¡Cómo se atrevió a tanto! Conozca las mentiras que le dijo Piero Calandrelli a Joselyn Chacón

Los mensajes prueban las mentiras de Alberto Vargas. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

La exministra de Salud, Joselyn Chacón, envió un correo a la Asamblea Legislativa con las pruebas que había prometido sobre el caso del trol Piero Calandrelli, cuyo nombre real es Alberto Vargas.

Ella reconoció el día que compareció ante los diputados que se equivocó al confiar en el trol, pero aseguró que él le mintió con temas muy sensibles y eso hizo que sintiera lástima por él, por eso le había hecho varios depósitos por medio de su chofer.

Pese a que le dijo a Chacón que es médico, ante los diputados reconoció que no lo es. Foto: Asamblea Legislativa. (Cortesía de Asamblea Legislativa)

Este martes 28 de marzo envió al Congreso los pantallazos con los mensajes que él le mandó y en los que se ven el montón de mentiras que le dijo, hasta se atrevió a inventar que se le había muerto una hija llamada Monserrat y que eso lo tenía devastado.

También inventó que había ganado una beca para estudiar Medicina en Italia y que hasta terminó la carrera, pero que nunca ejerció porque el golpe de la supuesta muerte de su hija lo hizo abandonar sus sueños y proyectos.

También dijo que tenía varios hijos y que una había muerto, cuando es mentira. Foto: Asamblea Legislativa. (Cortesía de Asamblea Legislativa)

“Te voy a contar algo que casi nadie sabe. Yo me gané una beca para estudiar en Italia, soy médico pero nunca ejercí”, dijo Vargas en una de las conversaciones.

“¿Sabes qué pasa? Extraño mucho a Monserrath, mi hija, la que murió en el accidente de tránsito. Hay días donde quisiera... llorar, llorar mucho, la extraño montones.

Joselyn Chacón reconoció que se equivocó al creer ciegamente en Alberto. Foto: Asamblea Legislativa. (Cortesía de Asamblea Legislativa)

“Es duro. Ahora en el BCR había una niña muy parecida a Monse, por un momento creí que ese mae (Dios) por fin servía de algo y me la había devuelto unos segundos para abrazarla. Pero no, era otra niña, cosas que duelen. Pucha... yo era su papá, pero no te preocupes cariño, estaré bien... aunque ahorita solo desee dormir”, se lee en otra de las conversaciones entre Vargas y Chacón.

El día que Vargas llegó a comparecer ante los diputados reconoció que no tiene estudios en Medicina y que tampoco tiene hijos, por lo que queda en evidencia que le mintió a la exministra.