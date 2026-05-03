Costa Rica está en boca de la prensa internacional por algo que está pasando con uno de los tesoros del país

Costa Rica está en boca de la prensa internacional por algo desagradable y que causa mucha preocupación.

Luego de que este sábado 2 de mayo se diera a conocer que Estados Unidos les revocó la visa a algunos de los miembros de la Junta Directiva de La Nación, la noticia empezó a circular en varios medios internacionales.

Medios internacionales informan sobre el retiro de las visas a directivos de La Nación. (Shutterstock)

Entre los medios de comunicación que han informado sobre el tema están El Comercio (Perú), La Prensa (Panamá), El País (Uruguay), El Nuevo Día (Puerto Rico), El Universal (México), La Nación (Argentina), el Listín Diario (República Dominicana) y El Tiempo (Colombia).

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“Prensa canalla” y “sicarios”

También lo hizo la agencia de noticias AFP, la cual destacó que La Nación es un diario crítico del gobierno y que eso podría tener que ver con la revocatoria de las visas.

Esa agencia incluye en su información algunos de los calificativos que Chaves le ha dado a la prensa de Costa Rica cuando esta es crítica con las labores de su gobierno. Menciona, por ejemplo, la “prensa canalla” y “sicarios”.

AFP señala además que, durante la administración de Chaves, la cual termina el próximo viernes 8 de mayo, la libertad de prensa se ha debilitado, según lo aseguran entidades internacionales como Reporteros Sin Fronteras (RSF).

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Este sábado se dio a conocer que Estados Unidos tomó la decisión. (Alonso Tenorio)

Según un informe publicado el año pasado por la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), Costa Rica se ubica en el puesto 36 de la libertad de prensa a nivel mundial, bajando 10 lugares en comparación al 2024, en donde el país estaba en la casilla 26.

Ese informe señala que la mayoría de naciones centroamericanas tuvieron un ascenso en libertad de prensa, exceptuando a Costa Rica.