Choferes de ‘apps’ de transporte piden a clientes quitarse mascarilla para que tráficos no los paren

Choferes que trabajan para empresas como Uber, DiDi o InDriver les piden a veces a los clientes quitarse la mascarilla si ven que en la carretera hay tráficos.

La peligrosa medida estaría motivada, dijeron tres conductores a La Teja, en que algunos oficiales de Tránsito toman como un hecho que si quienes viajan en el carro llevan tapabocas es porque no son de la misma burbuja y entonces los paran.

A dos de esos tres les bajaron las placas.

Algunos oficiales de tránsito han dedicido detener a todos los carros cuyos ocupantes anden con la mascarilla puesta. Foto Alonso Tenorio

Josué Brenes trabaja con estas plataformas y dice que desde enero de este año ha visto que algunos tráficos comenzaron a pedirles que se detengan cuando ven que va más de una persona en el carro y andan puesta la mascarilla.

Brenes cuenta que él les explica a los pasajeros que el tapabocas podría delatarlo y les solicita quitárselo. Si alguno se niega no llega al extremo de cancelar el viaje y bajar al cliente (como le consta a La Teja que ocurre a veces) primero porque teniendo al oficial cerca sería más sospechoso y porque el pasajero lo podría reportar por fallar en la seguridad en medio de la pandemia.

El chofer de la plataforma dice que si el cliente se niega a quitársela, no le queda más que encomendarse a Dios y si no hay cómo evitar a los tráficos, tratar de pasar rápido.

Los especialistas en salud han reiterado que la variante delta del covid-19, que circula en el país, es el doble de contagiosa que otras y esos segundos o minutos sin mascarilla en un espacio pequeño (o cerrado) pueden hacer la diferencia entre contagiarse o no.

Señal equivocada

Josué opina que algunos tráficos están cayendo en un razonamiento equivocado.

“Lo tomaron (ver a dos personas con mascarilla en un carro) como una señal inequívoca de que sos un uber. Es muy evidente que cuando pasás por un operativo, andás puesto el cubrebocas y tu carro es moderno, es una alerta para que te detengan de inmediato cuando vas acompañado”, dice.

Pero el razonamiento utilizado por algunos tráficos choca contra la realidad. Quienes van en el auto podrían ser compañeros de trabajo, amigos, familiares que no viven juntos o incluso que lo hacen pero eligieron usar todos tapabocas para evitar riesgos.

En tiempos de pandemia cualquier medida de protección es poca.

¿Usted qué haría si le piden que se quite la mascarilla para ayudarlos? Foto: Archivo ¿Usted qué haría si le piden que se quite la mascarilla para ayudarlos? Foto: Archivo

Sobre la reacción de los clientes cuando les pide quitarse la mascarilla, Brenes asegura que (en su caso) el 95% accede y en el 5% restante algunos se quedan pensándolo y lo hacen a regañadientes.

Nadie está en la obligación de poner en riesgo su salud y nadie puede pedirle que lo haga.

Operativos normales

Consultamos vía Whatsapp a la oficina de prensa del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para conocer la posición de la Policía de Tránsito sobre el comportamiento de algunos tráficos.

Hicimos esta pregunta: ¿Hay alguna directriz para detener a todo carro cuyos ocupantes anden puesta la mascarilla?

La respuesta fue: “No existe ninguna directriz específica sobre el tema que nos consulta. Los controles en carretera se realizan a nivel general y al ser un rumor y no nada real, no nos referiremos al tema”.

La oficina de prensa parte de que es un rumor algo cierto. Josué y otros conductores que prefirieron no dar su nombre sostienen que hay tráficos que los paran cuando ven que tanto ellos como quien va al lado llevan el tapabocas puesto porque creen de una vez que son de una plataforma.

Como se trata de un tema de salud pública, La Teja insistió y preguntamos si les van a explicar a los tráficos que es posible que amigos, compañeros de trabajo o parientes usen mascarilla incluso en el mismo carro y que eso no es indicativo de que viajan con el servicio de una plataforma de transporte.

“El uso de mascarilla es un tema de recomendación dado por las autoridades de Salud y las autoridades de Tránsito, de acuerdo a la Ley de Tránsito, no confeccionan ningún tipo de multa porque las personas usen o no usen la mascarilla. No es un tema que esté sujeto a regulación por parte de la Ley de Tránsito”, respondieron en el MOPT.

La Teja no consultó si hacían multas por andar o no tapabocas. El hecho es que funcionarios de un ministerio (el MOPT) van en el sentido contrario de los de otro (Salud) cuando con sus acciones pueden ocasionar que un desconocido nos pida quitarnos la mascarilla en su carro para evitar una multa.

Le contamos al Ministerio de Salud lo que ocurre y mediante un correo electrónico reiteraron la importancia del uso correcto de la mascarilla con el fin de prevenir contagios de covid-19.

En los lineamientos para el uso de la mascarilla, Salud ha informado que entre las personas obligadas a usar mascarilla están “choferes de transporte público de personas dentro de los vehículos, así como los clientes que utilizan este servicio dentro de los vehículos”.

Evitar incomodar

La Teja también consultó al tráfico pensionado Fernando “Puerto” Martínez para saber qué les recomienda a sus excompañeros y les pidió evitar caer en problemas del tipo conductor - oficial y que parar choferes porque los ven con mascarilla y asumen que son de Uber o Didi lo que hace es indisponer a quienes van al volante.

“Que cambien el mecanismo para detectar si son trabajadores de plataformas privadas y no simplemente por verlos con la mascarilla puesta. Es un abuso como el que se dio años atrás cuando surgieron los piratas (y los perseguían)”, insistió.

