Cinthya Berrocal no descarta en participar por un puesto de elección nacional

La esposa del expresidente de la República José María Figueres Olsen, Cinthya Berrocal Quirós, no descarta la idea de optar a un cargo de elección popular en el futuro.

Cinthya Berrocal participó mucho en la campaña electoral apoyando a su marido. (Rafael Pacheco Granados)

En una publicación de la página de Facebook Hola es Lola, para interactuar con sus seguidores se colgó una publicación en la decía “Bienvenido a mi perfil, salga de dudas y si no encuentra lo que busca, pregunte sin pena”, en la que la esposa de Figueres comentó y fue interrogada por una ciudadana.

Berrocal comentó “pueden preguntar, si uno contesta es opcional” a lo que una usuaria le respondió, “me encanta su fuerza, incluso al escribir este mensaje. Yo he ingresado a su perfil muchas veces, la ubiqué por ser esposa de alguien que me desagrada… mi pregunta sería ¿a usted le gusta la política para optar por un puesto de elección nacional?”, le escribió una usuaria como Noelia Soto.

En la misma publicación expresó su admiración hacia ella y hacia todas las publicaciones que realizaba en su perfil,a lo que la esposa del exmandatario respondió.

“Muchas gracias por su mensaje y me alegro que le gusten mis publicaciones. Yo creo que el aprendizaje es continuo y por eso trato de compartir las cosas y experiencias que me llevan a conocer algo nuevo; así aprendemos juntos. La política me encanta y solo Dios dirá lo que nos tiene a todos para el futuro”, manifestó Berrocal.

Cinthya apoyó a su esposo en las elecciones presidenciales del 2021 en la que corrió como candidato por parte del Partido Liberación Nacional llegando a segunda ronda con el actual presidente Rodrigo Chaves.