Poca cantidad de compradores se observaban por las calles de Cartago en este viernes negro, en medio de un frío clima brumoso. (Juan Pablo Garita Sánchez/Juan Pablo Garita)

En medio de las promociones y las ofertas que trae el Viernes negro, el ambiente en el centro de la ciudad de Cartago se percibió tan frío como el clima que imperó durante la mañana de este viernes en la Vieja Metrópoli.

Salvo excepciones muy puntuales, distintos comercios de la ciudad se veían con poca visitación.

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La Teja conversó con Alejandro Rojas, comerciante que posee su tienda en el conocido bulevar de las Ruinas. Él indicó que ellos esperaban un alza en las ventas, pero que el difícil factor económico había hecho que el Viernes negro cambiara respecto a años anteriores.

La tienda de don Alejandro tuvo poca visitación en este Viernes Negro. Comerciante habla sobre la difícil situación económica que muchos enfrentan. (Juan Pablo Garita Sánchez/Juan Pablo Garita)

“La situación económica ha estado muy, muy difícil durante todo el año. Esperábamos una alza, pero como se está viendo en este momento, diay, no hay gente. No hay plata en la calle. Habría que esperar, yo creo que es mañana cuando pagan los aguinaldos. A partir de mañana a ver si esto alza un poco, pero no es que va a ser la salvada o la recuperación de todo el año como hace 15 años”.

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El comerciante recuerda que para muchas personas los salarios no alcanzan para salir adelante o para cerrar mes a mes de buena manera, pues ahora la gente va comprando al día lo que necesita. “No alcanza para más, la gente no llega a fin de mes”, aseguró don Alejandro.

Pese a las ofertas, muchas personas decidieron no aprovechar desde temprano el viernes negro en Cartago. Muchas tiendas se veían con muy pocos clientes. (Juan Pablo Garita Sánchez/Juan Pablo Garita)

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