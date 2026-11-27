Experto recuerda cuidados a tener a la hora de comprar en línea, para no caer en estafas. (Shutterstock)

Frente a las promociones que se ofrecen en torno al Viernes Negro y el Cyber Monday, muchas personas aprovechan para realizar sus compras, pero también ciberdelincuentes ven una oportunidad para estafar o cometer varios delitos ante los cuales se debe tener mucho cuidado.

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Leonardo Martínez Saborío, jefe de Tecnologías de Información de CoopeJudicial, advierte que durante esta temporada los fraudes pueden presentarse mediante sitios web falsos, promociones inexistentes y comunicaciones que imitan a empresas legítimas.

Según Martínez, la recomendación es sencilla: no hacer clic ni compartir información antes de verificar que la oferta o el mensaje sean verdaderos.

Asimismo, el experto recomendó 10 prácticas durante estos días de promociones para evitar caer en estafas o robos mediante compras en línea.

Evitar enlaces sospechosos y buscar las páginas oficiales de los comercios, verificar el dominio de la página web, desconfiar de descuentos extraordinarios que presionan para comprar de inmediato, proteger los datos de las tarjetas y activar la autenticación mediante correo electrónico u otras alternativas son parte de las recomendaciones.

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Experto recuerda no dar códigos de verificación, claves y proteger sus tarjetas.

Además, el experto recomienda no compartir códigos de seguridad para ingresar a cuentas, verificar mensajes de entrega vía mensajería, evitar usar redes wifi públicas para hacer transacciones y revisar notificaciones de los bancos. Principalmente, detenerse antes de actuar y verificar solicitudes de información o pago puede ahorrarle un mal rato.

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“Disfrute las celebraciones y aproveche las oportunidades de compra, pero recuerde que ningún descuento, premio u oferta vale poner en riesgo su información personal o financiera”, concluyó Martínez.