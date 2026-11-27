Pequeños comerciantes y compradores indican que existe una "competencia desleal" que forma parte de las razones por las cuales se ha bajado tanto el comercio para ellos el viernes negro. Tiendas se vieron vacías mientras otras estaban bastante llenas. (Juan Pablo Garita Sánchez/Juan Pablo Garita)

En medio de un frío clima de compradores durante este viernes negro en Cartago, algunos comerciantes y personas que se acercaron al centro de la ciudad brumosa mencionan distintos factores que afectan al Viernes Negro, que en otro tiempo fue un día bastante movido en el comercio.

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Don Rigoberto Bolaños, comprador y quien también tiene experiencia en atención al cliente en tiendas, menciona que el comercio de Cartago se compara con un “queque” que se ha ido dividiendo en muchas porciones, creando más competencia, pero dentro de ella alguna presuntamente desleal.

“Hay mucha competencia, tanto leal como desleal. Han abierto nuevas opciones como la ropa americana, vienen extranjeros, hay beneficios para ellos, no pagan renta tal vez o no pagan impuestos y nosotros luchándola como siempre. Estamos como el burro amarrado contra el león”.

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Bolaños dice, además, que es muy difícil competir con tiendas o almacenes que tienen una mayor capacidad económica y que ofrecen incentivos como promociones de manera más amplia.

La mayor cantidad de comercios y sus estrategias le ha dificultado el mercado a los comerciantes tradicionales. (Juan Pablo Garita Sánchez/Juan Pablo Garita)

Don Alejandro Rojas, comerciante cartaginés, menciona además que este problema existe desde hace años y que ellos, como pequeños comerciantes, no pueden igualar las agresivas campañas de descuentos de tiendas más grandes.

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“Hay mucha competencia desleal. Digamos, las grandes empresas aquí en cualquier momento te ponen a alguien hablando por un micrófono o por un altavoz diciendo: ´todo a un 50%´, y diay, eso no ayuda. Pero no se puede porque esto es a nivel general, la competencia desleal está a nivel de todo, hasta de una venta de pollo". Concluyó Rojas.