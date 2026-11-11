¿Cierra la librería El Erial? Su dueño dice la verdad tras fuertes rumores

Los rumores de que la librería El Erial cerraría definitivamente sus puertas preocuparon a más de un amante de los libros.

Sin embargo, su propietario, Manuel López, de 75 años, salió a poner las cosas en claro: “este jardín de conocimiento seguirá abierto”, nos dijo este 10 de noviembre a eso del mediodía.

Don Manuel nos mostró el libro que escribió, se llama "50 grandes escritoras y escritores de Costa Rica". (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

“El Erial no cierra y no cierra porque los quijotes no mueren. Una cosa es que yo diga que eventualmente me voy a retirar, pero los quijotes no mueren”, reconfirmó don Manuel.

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Tras el cierre de la librería Lehmann y el anuncio de cierre de otra legendaria como Nueva Década, surgió el rumor sobre el adiós de El Erial.

Y es que hablar de El Erial es hablar de una parte importante de la historia cultural de San José. La librería nació en 1943, fundada por Carlos María Valverde, y se convirtió en pionera en Costa Rica en la compra y venta de libros leídos, una alternativa que permitió acercar la lectura a muchas personas.

Don Manuel llegó a este mundo de páginas y conocimiento en los primeros días de 1990, cuando adquirió el negocio al que comenzó a ir como cliente.

“Ya son más de 30 años de estar en este hermoso jardín de libros”, contó.

El Erial está a 100 metros oeste de los Tribunales en San José, sobre avenida 8. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Más de 15.000 puertas al conocimiento

El Erial ha cambiado de dirección con el paso de los años. En 1968 se trasladó frente a la Escuela España, donde permaneció durante 45 años, y en el 2013 llegó a su actual ubicación, 100 metros al oeste de los Tribunales de Justicia, sobre avenida 8, en San José centro.

Hoy cuenta con más de 15.000 títulos de distintas temáticas. Allí se puede encontrar desde literatura universal, filosofía e historia hasta medicina y cómics. También hay discos de vinilo y CD, además de servicios de encuadernación y restauración de libros.

“Esta madre de las librerías de este país, bueno, por lo menos de libros leídos ya una vez, porque no son usados ni de segunda, son libros leídos, va a seguir. Como le dije, los quijotes no se mueren”, afirmó López.

La librería El Erial es un refugio para quienes disfrutan descubrir nuevos mundos entre las páginas de un libro. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Para él, cada libro tiene una personalidad que lo hace especial, incluso en tiempos en que la tecnología digital reina.

“Pienso que la Internet es una muy buena herramienta, pero el libro como tal tiene una personalidad única y se convierte en el socio inseparable de su dueño y de su lector.

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“El libro deja de ser del escritor, del autor, y se convierte en parte del lector. Así cada lector va creando su propia familia de libros, sus libros personales. Eso es interesantísimo, es hermoso”, explicó.

Un llamado a recuperar el amor por la lectura

El 11 de noviembre se celebra el Día Internacional de las Librerías y don Manuel considera que Costa Rica enfrenta un panorama complicado en materia de lectura.

Más de 15.000 títulos de diferentes géneros esperan a los lectores que visitan este histórico establecimiento josefino. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

“Es una situación difícil, triste, porque hay una realidad: muchos de los maestros y profesores casi no leen, por tanto, no tienen esa base para impulsar a los estudiantes a leer”, manifestó.

López insiste en que los libros ofrecen mucho más que entretenimiento. “

La lectura nos da conocimiento, información. Leer nos da muchas cosas buenas.

“El Erial es un lugar donde te encontrás cualquier clase de libro que te ayuda a ser mejor, a crear, a tener mejores ideas, te da consejos, información. El Erial es disfrute y conocimiento”, expresó.

Cada libro tiene una historia y también la posibilidad de convertirse en un compañero inseparable de quien lo lee. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Cuando se le pidió recomendar literatura latinoamericana, no dudó en mostrar dos grandes obras: Cien años de soledad, del colombiano Gabriel García Márquez, y Tocaia Grande. Su cara oscura, del brasileño Jorge Amado, a quien describió como el Shakespeare de las letras brasileñas. También destacó al mexicano Carlos Fuentes.

Los clientes no quieren que se vaya

Daniel Zeledón, de 51 años, es uno de esos lectores que conocen bien los pasillos de El Erial. Tiene más de dos décadas de visitar el establecimiento y asegura que difícilmente sale con las manos vacías.

“Tengo más de 20 años de venir a comprar libros a El Erial. Siempre que vengo, salgo con las manos llenas. Esto es una bodeguita de conocimiento. Uno viene a buscar conocimiento y siempre lo encuentra”, comentó.

En ese libro don Manuel apunta cada libro vendido para llevar sus cuentas claras. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Aunque escuchó los rumores sobre el supuesto cierre, nunca les dio demasiado crédito.

“Sí escuché por ahí que El Erial iba a cerrar, pero nunca creí porque don Manuel está mucho mejor que cualquiera de los jóvenes de ahora. Hoy me estoy llevando un libro de la Isla del Coco y otro de iglesias del Valle Central de Costa Rica. Ando atrás de la historia, es lo que me gusta. Don Manuel aquí seguirá dando guerra”, aseguró alegremente.

Nos confirma don Manuel López que su librería, El Erial, no cierra ni cerrará

Y si todavía quedaba alguna duda sobre el futuro de la librería, su dueño tiene una respuesta que combina optimismo y buen humor.

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“Tengo 75 años y no pienso morirme en los próximos 50 años. Por lo menos no lo tengo proyectado”, dijo muerto de risa.

Con orgullo nos muestra un cuadro de su amado pueblo Barbacoas de Puriscal donde nació. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Después de más de 80 años de historia, El Erial mantiene abiertas sus puertas y su invitación a descubrir nuevos mundos entre páginas.

“Aquí seguiremos en este proceso de aportar a la cultura costarricense. ¡Larga vida a El Erial!”, concluyó don Manuel.