Dekra hace importante anuncio para quienes tienen que llevar el vehículo a revisión

Dekra hizo un importante anuncio que le será de gran utilidad a quienes, por algún motivo, se les ha complicado llevar su vehículo a la inspección técnica vehicular.

La empresa dio a conocer que habilitará una jornada extraordinaria de atención este domingo 21 de junio.

Dekra anuncia jornada extraordinaria de atención en 10 estaciones. (Dekra)

La medida busca ampliar la disponibilidad de espacios y ofrecer una alternativa cómoda, ágil y oportuna a los usuarios.

Aquí detallamos toda la información útil que necesita saber para aprovechar esta oportunidad y asegurarse de que su vehículo circule en óptimas condiciones.

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Tome nota de las 10 sedes que estarán operando y sus respectivos horarios de atención:

- En horario de 6 a. m. a 2 p. m. atenderán las estaciones de: Alajuelita, Santo Domingo, Pérez Zeledón, Limón, Liberia y Nicoya.

- En horario de 7 a. m. a las 3 p. m. atenderán las estaciones de San Carlos, Puntarenas, Cañas y Parrita.

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¿Cómo sacar cita para la revisión técnica?

Para ser atendido durante esta jornada extraordinaria, es indispensable gestionar su espacio con anticipación. Puede agendar su cita seleccionando la estación y el horario de su preferencia a través de dos canales oficiales:

Por la web: Ingresando al sitio web oficial de Dekra Costa Rica.

Por teléfono: Llamando al centro de atención al cliente al 4000-1100.

La idea es ayudar a las personas que tienen pendiente la cita en Dekra. (José Pablo Montoya)

La empresa recuerda a todos los usuarios la importancia de presentarse de manera puntual a la cita y realizar una verificación previa de los requisitos básicos de su vehículo para agilizar el proceso.

La habilitación de estas 10 estaciones responde al objetivo de la compañía de adaptarse a la realidad de los trabajadores costarricenses, garantizando que el cumplimiento de este requisito indispensable para la seguridad vial no sea un dolor de cabeza.

“En Dekra trabajamos constantemente para acercar nuestros servicios a los usuarios con opciones que se adapten a las dinámicas actuales de las familias y trabajadores costarricenses. Esta apertura extraordinaria permitirá ampliar la disponibilidad de citas en distintas regiones del país”, destacó Maureen Ramírez, gerente general de Dekra Costa Rica.