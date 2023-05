Chef desamparadeño recorre el país en busca del mejor arroz cantonés

Jesús Bonilla es un chef desamparadeño que se ha dado a conocer porque lleva a cabo una misión bastante curiosa: él está en busca del mejor arroz cantonés del país.

Ese es su platillo favorito desde que era un niño y confiesa que estudió gastronomía para aprender los secretos de esa comida que tanto disfruta.

El chef tiene una cadena de restaurantes de comida callejera con influencia asiática. Foto: Cortesía. (Cortesía de Jesús Bonilla)

“Recuerdo que cuando era pequeño varios familiares llegaban a pasar el 31 de diciembre en la casa y mandábamos a comprar comida china, a mí me encantaba porque era lo mejor del mundo y lo sigue siendo. Parte de la motivación para estudiar gastronomía fue descubrir cómo llegarle a ese sabor que tanto me gusta”, confesó Jesús.

Desde hace siete años, Jesús tiene una cadena de restaurantes llamada Killer Buns, la cual cuenta con tres sucursales que se localizan en: Plaza Tempo, Escazú; Santa Ana Town Center y en el Central Market, en Curridabat.

“Es comida callejera influenciada por el sureste asiático: China, Japón, Tailandia, Taiwán. Nuestros platillos principales son los sándwiches de pan al vapor estilo taiwanés y también tenemos las alitas estilo tailandés, el ramen y uno de los platillos es cien por ciento inspirado en el arroz cantonés”.

Neno y Jesús recorren el país en busca del mejor cantonés. Foto: Cortesía. (Cortesía de Jesús Bonilla)

“Un día un amigo que se llama Víctor Boza estaba comiendo este arroz y me dijo que sabía a cantonés y empezamos a hablar de todo lo que se ha dicho de los restaurantes chinos cuando se han encontrado ratas, entre otras cosas, y de cómo eso ha afectado la calidad y el sabor del cantonés, así que en diciembre del año pasado decidimos hacer una especie de tour para hallar el mejor cantonés del país. El proyecto se llama República Cantonés”, relató Jesús.

Han encontrado de todo

Víctor, a quien sus amigos le apodan “Neno”, es el socio de Jesús en esto de la búsqueda del cantonés más delicioso, así que van juntos a todo lado.

Ya han ido a muchos restaurantes chinos de San José y también visitaron lugares de Heredia y Puntarenas. El próximo fin de semana irán a Cartago.

En cada salida prueban varios platillos de cantonés. Foto: Cortesía. (Cortesía de Jesús Bonilla)

“Al principio nos íbamos en el carro y cuando veíamos un restaurante chino parábamos para ir a comer, nos llevábamos sorpresas, algunas buenas y otras no tanto, pero cuando empezamos a publicar todo esto en redes sociales la gente nos empezó a hacer recomendaciones y empezamos a probar unos muy buenos.

“Al probar un plato de estos yo valoro todo, la calidad del arroz, porque me doy cuenta de si es 80/20 grano entero o si es 99% grano entero, la calidad de las carnes, si tiene lechón, chorizo chino, frijol nacido, cebollín y hasta el color, que no sea ni muy pálido ni muy oscuro, para eso hay que tomar en cuenta la cantidad de salsas que le echan, hay una salsa que da sabor y otro color. También la cantidad de grasa es muy importante porque no debe tener en exceso, un día nos recomendaron un cantonés que parecía más bien una sopa por el montón de grasa que tenía”, relató.

Hasta el momento, el cantonés que más ha convencido a Jesús y Neno es el de un restaurante que está en el centro de Puntarenas y que se llama “El Primero”, el nombre perfecto para su deliciosa misión.

“Tenía un sabor muy balanceado, la cantidad de salsa china correcta, también la cantidad de grasa correcta. El tema del wok (el sartén en el que se prepara el cantonés) es muy importante porque es el que le da el sabor como ahumadito, si no se ‘sartenea’ bien por decirlo así, no queda bien. También la cantidad de ajinomoto que tenía era la ideal. Le dimos de calificación un 9,5 y hasta el momento es la más alta que hemos dado.

Graban y pasean

Jesús dice que lo mejor de República Cantonés es que además de probar deliciosos platillos de arroz cantonés, conoce nuevos lugares y disfruta un montón.

“El día que fuimos a Puntarenas, Meno se llevó a la esposa y al hijo y fue un paseo bien divertido.

Cualquier lugar es bueno para probar el cantonés. Foto: Cortesía. (Cortesía de Jesús Bonilla)

“Cuando salimos a grabar en un mismo día grabamos unos cinco episodios con distintos tipos de cantonés, pero los vamos dosificando porque cuando un video está bien pegado en Tiktok no es recomendable tirarle otro encima, así que le damos chance mientras tiene vida en la red social.

Si usted quiere seguir la aventura de este par de amigos en su búsqueda del mejor cantonés puede seguirlos en la cuenta de Tiktok republicacantones. También puede recomendarles algún cantonés que a usted le parezca bien rico para que ellos lo califiquen.