Chef tico puso a Alemania a comer caldosas, flan de coco, patacones y pollo caribeño

Patacones, caldosas, pollo caribeño y hasta un flan de coco fueron los encargados de ponerle sabor tico a una mesa en Frankfurt, Alemania, donde 25 invitados tuvieron la oportunidad de conocer nuestra gastronomía de la mano de un chef costarricense.

El responsable de esta deliciosa misión fue el chef profesional costarricense Giancarlo Fernández Serrano, un herediano de corazón que llevó algunos de los platillos más representativos de Costa Rica hasta Europa, como parte de una actividad de promoción turística y gastronómica organizada con el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

La gastronomía costarricense conquistó paladares en Frankfurt, Alemania, gracias al talento del chef Giancarlo Fernández. (Cortesía/Cortesía)

Pero detrás de sus preparaciones hay una historia que comenzó en casa, entre los fogones de dos mujeres muy especiales.

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La cuchara de amor nació en la cocina

Giancarlo es de Santo Domingo de Heredia. Desde pequeño pasaba mucho tiempo cerca de su mamá, Anabel Serrano, y su abuelita Flor de María, quienes le enseñaron que cocinar es una manera de demostrar cariño.

“Más que cocinar, era alegrar a la gente con lo que ellas hacían. Yo siempre digo que estaban como sirviendo sonrisas, trasladando ese cariño que le tienen a la gente en comida, dándoles nutrición para que estén bien”, recordó.

Su primer acercamiento a la cocina fue con preparaciones sencillas como arroz, frijoles y arroz con leche.

El pollo caribeño llevó hasta Europa los aromas y sabores de la cocina del Caribe costarricense. Hay opción de camarones para los que no querían pollo y palmito para los vegetarianos. (Cortesía/Cortesía)

A los 14 años le diagnosticaron diabetes juvenil y eso lo llevó a preocuparse e interesarse en la alimentación. A los 17 comenzó a estudiar Nutrición, pero pronto descubrió que lo suyo no era solamente decirle a la gente qué debía comer, sino cocinarlo.

Por eso dejó la carrera y se matriculó en Cocina en la Universidad Latina. Se graduó a los 19 años y, gracias a sus buenas calificaciones, consiguió una práctica profesional en Barcelona, España.

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De Heredia a las estrellas Michelin

En Barcelona trabajó en un hotel y luego en un restaurante con Estrella Michelin durante aproximadamente dos años y medio.

Cada preparación fue una oportunidad para compartir las tradiciones culinarias de Costa Rica con representantes del mercado europeo. (Cortesía/Cortesía)

En el 2016 estudió cocina y pastelería francesa en Le Cordon Bleu de Madrid. También trabajó en restaurantes reconocidos con estrellas Michelin, hasta llegar a ser jefe de cocina.

“Es el ambiente más exigente que te puedes imaginar, desde medir las cosas por milímetros hasta trabajar 18 horas. No hay espacio para el error. Te enseñan a ser preciso, a estar atento, a tener atención al detalle y sentido de urgencia. Es la excelencia total”, explicó.

La cocina costarricense tiene sabores, colores y tradiciones que merecen conocerse más allá de nuestras fronteras. (Cortesía/Cortesía)

La pandemia lo hizo regresar a Costa Rica. Después de pasar año y medio sin trabajo, durante el cual impartió clases de cocina, consiguió una oportunidad en el hotel Cala Luna, en playa Langosta de Guanacaste, donde está por cumplir cinco años como chef creativo.

Allí pudo incorporar a sus propuestas, ingredientes y preparaciones costarricenses como la caldosa, el pollo caribeño, la yuca al mojo, los patacones y el ceviche.

¡La caldosa llegó hasta Alemania!

Su trabajo llamó la atención de representantes del ICT que visitaron el hotel. Así surgió la oportunidad de viajar a Frankfurt para compartir nuestra gastronomía con 25 invitados vinculados al turismo, los medios de comunicación y el sector gastronómico europeo.

Es la foto de la graduación del chef herediano de la Cordon Blu en España. (Cortesía/Cortesía)

Giancarlo preparó una experiencia de cocina con cuatro tiempos: patacón de aperitivo, caldosa, pollo caribeño y flan de coco.

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Para hacer la caldosa tuvo que ponerse creativo, pues no llevó las tradicionales Picaritas. En su lugar compró harina de maíz en una tienda de productos latinoamericanos, preparó tortillas, las cocinó, las “fritió” y las despedazó para conseguir una borona similar.

Giancarlo compartió sus conocimientos culinarios con 25 invitados durante una actividad realizada en Frankfurt. (Cortesía/Cortesía)

El pollo caribeño también tuvo su toque especial, con chile panameño para conservar el sabor de la salsa sin que resultara demasiado picante para los europeos.

“Les encantó. Estaban impactados con la calidad de la comida y, sobre todo, con la interpretación de mi parte de algo tan tradicional”, contó.

Este platillo es el pollo caribeño. Vean que tiene su tajadita de plátano maduro. (Cortesía/Cortesía)

Un postre para recordar a mamá

El último tiempo del menú fue el más emotivo para Giancarlo. Preparó flan de coco, el postre favorito de su mamá, quien falleció en junio del año pasado.

Aunque ella ya no pudo acompañarlo en esta experiencia internacional, él recuerda cuánto orgullo sentía por su hijo y por el camino que había elegido.

El flan de coco que los alemanes disfrutaron hecho por el herediano. (Cortesía/Cortesía)

“Yo pienso que sé cocinar con el corazón y con amor antes que con las manos. Eso me enseñaron ellas dos”, dijo sobre su mamá y su abuelita.

Desde pequeñito su mamá Anabel (en la foto) y su abuelita, Flor de María, le enseñaron a cocinar con amor. (Cortesía/Cortesía)

Ahora espera que esta visita sea la primera de muchas oportunidades para llevar los sabores costarricenses a Europa.

Porque una buena caldosa también puede contarle al mundo de dónde venimos.