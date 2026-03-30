Confirman causa de muerte de Randall Gamboa, el tico que murió tras ser deportado por EE.UU.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló la causa de muerte de Randall Gamboa, el costarricense que murió en octubre de 2025 tras ser deportado por Estados Unidos.

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Randall Gamboa llegó a Costa Rica el 3 de setiembre de 2025 en estado crítico. Había perdido mucho peso y no podía emitir ni una palabra.

Unos meses después de su fallecimiento, las autoridades judiciales confirmaron su causa de muerte.

El tico falleció por causas naturales. Esta calificación se le da a aquellas muertes que ocurren por enfermedades, padecimientos crónicos o envejecimiento, sin intervención de terceros ni hechos violentos.

El OIJ informó la causa de muerte de Randall Gamboa, el tico que murió tras ser deportado por EE.UU. el año pasado. (Tomadas de Facebook/Tomadas de Facebook)

“Según el resultado de la autopsia practicada al masculino de apellido Gamboa, se determinó que la manera de muerte es natural”, indicó el OIJ.

Las autoridades remitieron el informe a la Fiscalía de Pérez Zeledón.

Caso de Randall Gamboa

El costarricense de 52 años viajó a Estados Unidos para trabajar en maquinaria pesada; sin embargo, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en diciembre de 2024.

Mientras estaba detenido en el condado de Webb, en Texas, él mantenía contacto con su familia. Un día, el 12 de junio, perdieron su rastro.

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Las autoridades indicaban a la familia que don Randall no estaba disponible y que no quería hablarles, hasta que una abogada les ayudó a ubicarlo.

“Ella logró encontrar a mi hermano y lo que nos dijo fue: ‘lo encontré apenas vivo’. Estaba en un centro médico, en cama, en estado vegetativo con una encefalopatía, una rabdomiólisis y un sinfín de padecimientos”, contó Greidy Mata, hermana de don Randall, a La Teja.

La abogada logró que deportaran al costarricense en un vuelo de emergencia a Costa Rica y apenas llegó, lo trasladaron al hospital San Juan de Dios.

Randall Gamboa llegó al país en estado crítico. Su familia aún busca respuestas de lo ocurrido en Estados Unidos. (Cortesía para La Nación/Cortesía para La Nación)

Luego, lo enviaron al hospital Escalante Pradilla, ubicado en Pérez Zeledón, donde falleció en octubre del año pasado.

Su familia exige justicia por posibles agresiones físicas, psicológicas y médicas y aún está buscando respuestas de lo que ocurrió en Estados Unidos, pues don Randall llegó al país con 56 úlceras y además, según una epicrisis enviada por médicos estadounidenses, tenía enfermedades como cirrosis hepática, que nunca había tenido.

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