a las necesidades del personal médico en su práctica diaria.

Rodríguez añadió que su integración con el estándar CIE-10 garantiza la continuidad de los procesos actuales, incluyendo los análisis estadísticos, al tiempo que mejora la calidad de los datos clínicos.