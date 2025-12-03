Nacional

Davivienda adquiere Scotiabank y crea DAVIbank en Costa Rica

El banco mantendrá sus servicios operando con normalidad, mientras anuncia nuevas ventajas para clientes tras su transformación a DAVIbank

Por Ingrid Hidalgo

La entidad Scotiabank pasó a manos de la empresa Davivienda Group y cambiará su nombre, tras las aprobaciones regulatorias.

Scotiabank ahora se llamará DAVIbank y, según Davivienda Group, todos sus productos, servicios y canales (digitales y físicos) seguirán funcionando con normalidad. Es decir, los clientes no tienen que hacer un trámite adicional.

Algunos de los cambios que tendrá esta entidad son: Habrá más cajeros para retiros gratuitos y más sucursales para pagos de préstamos y tarjetas de crédito, se podrán hacer transacciones por medio de SINPE Móvil hasta 300 mil colones diarios sin comisión y se lanzará la tarjeta débito Pyme DAVIbank.

Además, se anunció que la adquirencia DAVIbank para Pymes no tendrá comisiones por 90 días y habrá planillas con retiros en cajeros de DAVIbank y Davivienda, así como un portafolio de tarjetas con descuentos en comercios aliados y acceso inmediato a experiencias y beneficios exclusivos a través de VIVE+.

DAVIbank, antiguo Scotiabank en Sabana Norte
La entidad Scotiabank cambió de nombre después de que Davivienda Group adquirió sus operaciones. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Nos sentimos orgullosos de contar con Scotiabank como nuestro socio global. Su experiencia, sumada a la presencia multilatina y el profundo conocimiento local de DAVIbank en Costa Rica, fortalece nuestra operación y nos permite acompañar mejor a las personas, empresas y al país. Esta alianza nos impulsa a crear más valor y más oportunidades para todos”, indicó Javier Suárez, presidente de Davivienda Group.

También asumió operaciones de Scotiabank en otros países

Además de Costa Rica, Davivienda Group asumió el control de las operaciones de Scotiabank en Colombia y Panamá.

Como parte de la transacción, Scotiabank adquiere el 20% de participación en Davivienda Group. Además, el grupo alcanza más de 29 millones de clientes en la región y sus activos superan los 60.000 millones de dólares, equivalentes a un crecimiento de aproximadamente 37%.

Entrevista para nota de BV de Davivienda
Davivienda Group también adquirió operaciones de Scotiabank en Panamá y Colombia. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

La estructura regional se consolida con una distribución de activos de 70% en Colombia y 30% en Centroamérica.

Asimismo, la Corporación Financiera Internacional (IFC) concretó una inversión de 150 millones de dólares para adquirir el 7.09% de Holding Davivienda Internacional S.A., fortaleciendo la operación en Centroamérica y la estrategia de financiamiento sostenible.

