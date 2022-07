¡Cuidado! Esta técnica para el pedicure puede provocar cáncer

Karolina Villalobos es una mujer de 42 años, vecina de San Rafael Arriba de Desamparados, que acostumbraba a hacerse las uñas de los pies cada 15 días.

Karolina Villalobos acostumbraba a hacerse el pedicure con esmalte semipermanente cada 15 días. (Cortesía )

Esa práctica le salió cara y no precisamente por lo que le cobraban, sino porque en abril de este año le detectaron un melanoma maligno en el dedo medio de su pie izquierdo, el cual le amputaron parcialmente el 1 de julio anterior .

Asegura que tenía como dos años de tenerlo, pero no le prestó importancia creyendo que se trataba de un hongo persistente en la uña que no se le quitaba.

[ Estilista embellece por dentro y por fuera a sus clientas ]

Fue hasta que la cosa se puso seria y comenzó a salirle sangre maloliente de ese dedo que le prestó la atención debida. En ese momento decidió comentárselo a una doctora de la clínica del dolor en la que trabaja como coordinadora de limpieza, y la doctora, al verla, le mandó una referencia urgente al hospital Calderón Guardia.

“Me apareció una mancha negra en el dedo, como cuando tiene sangre majada y le pregunté a la doctora que me estaba viendo por un dolor en el brazo y me mandó una referencia con la doctora Araya, que me dijo al analizarme que era una melanoma (cáncer de piel más agresivo)”, explicó la paciente que ahora ha decidido compartir su testimonio para crear consciencia.

La médico le preguntó si se exponía mucho al sol, o iba mucho a la playa, cuyas respuestas fueron negativas pero al verle las uñas de los pies pintadas, de una vez le preguntó qué tipo de técnica se aplicaba en ellas y al responderle que esmalte semi permanente y que usaba la lámpara para secarlas, le preguntó que cada cuánto lo hacía.

“Mi complejo siempre fue andar las uñas bien presentadas, pese a que no uso sandalias. De hecho ahorita estoy sufriendo porque ya no me lo hago (el pedicure). Ese mismo día que me vio me hicieron la biopsia, me mandó a hacer un TAC para ver si tenía metástasis y un ultrasonido inguinal”, recordó Villalobos.

A los 15 días, ya estaban los resultados que confirmaban su cáncer de piel.

Karolina no prestó atención a las señales que le daban sus uñas y creyó que era un hongo. (Cortesía )

“Me dijo que tenía el melanoma maligno y cuando le pregunté qué procedía si quimioterapia o radioterapia, me dijo, ‘no, amputación del dedo’. La buena noticia es que no tengo metástasis, aunque me están haciendo otra biopsia a un ganglio que me salió en la ingle”, narró Karolina.

Rayos ultravioleta

Ella aclara que no tiene nada contra quienes se ganan la vida con los manicures y pedicures, solo alerta a quienes se lo hacen a que tomen las precauciones para que no tengan que pasar por lo que ella ha pasado.

[ El bloqueador con filtro solar no es suficiente ]

La peligrosa técnica es el secado rápido con lámparas ultravioleta en los semi permanentes, pues la persona se expone la piel a los dañinos rayos.

“Uno mete el pie ahí más de un minuto y uno siente caliente. Como parte de la preparación la estilista le arranca los pellejitos alrededor de la piel y la carne queda expuesta y por ahí entran los rayos UV más directamente y yo entre tanta gente, tuve esa suerte”, compartió Villalobos.

Si quiere seguir luciendo sus uñas bonitas puede usar el esmalte tradicional.

La exposición frecuente y periódica a los rayos ultravioleta de las lámparas de secado rápido aumentan el riesgo de melanoma. (Diana Mendez.)

“Si quiere optar por el semipermanente tome las precauciones colocándose bloqueador solar factor 98 en esa área y no se haga la técnica muy a menudo”, aconseja la dermatóloga Vanessa Fumero.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el 2021, 28 personas murieron por melanoma maligno de piel en sitio no especificado y según los estudios, una de cada dos personas que lo padecen, mueren.

Según datos del Registro Nacional de Tumores más recientes (2016) suministrados por la Caja Costarricense de Seguro Social el cáncer de piel es de los más comunes en Costa Rica, con 1.618 casos en mujeres y 1.670 en hombres.

[ Hijos de Marc Anthony y Dayanara Torres tienen mucho miedo ]

Este tipo de cáncer ha incrementado su incidencia paulatinamente en los últimos años, siendo frecuente en personas cada vez más jóvenes.

“La radiación ultravioleta es el principal factor de riesgo para cáncer de piel. Las cámaras de bronceado al igual que las lámparas que se utilizan para el secado del gel en la manicura o pedicura implican un riesgo para este tipo de cáncer, dado que utilizan radiación ultravioleta. La magnitud del riesgo va a depender de la frecuencia de exposición así como de la potencia del bombillo que utilice la máquina a la cual se exponga cada persona”, explicó la doctora Roxana Gaspar, dermatóloga del Calderón Guardia.

El 1 de julio le amputaron la punta del dedo medio del pie izquierdo a esta mujer. (Cortesía )

Gaspar agregó que el riesgo es acumulativo, por lo que a mayor número de exposiciones, mayores probabilidades de padecer cáncer de piel, por eso para evitar la exposición, siempre será lo mejor.

Ambas dermatólogas alertaron a la población a estar atentas ante la aparición de cualquier mancha, peca o lunar que aparezca en su piel, la uña o la base de esta, y consultar al médico de inmediato.

“El autoexamen de piel es mensual y éste incluye revisar las uñas de manos y pies. Cambios en la uña o alrededor de la misma, de reciente aparición o que no se curan debe ser motivo de consulta”, dijo le doctora del hospital nacional.

¿Cómo me va a dar un cáncer por pura vanidad?” — Karolina Villalobos, sobreviviente de cáncer

[ Sobreexposición a pantallas de compus, teles y celulares podría mancharle la piel ]