El creador de contenido opositor Janekeith Durán. denuncia que amenazas en su contra se han incrementado de parte de perfiles chavistas. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

El creador de contenido Janekeith Durán, cuyo contenido ha estado dirigido a criticar al Gobierno, incluso parodiando la imagen de un medio de comunicación, denunció que, presuntamente, las amenazas que ha recibido por parte de algunos usuarios en redes sociales que se identifican como seguidores del chavismo han subido de tono.

En un video publicado en redes sociales, Durán menciona que las amenazas que ha recibido desde hace tiempo se han intensificado y se han acercado incluso a ámbitos cercanos a él, en el país donde reside.

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“Ya les había comentado que perfiles chavistas me amenazan de muerte, hablan de desaparecerme, matarme o enviarme sicarios y francotiradores, pero las amenazas subieron de tono. Me han enviado fotos dentro de la bodega del negocio de unos familiares. Aquí en Colombia un Uber mantuvo una conversación muy extraña conmigo mientras claramente fingía un acento colombiano”, detalló.

El creador de contenido cuenta con más de 10.000 seguidores en su Instagram, mismo perfil que vio en el teléfono del chofer de plataforma. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Referente a esta situación que habría vivido con un chofer de plataforma, el creador de contenido indicó que durante el viaje que realizaba, recibió una llamada proveniente de los Estados Unidos, y que cuando la contestó, el chofer se puso nervioso. Por ello, abrió el WhatsApp y vio en el teléfono del chofer que a este le habían enviado una captura de pantalla del perfil de Instagram del creador de contenido.

Durán mencionó haber recibido de un perfil chavista una foto de una persona decapitada.

“De casualidad vi eso y lo vi de madrugada y estando solo. Nadie debería recibir un mensaje acompañado de una foto de ese tipo, especialmente ningún costarricense debería recibir algo así por razones políticas. Porque esto ha sido lo último y lo más grave, pero todas estas amenazas han sucedido por el simple y noble hecho de defender derechos humanos”.

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Seguirá con su contenido

El creador de contenido explicó que vive lejos de Costa Rica por un deseo personal y que eso le ha permitido trabajar más y de manera más segura al estar lejos del contexto político del país. Además, aseveró que continuará con su contenido a pesar de las amenazas.

“Mi mamá parió un hombre y lo creó para ser valiente. No para ser un cobarde que se esconde tras perfiles falsos para enviar amenazas de muerte ni para ser un político corrupto al que le dan ganas de mis publicaciones. Yo seguiré trabajando porque a mí no me inmoviliza el miedo”.

El creador de contenido ha sido reconocido por su manera de "parodiar" contenido de otro medio, denunciando acciones del gobierno. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Un caso más

La denuncia emitida por el creador de contenido surge en medio de distintas situaciones que se han presentado en torno a creadores que realizan contenido opositor al Gobierno.

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Tras el asesinato del periodista Camilo Rodríguez, el creador de contenido “ElYoguiAbogado” decidió apartarse de este tipo de contenido por temor. Además, la tiktoker Paula Monge y la activista Mia Fink habrían cerrado sus redes sociales, no se ha confirmado si la decisión corresponde también a la situación descrita anteriormente.