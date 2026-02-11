Defensoría exige al AyA acelerar 9 proyectos para enfrentar déficit de agua en la GAM, ¿cuáles son?

La Defensoría de los Habitantes hizo un llamado al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para que finalice 9 proyectos para enfrentar el déficit de agua en varios sectores de la Gran Área Metropolitana (GAM).

LEA MÁS: Inseguridad obliga a negocios a asumir costos que podrían llevarlos al cierre

Estos proyectos, según la Defensoría, estarían listos entre este año y el 2030, por lo que solicitó a la institución remitir los cronogramas de avance de cada uno, indicando fechas proyectadas de finalización. Asimismo, pidió que se informe, con base en estudios actualizados, las proyecciones de disponibilidad hídrica para la GAM durante este año.

“Es urgente que el AyA fortalezca sus mecanismos de seguimiento, control interno y evaluación del portafolio de inversiones, de manera que la ejecución de los proyectos responda a criterios de transparencia, oportunidad y eficiencia, garantizando que las inversiones contribuyan efectivamente al cumplimiento del derecho humano al agua, la sostenibilidad ambiental y la seguridad hídrica de la región metropolitana”, dijeron.

La Defensoría de los Habitantes solicitó al AyA acelerar los proyectos para enfrentar el déficit de agua en la GAM. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

La Defensoría también solicitó al AyA que continúe con el mejoramiento de infraestructura ya existente como Orosi I. De hecho, pidió que se le informara el estado de este acueducto, en cuanto a las acciones de mantenimiento que se han realizado, las evaluaciones de riesgo efectuadas y las medidas previstas que garantizaran la continuidad de su operación.

Asimismo, requirió un informe sobre el avance especifico del Proyecto Ruta del Agua para la GAM en el que se detalle la condición de cada alternativa priorizada, los cronogramas estimados y la capacidad de aporte proyectada para cada fase.

¿Cuáles proyectos están pendientes?

De acuerdo con la Defensoría, estos son los 9 proyectos que el AyA debe finalizar:

Ampliación y mejoras sistemas ME-A-14 (San Rafael) y ME-A-21 (Chiverrales): Se ha incluido el estudio de perfil y se está analizando la incorporación de nuevas comunidades.

Proyecto de reducción del índice de agua no contabilizada (RANC-EE): 52.96% de avance, ha tenido retrasos por procesos de licitación y apelaciones.

Acueducto Metropolitano - Quinta Etapa (PAAM): 12.52% de avance, avances en factibilidad y viabilidad ambiental.

Mejoras en zona oeste - Etapa II (Línea Uruca - Tanques del Sur): 25% de avance, continúa en ejecución. Complementa el sistema del Tanque La Uruca.

Pozos Goal I y Goal II - San Rafael de Alajuela: 20% de avance, se completó el avance administrativo; se dio la orden de inicio en agosto de 2025.

Mejoras al sistema de acueducto El Pasito (Etapa II): 26.25% de avance, continúa en ejecución.

Sistema de Salitral (Etapas 1, 2 y 3): Etapa I finalizaba en noviembre de 2025, las otras iniciaban después.

Sectorización en microdistritos hidrométricos - Alajuelita: 60% de avance.

Proyecto Ruta del Agua para la GAM (PRAGAM): 2% de avance.

LEA MÁS: Óscar Izquierdo peleará por despido del AyA que considera como persecución política, esto es lo que hará

Logró terminar tres proyectos

La Defensoría señaló que los tres proyectos que el AyA logró finalizar son las mejoras a la Fuente Zamora, que incorpora 190 litros por segundo al sistema Puente Mulas y beneficia a las comunidades de Escazú, Santa Ana, Alajuelita y Desamparados. Este proyecto también beneficia de manera indirecta a comunidades de Hatillos, San José centro y Pavas.

El segundo proyecto finalizado fue la construcción del tanque de 10.000 m² para que fuera integrado al sistema metropolitano en beneficio a ciudadanos de Escazú, San José y Santa Ana.

La Defensoría de los Habitantes señaló que el AyA logró terminar 3 proyectos, sin embargo, faltan otros 9 que terminarían entre este año y el 2030, entre ellos el Proyecto Ruta del Agua para la GAM. (Canva /Canva)

También se logró terminar la nueva conducción entre Pozos de Santa Ana, Brasil de Mora y Ciudad Colón.

LEA MÁS: Este es el nuevo motivo por el que conductores podrían recibir multa de 360 mil colones