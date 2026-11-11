Tres jóvenes encontraron una oportunidad para cambiar su historia y hoy sueñan en grande

Gallopintico con huevo, natilla, pan y café fue mucho más que un desayuno para La Teja. Fue la muestra del cariño con el cual los hermanos Josué y Saray Carvajal, y Aarón Mejía nos recibieron en Aldeas Infantiles SOS, en Dulce Nombre de Tres Ríos, donde compartieron sus historias y sus sueños.

Los tres crecieron con el acompañamiento de esta organización y hoy tienen algo en común: ganas de superarse, construir un futuro diferente y ayudar a otras personas.

Durante nuestra visita pudimos conocer a jóvenes que valoran las oportunidades recibidas y que no quieren que sus historias terminen únicamente en sus propios logros.

Aaron (primero a la izquierda), Josué y Sarai, tres grandes oportunidades aprovechadas por jóvenes que se criaron al calor de Aldeas Infantiles SOS. (Cortesía/Cortesía)

“En Aldeas Infantiles SOS acogemos a niños, niñas y adolescentes que han perdido el cuidado de sus familiares y empoderamos a jóvenes en materia de empleabilidad para la consecución de su primer empleo”, explica la institución.

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Josué quiere investigar y proteger a los demás

Josué Carvajal se describe como un joven feliz, noble y empático. De pequeño era miedoso y llorón, pero siempre tenía una sonrisa para hacer reír a los demás.

Hoy tiene dos grandes sueños: convertirse en investigador del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y crear una organización para ayudar a niños y jóvenes.

“Desde pequeño me llamaba la atención el trabajo de los policías, con el tiempo fui descubriendo que también es una profesión en la que puedo ayudar a las personas”, contó.

Sus cuatro hermanos, Saray, Juan, Sami y Bryan, son fundamentales en su vida.

Josué bien chaneadito con su hermana Saray quien ya se graduó de bachiller en Administración de Empresas en la UCR (Cortesía/Cortesía)

“Uno de mis sueños es verlos a todos como profesionales, cumpliendo sus metas. Quiero que triunfemos juntos y siempre conservar ese amor que nos une”, expresó.

Josué también quiere devolver lo recibido: “Así como a mí me han dado oportunidades quiero poder dárselas a otras personas también”.

Saray todavía quiere cambiar el mundo

Saray estudia Dirección de Empresas en la Universidad de Costa Rica y fue parte de las primeras generaciones de YouthCan!

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Cuando era niña soñaba con fundar un hospital para ayudar a personas que no tenían dónde recibir atención médica. Aunque sus planes cambiaron, conserva las ganas de hacer algo por los demás.

Este año tuvo su primera experiencia de voluntariado con la UCR, dando tutorías a una estudiante de octavo año en condición de vulnerabilidad. Es bachiller en Administración de Empresas y está sacando su licenciatura.

“Crecer con el apoyo de instituciones me ha hecho valorar las oportunidades que recibí y reconocer lo fundamentales que pueden ser en la vida de una persona”, explicó.

Aarón quiere defender lo justo

Aarón tiene 18 años, estudia inglés y sueña con graduarse en Ciencias Políticas.

Su interés nace de experiencias difíciles que vivió durante su niñez y que despertaron en él el deseo de ayudar a los demás.

“Quiero defender lo justo, dar voz a quienes no son escuchados y contribuir a construir una sociedad más humana”, contó.

Su paso por YouthCan! le permitió fortalecer habilidades de liderazgo, comunicación y preparación para el mundo laboral.

Zoé, más de 15 cirugías

Pero las oportunidades y la solidaridad también hacen la diferencia en la vida de familias como la de Zoé Victoria Hernández, una niña de casi siete años que nació con múltiples malformaciones congénitas y ha tenido que enfrentar más de 15 cirugías.

Su familia, vecina de Santa Rosa de Turrialba, encontró en Casa Ronald McDonald un lugar donde permanecer cerca del Hospital Nacional de Niños durante sus tratamientos.

Allí reciben hospedaje, alimentación y acompañamiento. Hoy Zoé cursa primer grado, juega con sus compañeros y sigue avanzando junto a los especialistas que cuidan de su salud.

Un día para ayudar

— Este viernes 13 de noviembre Costa Rica celebrará el Gran Día 2026 de McDonald’s. El 100% del dinero recaudado por esas hamburguesas se distribuirá en partes iguales entre Casa Ronald McDonald y YouthCan!, de Aldeas Infantiles SOS. Este último programa acompaña a jóvenes de entre 15 y 24 años con formación, orientación y herramientas para fortalecer sus habilidades personales, académicas y laborales. Desde el 2017, más de 3.903 jóvenes han recibido capacitación y 880 han accedido a sus primeras experiencias laborales. Por su parte, Casa Ronald McDonald le da hospedaje, alimentación y acompañamiento a familias que deben trasladarse desde lugares alejados para que sus hijos reciban atención especializada en el Hospital Nacional de Niños.

Josué (primero a la izquierda), Aaron y Saray desde pequeñitos estuvieron en Aldeas y ahora quieren ayudar a quienes viven ahí. (Cortesía/Cortesía)

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